AviaVIP et Falcon Elite unissent leurs forces pour améliorer les services FBO en Europe et aux Émirats arabes unis

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 11 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon Elite et AviaVIP sont ravis d’annoncer un partenariat exclusif conçu pour améliorer les services FBO (« Fixed Base Operator » ou « opérateur de base fixe » en français) pour les opérateurs d’avions d’affaires voyageant entre l’Europe et les Émirats arabes unis.

L’annonce a été faite lors du Middle East Business Aviation Association (MEBAA) Show, marquant une alliance stratégique qui promet une amélioration de l’expérience des clients VIP.

Falcon Elite est réputé pour ses services FBO haut de gamme, notamment dans son site phare du Dubai World Central – Al Maktoum International Airport (DWC). Résolument tourné vers l’excellence, Falcon Elite propose un éventail varié de services conçus pour répondre aux besoins exigeants de sa clientèle.

Premier réseau FBO en Europe, AviaVIP propose des services FBO exhaustifs dans 57 aéroports en Belgique, en Bulgarie, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas.

Les sociétés Falcon Elite et AviaVIP partagent une même vision de l’innovation et de l’excellence opérationnelle. En 2024, elles ont toutes deux mis en œuvre un vaste programme de rénovation des infrastructures FBO dans le but d’améliorer davantage l’expérience des clients. Cette collaboration vise à fournir des services harmonisés et des solutions innovantes aux propriétaires et opérateurs d’aéronefs VIP.

Can Şaşmaz, PDG de Falcon, a déclaré : « Cette étape est décisive pour Falcon Elite, car elle permet à nos clients d’accéder aisément à 57 sites en Europe. Ce partenariat garantit un service de classe mondiale sur chaque site, et nous sommes impatients d’accueillir les clients d’AviaVIP dans leur nouvel espace à Dubaï. »

Laurent Levaux, Président d’Aviapartner, s’est montré enthousiaste quant à ce partenariat : « Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Falcon Elite. La création du AviaVIP Club renforce notre position de leader dans le domaine de l’assistance à l’aviation d’affaires et de la gestion FBO en Europe et au-delà. Nos clients bénéficieront de l’expertise de notre partenaire lors de leurs voyages à Dubaï, et les clients de Falcon Elite jouiront d’avantages similaires lorsqu’ils voyageront en Europe. »

Jerome Ferasin, Directeur de la stratégie et des ventes d’AviaVIP, a ajouté : « Ce partenariat avec Falcon Elite renforce la mission d’AviaVIP qui consiste à créer un réseau unifié pour l’exploitation d’aéronefs VIP, garantissant ainsi une expérience sans faille aux opérateurs d’avions d’affaires. Le réseau AviaVIP Club, lancé lors du MEBAA, comprend déjà 14 aéroports aux Émirats arabes unis et en Égypte (en partenariat avec Aviary), ce qui permet à nos clients d’accéder à un réseau total de 71 espaces exclusifs dans neuf pays. »

À mesure que ce partenariat évolue, il est appelé à redéfinir les normes de service pour l’aviation d’affaires et l’aviation privée en Europe et au Moyen-Orient. En conjuguant l’expertise d’AviaVIP et les offres exceptionnelles de Falcon Elite, cette collaboration vise à dépasser les attentes des clients et à leur faire vivre des expériences inoubliables.

À propos de Falcon

Falcon est un fournisseur de services aéronautiques de premier plan qui s’engage à offrir une prestation de luxe, une sécurité et un confort inégalés dans toutes les facettes de l’aviation privée. Il comprend quatre marques : Falcon Luxe est une flotte de jets privés modernes disponibles à l’affrètement dans le monde entier ; Falcon Elite est un réseau international de terminaux privés de luxe (FBO), Falcon Technic propose une gamme complète de services MRO ; Falcon Flight Support veille à ce que chaque vol se déroule sans accroc. De la technologie intuitive jusqu’à la discrétion et la prévoyance de nos services, nous portons la plus grande attention à chaque détail pour que vous n’ayez pas à le faire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur flyfalcon.com, Instagram et LinkedIn.

À propos d’AviaVIP

AviaVIP est le premier réseau FBO d’Europe et propose un éventail exhaustif de services d’assistance au sol à l’aviation d’affaires et privée. En mettant l’accent sur la satisfaction du client, ses équipes engagées et expérimentées fournissent des solutions sur mesure de haute qualité pour répondre et souvent surpasser les attentes les plus élevées en matière de luxe, de sécurité et de qualité des services.

AviaVIP et AviaVIP Club assurent des services d’assistance VIP dans 71 aéroports répartis dans neuf pays d’Europe et du Moyen-Orient.

AviaVIP est membre du groupe Aviapartner.

Pour en savoir plus sur AviaVIP, veuillez consulter le site

www.aviavip.com

Demandes d’information des médias

Oleg Kafarov

Directeur du groupe — Marketing de marque

Alex Investment Group

1001, Marina Plaza, Al Marsa Street, Dubaï, Émirats arabes unis

Téléphone : +971 4 324 6592

alexinvestmentgroup.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc94079c-a405-4ff4-9b1a-81714441f764