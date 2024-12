EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.11.2024

EfTEN Real Estate Fund AS teenis novembris konsolideeritud üüritulu summas 2 602 tuhat eurot, mis on 32 tuhat eurot rohkem kui oktoobris. Suurenenud üüritulu on peamiselt seotud uue investeeringu - Härgmäe logistikakeskuse esimese täiskuu üürituluga ning lisaks suurenes üüritulu seoses vakantsuse vähenemisega Evolution büroohoones Vilniuses. Fondi kinnisvaraportfelli vakantsus langes novembris 3,0%-ni (oli oktoobris 3,2%).

Fondi konsolideeritud EBITDA oli novembris 2 198 tuhat eurot, mis on seoses stabiilsete üldhalduskuludega ning madalamate reklaamikampaaniakuludega kaubanduskeskustes 43 tuhat eurot rohkem kui eelmisel kuul.

Fondi ning tema tütarettevõtete pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär oli novembri lõpus 5,15%, mis tähendab 0,11 protsendipunkti langust võrreldes oktoobriga ja 0,73 protsendipunkti langust võrreldes aasta alguse tipptasemega.

EfTEN Real Estate Fund AS teenis selle aasta üheteistkümne kuuga konsolideeritud üüritulu kokku 28 217 tuhat eurot, mis on 1,4% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Fondi kinnisvarainvesteeringute neto üüritulu (NOI) oli 27 227 tuhat eurot, kasvades 0,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Fondi selle aasta 11 kuu EBITDA oli 24 006 tuhat eurot, mis on 0,2% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil.

2024. aasta üheteistkümne kuuga teenis EfTEN Real Estate Fund AS 9 966 tuhat eurot konsolideeritud vaba rahavoogu (EBITDA, millest on maha arvatud laenumaksed ja intressikulu), mis on 494 tuhat eurot vähem kui eelmisel aastal samal perioodil. EURIBORi mõju on sellel aastal kasvavalt (YtD) endiselt negatiivne (võrreldav intressikulu on sellel aastal ligikaudu 766 tuhat eurot kõrgem kui eelmisel aastal 11 kuu jooksul), kuid kasvanud EBITDA ja pikemad pangalaenude maksegraafikud aitavad EURIBORi negatiivset mõju tasandada ligikaudu 340 tuhande euro ulatuses. Langeva euribori määra terviklik positiivne mõju jõuab laenuportfelli 2025. aasta esimese poolaasta jooksul.

EfTEN Real Estate Fund AS-i puhasväärtus aktsia kohta oli 30.11.2024 seisuga 20,411 eurot ning EPRA NRV 21,2391 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas novembris tavapäraselt 0,7%.

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee





Manus