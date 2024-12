Muudatus juhatuse koosseisus

Enefit Greeni juhatuse liige ja arenduste juht Andres Maasing lahkub omal soovil ametist 4. märtsil 2025.

„Enefit Greenil on viimase aasta jooksul lõpuni või lõpusirgele jõudnud mitu olulist arendusprojekti. Andrese sihikindlus ja koostöövalmidus olid need, mis aitasid meil selle perioodi edukalt üle elada. Mul on väga kahju, et ta lahkub,“ ütles Enefit Greeni juhatuse esimees Juhan Aguraiuja.

Enefit Greeni juhatus on praegu kolmeliikmeline – juhatuse esimees Juhan Aguraiuja, tootmise eest vastutav juhatuse liige Innar Kaasik ning arenduste eest vastutav Andres Maasing. Alates 31. jaanuarist 2025 alustab juhatuse liikme ja finantsjuhina tööd Argo Rannamets.





