Persbericht

Gereglementeerde informatie

Solvac kondigt de betaling aan op 30 januari 2025 van een tweede interimdividend van het boekjaar 2024

Solvac zal op 7 maart 2025 het saldo van het dividend van het boekjaar 2024 aankondigen.

Zoals aangekondigd op 2 augustus 2024, bevestigt Solvac zijn beleid om bijna alle dividenden ontvangen van Solvay en Syensqo uit te keren, na aftrek van de kosten en financiële lasten.

Ter herinnering, Solvac heeft op 27 augustus 2024 een eerste dividendvoorschot van het boekjaar 2024 van 3,486 EUR bruto per aandeel uitgekeerd.

De Raad van Bestuur van 11 december 2024 heeft beslist een tweede dividendvoorschot van het boekjaar 2024 voor een bedrag van 1,48 EUR bruto per aandeel, uit te keren. Deze betaling zal geschieden op donderdag 30 januari 2025.

Tevens heeft vandaag de Raad van Bestuur beslist dat het saldo van het dividend van Solvac behorend tot het boekjaar 2024 aangekondigd zal worden op 7 maart 2025 tesamen met de publicatie van zijn jaarresultaten en onder voorbehoud van de goedkeuring van de Gewone Algemene Vergadering van 13 mei 2025.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren zal er in december van dit jaar dus geen tweede interimdividend uitgekeerd worden.

De tijdstippen van de dividendbetalingen worden bijgevolg aangepast. Tot nu toe werden de betalingen van de twee dividendvoorschotten van Solvac uitbetaald door te anticiperen op de toekomstige inkomsten van Solvay en deze werden verdeeld over twee jaren. Deze anticipatie is niet meer mogelijk als gevolg van het beleid en de kalender van de verschillende dividendbetalingen van onze deelnemingen en de uitkering zal als dusdanig gebeuren na inning van de ontvangen dividenden.

Belangrijke data voor de financiële communicatie in 2025 :

30 januari 2025 : Uitbetaling van een tweede dividendvoorschot

7 maart 2025 : Persmededeling van de resultaten 2024 en aankondiging van het saldo dividend van het boekjaar 2024 (onder voorbehoud van de goedkeuring door de Algemene Vergadering)

13 mei 2025 : Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 en genoteerd op Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0003545531 (SOLV). Het vermogen bestaat uitsluitend uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal van Solvay NV en van 30% in het kapitaal van Syensqo NV. Zijn aandelen zijn uitsluitend nominatief. Ze kunnen vrij worden aangehouden door natuurlijke personen of, onder goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of gelijkgesteld, aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in haar goedkeuringsbeleid. Op 30 juni 2024 bedroeg de marktkapitalisatie 2,35 miljard €.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :

SOLVAC nv

Elyzeese Veldenstraat 43

B-1050 Brussel

Tel. : +32/2/639 66 30

E-mail: Investor.relations@solvac.be

Bijlage