Avec un nouveau contrat permettant de totaliser 62 autobus électriques pour la BC Transit, Nova Bus renforce sa position d’acteur essentiel en transport collectif durable dans l’ouest canadien

SAINT-EUSTACHE, Québec, 11 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Bus, membre du groupe Volvo et fier chef de file dans la fabrication d’autobus urbains électriques au Canada, annonce que BC Transit, en Colombie-Britannique, lui a octroyé un contrat additionnel de 29 LFSe+, le modèle d’autobus entièrement électrique de 40 pieds de Nova Bus. Ces autobus électriques s’ajouteront aux 33 LFSe+ déjà commandés au printemps dernier par BC Transit. Au total, 62 autobus électriques Nova Bus feront partie du parc zéro émission de BC Transit, ce qui renforce la position de Nova Bus comme acteur essentiel en transport collectif durable dans l’ouest canadien.

BC Transit s’est engagée à électrifier son parc d’autobus depuis le lancement en 2019 de son programme visant les faibles émissions de carbone. Son initiative contribue également à l’atteinte des objectifs de réduction des GES du gouvernement de la Colombie-Britannique.

« BC Transit est ravie de poursuivre son partenariat avec Nova Bus, a déclaré Erinn Pinkerton, présidente et directrice générale de BC Transit. « Les nouveaux autobus électriques nous permettront d'atteindre notre objectif de réduire de 40 % les émissions de notre parc de véhicules d'ici 2030. »

« Nova Bus est honoré de faire partie des acteurs essentiels pour soutenir BC Transit dans la poursuite de ses efforts de décarbonisation de son parc d’autobus », a déclaré Paul Le Houillier, président de Nova Bus. « Nous sommes fiers d’accompagner les sociétés de transport collectif au Canada, comme BC Transit, dans leurs démarches d’électrification et de besoins croissants pour les communautés qu’elles desservent ; nos autobus électriques offrent une solution de mobilité sûre, innovante et durable. Nous remercions BC Transit de faire le choix de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs collectifs de lutte aux changements climatiques. »

Le LFSe+ est le modèle d’autobus entièrement électrique fiable, sûr et durable de Nova Bus. Il a été conçu à partir de la plateforme LFS, offrant la version entièrement électrique et durable de l’autobus urbain que de nombreuses agences de transport en commun au Canada connaissent depuis près de trois décennies. Le LFSe+ performe désormais à l’année longue au cœur de plusieurs villes du Canada, notamment à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il témoigne de l’engagement de Nova Bus à offrir des solutions de transport en commun innovantes, des véhicules de qualité, ainsi qu’une expertise reconnue et un service haut de gamme.

Nova Bus, membre du Groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Nova Bus accompagne les sociétés de transport et les opérateurs de parcs d’autobus dans leur transition vers l’électromobilité avec le LFSe+, son modèle d’autobus 100% électrique à grande autonomie combinant la structure éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de propulsion électrique. Nova Bus s’engage à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d’informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter novabus.com.

