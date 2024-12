Agir collectivement pour des milieux de vie sans intimidation liée au poids

MONTRÉAL, 11 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la consultation publique menée par le ministère de la Famille pour élaborer son prochain Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation et la cyberintimidation, le Collectif Vital présente ses recommandations en matière de stigmatisation pour assurer des environnements inclusifs et bienveillants à l’égard du poids.

La grossophobie : la prévenir pour le bien-être collectif

L’intimidation et la cyberintimidation sont des problématiques majeures pour notre société. Leurs effets peuvent être dévastateurs pour la santé physique, mentale et sociale des personnes qui en sont victimes. Elles se manifestent par des paroles, des gestes, des images ou des comportements qui blessent, humilient, excluent socialement une personne, ou qui nuisent à l'estime de soi.

L’intimidation et la stigmatisation à l’égard du poids, appelées grossophobie, sont répandues au Québec. Il s’agit d’un problème sérieux qui survient dans plusieurs contextes, comme à l’école, au travail ou dans le milieu médical. Pourtant, la grossophobie ne figurait pas dans le dernier Plan d’action 2020-2025 du ministère de la Famille.

Selon un sondage Léger réalisé en 2023 :

25 % des adultes québécois ayant un IMC de 25 kg/m2 ou plus affirment avoir déjà été la cible de discrimination à l’égard de leur poids ;

Cette proportion grimpe à 35 % chez ceux ayant un IMC de 30 kg/m2 ou plus.

« Malgré le fait qu’elle soit omniprésente dans la société, la grossophobie reste insuffisamment intégrée dans les actions actuelles. Il est nécessaire d’identifier des mesures spécifiques pour contrer l’intimidation liée au poids », explique Hendrik Pineda, chargé de projets au Collectif Vital.

À l’heure actuelle, les personnes qui souhaitent porter plainte pour adresser une situation discriminatoire vécue en lien avec leur poids doivent recourir au motif du handicap au sein de la Charte des droits et libertés de la personne. « Ce motif ne correspond pas entièrement aux réalités de la stigmatisation liée au poids » ajoute M. Pineda.

La Charte comprend certaines limites pour mettre en place des mesures concrètes afin de lutter contre la grossophobie. Le futur Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation et la cyberintimidation peut être un levier pour y remédier. Le gouvernement du Québec serait alors en mesure de renforcer la sensibilisation sur cet enjeu et mieux protéger les personnes qui en sont victimes.

« En intégrant ces recommandations au sein du prochain Plan d’action concerté, nous avons l’opportunité de bâtir une société au sein de laquelle chaque personne peut évoluer dans des environnements bienveillants, inclusifs et sans stigmatisation. Agir collectivement pour contrer ces formes d’intimidation, c’est non seulement protéger les droits et le bien-être de la population, mais aussi construire une société plus juste et équitable » conclut M. Pineda.

Pour en savoir plus, consulter le mémoire complet du Collectif Vital.

À propos du Collectif Vital

Au cœur de la mission du Collectif Vital, une initiative de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), il y a la volonté de permettre à la population québécoise d’adopter de saines habitudes de vie au quotidien. Nous misons sur la mise en place de milieux de vie sains et inclusifs, en intervenant collectivement auprès des décideuses et des décideurs. Pour plus de détails, collectifvital.ca.

*L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable une priorité. Depuis 1943, elle documente, informe, sensibilise et mobilise afin de promouvoir la santé et prévenir différentes maladies.

