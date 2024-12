Cake Digital Bank: Ein süßer Vorgeschmack auf KI-gestützte Rentabilität

HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Cake Digital Bank ist die erste virtuelle Bank in Vietnam, die nach dreieinhalb Jahren Geschäftstätigkeit die Gewinnzone erreicht hat. Mit einem breit gefächerten Angebot an Bankprodukten und einer starken Markenwirkung ist Cake bei der Generation Z und den jungen Millennials beliebt geworden.

Seit der Gründung im Jahr 2021 erlebt Cake ein bemerkenswertes Wachstum: Die Zahl der Kunden stieg von 3 Millionen in den ersten beiden Jahren auf 4,1 Millionen im Jahr 2023 und wird bis 2024 auf fast 5 Millionen ansteigen. Dieser Wachstumskurs verdeutlicht die starke Marktdurchdringung und die strategischen Initiativen von Cake.

Aufgrund verbesserter Kundenbindung und höherer Transaktionswerte stieg der pro Kunde generierte Umsatz von 4 US-Dollar im Jahr 2023 auf 12 US-Dollar im Jahr 2024. Darüber hinaus wuchs das Transaktionsvolumen von Cake im Jahr 2024 auf 4,7 Milliarden US-Dollar und stieg damit um mehr als 100 % gegenüber 2,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.

Zudem verzeichnet Cake durchschnittlich 400.000 Kreditanträge pro Monat. Die Bank hat eine Kundenbindungsrate von 80 % bei Nutzern von Transaktionsgeschäften und 95 % bei Nutzern von Finanzdienstleistungen, was die Loyalität und Zufriedenheit der Kunden unterstreicht.

Damit hat Cake nach nur 3,5 Jahren Geschäftstätigkeit die Gewinnzone erreicht und gehört nun zu den 5 % der profitabelsten Internetbanken weltweit.

„Wir sind stolz darauf, diesen Meilenstein auf dem Weg zur Profitabilität erreicht zu haben und werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, ein umfassendes digitales Bankerlebnis für jedermann zu bieten. Auch in Zukunft werden wir uns auf nachhaltiges Wachstum konzentrieren, damit Cake die vertrauenswürdigste digitale Bank in Vietnam wird“, so Nguyen Huu Quang, CEO von Cake.

Entscheidend für den Erfolg von Cake ist der strategische Mix aus Finanzprodukten und fortschrittlicher Technologie. Durch die Einbindung von Finanzprodukten in verschiedene Sektoren wie Einzelhandel, Transport und Unterhaltung hat sich Cake unter jungen Verbrauchern, die ein komfortables Bankerlebnis erwarten, als erste Wahl etabliert.





Bequemes bargeldloses Bezahlen über die Cake Digital Bank ist für die vietnamesische Jugend inzwischen selbstverständlich

Durch den Einsatz KI-gestützter Technologien erweitert Cake kontinuierlich ihr Angebot, um ein benutzerfreundliches und leicht zugängliches Bankerlebnis zu bieten, das den sich ändernden Marktanforderungen und ihrem Slogan „Easy as Cake“ gerecht wird. Mit ihren umfassenden Serviceleistungen erfüllt Cake effizient die finanziellen Bedürfnisse der Bevölkerungsgruppen Vietnams, die keinen oder nur einen eingeschränkten Zugang zu Finanzinstituten haben, und fördert so die finanzielle Inklusion.

Im Zuge des wachsenden Digital-Banking-Trends in Vietnam ist Cake gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage lokaler und regionaler Kunden zu profitieren und die Voraussetzungen für kontinuierliches Wachstum und Innovation in der Branche zu schaffen.

Foto verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f30af88f-7f96-47ac-82fe-60f9953ab5eb/de