LACROIX entre en négociations exclusives avec le groupe SWARCO en vue de la cession de son segment City-Mobilité

LACROIX annonce être entré en négociations exclusives avec le groupe spécialiste de la mobilité SWARCO en vue de la cession de son segment City-Mobilité. Ces discussions font suite à la communication du 22 mai 2024 annonçant le projet de cession de ce segment dans le cadre d’une nouvelle organisation pour LACROIX. Après le rattachement organisationnel - déjà effectif - du segment Éclairage Public à l’activité Environment, la cession de City-Mobilité doit en effet permettre de finaliser le recentrage du Groupe sur ses deux activités stratégiques à fort potentiel et à impact environnemental positif : Electronics et Environment.

Le périmètre concerné par le projet de cession rassemble les business units Traffic et V2X et représentait un chiffre d’affaires de 27,3 M€ en 2023, soit 3,6% du chiffres d’affaires de LACROIX. Il regroupait 122 salariés à travers les sites français de Carros (Alpes Maritimes), Ploufragan (Côtes d’Armor) et Cesson (Ille-et-Vilaine), ainsi que le site espagnol situé à Madrid.

Basé à Wattens en Autriche, SWARCO est un leader mondial des solutions de mobilité (gestion de trafic, marquage routier…). Peu présent à ce jour en France et en Espagne, le groupe vise à travers cette acquisition à renforcer son leadership européen et à compléter ses offres de produits et solutions.

Une finalisation prévue au 1er trimestre 2025

L’objectif fixé entre les parties est de finaliser cette opération au premier trimestre 2025, un calendrier tenant compte du processus d’information-consultation des représentants du personnel.

Les discussions avancées en cours ne préjugent toutefois pas de leur issue. Toute information significative dans cette négociation susceptible d’intéresser les actionnaires de LACROIX, et plus généralement l’ensemble des investisseurs, sera portée à la connaissance du marché, conformément à la règlementation, par voie de communiqué de presse.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires 2024 : 10 février 2025, après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://www.lacroix-group.com/investors/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 761 millions d’euros en 2023, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

À propos de SWARCO

L’idée directrice de SWARCO est d’améliorer la qualité de vie en rendant les déplacements plus sûrs, plus rapides, plus confortables et plus respectueux de l'environnement. La société autrichienne, dont le siège social est situé à Wattens, près d’Innsbruck, est spécialisée dans les technologies des déplacements en fabricant et fournissant une large gamme de produits, systèmes, services et solutions clés en main pour le marquage routier, la gestion du trafic urbain et interurbain, le stationnement et les transports publics. Ses systèmes coopératifs, la communication entre l’infrastructure et le véhicule, l’e-mobilité et ses solutions logicielles modulaires et globales adressent la mobilité de demain et rendent nos communautés plus vivables. Le groupe est le numéro 1 mondial dans les systèmes de marquage routier à haute performance et le plus grand producteur de feux de signalisation et de panneaux à messages variables à LED. Plus de 5500 collaborateurs dans 25 pays servent des clients dans 80 pays et génèrent un chiffre d’affaires de plus d’1,2 milliard d’euro.

