CGTN: Nye tider: En ny højde i Macaos økonomiske diversificering

BEIJING, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hui Ho-Kit, en studerende, der lige har afsluttet sine studier i Californien, er vendt tilbage til sin hjemby i Kinas særlige administrative region (SAR) Macao med en ny mission om at bringe banebrydende robotteknologi fra det kinesiske fastland til byen. Ved at udnytte de ressourcer og muligheder, der findes i Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA), har han kunne etablere sin virksomhed og udnytte regionens voksende teknologiske økosystem.

Iværksættermiljøet i GBA er unikt, siger Hui. "Hver by udnytter sine egne styrker – Macao har ressourcer relateret til Portugal, Hong Kong er stærk inden for finans, og Shenzhen er førende inden for intelligent produktion. (Deres) samarbejde er meget tæt og praktisk."

Hans historie fremhæver et vigtigt skift i Macao, hvor en økonomi, der tidligere var afhængig af spil, nu omfavner nye industrier.

Byen har forandret sig dramatisk, siden den kom tilbage til Kina i 1999. Historisk set var byen kendt for sine kasinoer og turisme, men den har støt og roligt bevæget sig i retning af økonomisk diversificering. GBA har spillet en afgørende rolle i denne transformation ved at give Macao værktøjer til at udvikle sektorer som teknologi, finans og kultur. I dag er Macao med sin integration i denne bredere regionale ramme ikke bare et knudepunkt for turisme, men også et center for innovation.

I november sidste år udgav Macaos regering en udviklingsplan for byens økonomiske diversificering fra 2024 til 2028. Dokumentet skitserer specifik planlægning og ordninger for udvikling af industrier inden for turisme og fritid, traditionel kinesisk medicin og stor sundhed, moderne finans, nye og høje teknologier, kongresser og udstillinger samt kultur og sport.

Planen falder sammen med en voksende tendens, der har fremhævet byens rolle som drivkraft for teknologisk innovation. I de senere år er indtægterne fra samarbejdet mellem industrien og universiteterne og antallet af patentprojekter på Macaos højere læreanstalter fortsat med at stige. Sidste år nåede indtægterne fra samarbejdet mellem industri, universitet og forskning op på ca. 475 millioner patacas (ca. 59,2 millioner dollars). Over 340 patenter blev opnået mellem 2019 og september 2024. Macao bliver også mere og mere aktiv i forhold til fastlandets bredere rumforskningsambitioner og opsendte i maj sidste år sin første rumforskningssatellit fra Jiuquan Satellite Launch Center.

En anden vigtig del af Macaos diversificeringsstrategi er at fremme store begivenheder som den internationale fyrværkerikonkurrence, den internationale musikfestival og Grand Prix'et. Disse begivenheder, som tiltrækker millioner af turister hvert år, er med til at tilføre ny energi til Macaos økonomi og mindske dens afhængighed af traditionelle søjleindustrier som spil, hvilket styrker dens omdømme som international turistdestination.

Infrastrukturudvikling er en anden drivkraft bag Macaos økonomiske udvikling. Etableringen af Guangdong-Macao Deep Cooperation Zone i Hengqin, et distrikt i Zhuhai City i det sydlige Kina, har i høj grad forbedret forbindelserne mellem Macao og nabobyerne, såsom Zhuhai. Fra januar til oktober havde Gongbei Port, den travleste grænseovergang mellem Zhuhai og Macao, over 90 millioner passager, i gennemsnit mere end 300.000 pr. dag. Denne gnidningsløse strøm af mennesker, varer og tjenesteydelser styrker Macaos rolle som regionalt knudepunkt til gavn for handel, turisme og samarbejde på tværs af grænserne.

Byplanlægningen har også udviklet sig med fokus på mere effektiv arealanvendelse og bæredygtig udvikling. Omkring 30 procent af Macaos nye landudvikling finder nu sted i samarbejdszonen, hvilket fremmer samarbejde på tværs af grænserne og optimerer pladsen. Denne strategiske arealudvikling kombineret med forbedret infrastruktur forbedrer Macaos overordnede bæredygtighed og integration i GBA og sikrer dermed, at byen fortsat kan vokse på en afbalanceret og bæredygtig måde.

