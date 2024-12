Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mercredi 11 décembre 2024 – 17h45

Monsieur Éric Donnet

intègre le Conseil de surveillance d’ARGAN

Sur proposition du Comité des Nominations et Rémunérations, le Conseil de Surveillance d’ARGAN, réuni le 10 décembre 2024, a décidé à l’unanimité de nommer

Monsieur Éric DONNET en qualité de membre indépendant du Conseil de Surveillance à compter de ce jour.

Diplômé de l’ICN et titulaire du DESCF (Diplôme d’Études Supérieures Comptables et Financières), Monsieur Éric DONNET a plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la finance et de l’immobilier. Il a notamment été Directeur général de Groupama Immobilier et Président de Groupama Gan REIM de 2014 à 2024. Il est, depuis mars 2024, Directeur général du groupe Daniel Féau.

Cette nomination intervient à titre provisoire en remplacement de Monsieur

François-Régis de CAUSANS1. Elle sera ainsi soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale fixée au 20 mars 2025 étant précisé que son mandat s’achèvera à la date d’échéance du mandat de la personne remplacée ; à savoir l’Assemblée Générale 2026.

En conséquence de cette nomination, le Conseil de Surveillance d’ARGAN compte à nouveau 8 membres, dont 3 indépendants, représentant ainsi 38% de sa composition, soit au-dessus du seuil d’un tiers recommandé par le code Middlenext.

Pour rappel2, lors de l’Assemblée Générale 2025, une évolution de la Gouvernance sera également proposée conduisant au passage du Conseil de Surveillance de 8 à 6 membres, dont 2 indépendants.

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2024

trimestre 2024 16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

Au 30 juin 2024, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,8 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel d’environ

200 millions d’euros.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





1 Pour davantage d’informations, se référer au communiqué de presse du 22 novembre 2024.

2 Pour davantage d’informations, se référer au communiqué de presse du 22 octobre 2024.

