5. Jubiläum: Die ICPO Foundation gestaltet eine neue Ära der Krebsbehandlung mit Radiotheranostik für Patienten weltweit

12. Dezember 2024 – Wiesbaden, Deutschland. – Die International Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation feiert ihr 5-jähriges Bestehen mit bedeutenden Fortschritten in der Förderung der Radiotheranostik weltweit und hat sich als Pionier und führende Institution in der Theranostik-Ausbildung etabliert. Gegründet im Jahr 2019 nach deutschem Recht, wurde die Foundation von den fünf Vorstandsmitgliedern Udo J. Vetter (Vorsitzender), Prof. Richard P. Baum, Oliver Buck, Michael Lee-Chin und Tadd Wessel mit einer klaren Vision geleitet: das transformative Potenzial der Theranostik in der Krebsbehandlung frühzeitig zu erkennen. Heute treibt die ICPO die Ausbildung in Radiotheranostik voran, um den weltweiten Zugang zu personalisierten Krebstherapien mit hoher Wirksamkeit und minimalen Nebenwirkungen zu erweitern. Diese innovative Therapie ist zu einem wichtigen Eckpfeiler der Onkologie geworden.

Senator h.c. Udo J. Vetter, Vorsitzender der ICPO Foundation, zeigt sich begeistert: „Anlässlich des 5. Jubiläums der ICPO Foundation bin ich stolz auf die unglaublichen Fortschritte, die wir bei der Förderung der Radiotheranostik erzielt haben. Mit der ICPO Academy, unserem wachsenden Netzwerk von Zentren, bedeutenden Forschungsstipendien und dem Aufbau der ICPO Community durch eigene ICPO-Events, gestalten wir die Krebsbehandlung neu. Ich gratuliere dem gesamten ICPO-Team zu diesen Errungenschaften und ihrem Engagement, personalisierte Therapien weltweit zugänglich zu machen.“



Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, erklärte: „Dieses Jubiläum ist ein Moment der Dankbarkeit für die gesamte ICPO-Community. In den letzten fünf Jahren haben wir Experten zusammengebracht, Fachkräfte im Gesundheitswesen trainiert und den globalen Zugang zu transformativen Krebstherapien erweitert. Dieses Jubiläum würdigt nicht nur unsere Leistungen, sondern erneuert auch unser Engagement, Radiotheranostik zum weltweiten Behandlungsstandard zu machen.“

ICPO Academy for Theranostics: Ein Leuchtturm des Wissens

Im Zentrum der Mission der ICPO steht die „ICPO Academy for Theranostics“, die über 50 Stunden akkreditierten, von Experten geleiteten Unterricht zu Themen wie radiomolekulare Präzisionsonkologie (Radiotheranostik), medizinische Physik, Radiochemie, Pflege und Patientenmanagement anbietet. Erkenntnisse von über 30 globalen Experten mit Untertiteln in 10 Sprachen und Anerkennung durch UEMS und AMA garantieren professionelle Glaubwürdigkeit. Die Akademie gewinnt zudem weltweit an Anerkennung durch renommierter internationaler Fachgesellschaften der Nuklearmedizin. Zu den Erfolgen zählt ein äußerst erfolgreiches Pilotprojekt in China mit Teilnehmern aus 300 Krankenhäusern sowie eine stetig wachsende globale Reichweite mit über 800 registrierten Nutzern. Stipendien, finanziert durch Industriepartner, spielen eine entscheidende Rolle, Akademikern weltweit kostenfreien Zugang zur Ausbildung zu ermöglichen.



Globale Erweiterung des ICPO Center Netzwerks

Die ICPO Foundation hat ein internationales Netzwerk von diagnostischen und therapeutischen Zentren für Radiotheranostik aufgebaut. Diese Zentren arbeiten nach einem Betriebsmodell, das auf gemeinsamem Know-how, zertifizierter Ausbildung und standardisiertem Design und Prozessen basiert, um die Implementierung klinischer Best Practices weltweit zu ermöglichen. Heute umfasst das ICPO Center Netzwerk 15 aktive und neun sich in Entwicklung befindende Kollaborationszentren. Neue Zentren wurden in Mexiko, Uruguay, der Türkei und Aserbaidschan eröffnet, weitere sind in Deutschland, Indien, Belgien, Chile, Brasilien, Kanada und den USA in Planung.

Forschung und Innovation durch ICPO-Forschungsstipendien fördern

Die ICPO unterstützt die Förderung der Radiotheranostik durch Forschungsstipendien, die durch großzügige Spenden von PatientInnenen finanziert werden. Diese unterstützen Projekte wie KI-gestützte Studienplattformen, fortschrittliche Radioligand-Therapien und neuartige Behandlungskombinationen. Diese Initiativen, die von einem Wissenschaftlichen Beirat aus 16 globalen Experten unterstützt werden, bringen innovative Therapien näher an die klinische Anwendung. Der renommierte Maurits W. Geerlings Next Generation Award wird jährlich an junge Wissenschaftler für bahnbrechende Forschung und Beiträge zu Actinium-225-Radiopharmazeutika verliehen. Die Bewerbung ist bis zum 31. März 2025 möglich.



Aufbau einer kollaborativen Theranostik-Community der ICPO

Die ICPO Foundation organisiert regelmäßig eigene Präsenz- und Online-Veranstaltungen, um die Gemeinschaft im Bereich der Radiotheranostik in der Präzisionsonkologie zu stärken und auszubauen. Jede Veranstaltung basiert auf einem kollaborativen Ansatz, zeigt die neuesten Forschungsergebnisse, adressiert kritische Herausforderungen der Radiotheranostik und stellt dabei stets den Patienten in den Mittelpunkt, indem die neuesten Innovationen präsentiert werden.



Die zweite Ausgabe des virtuellen ICPO Theranostics Summit, die am 14. und 15. November 2024 mit über 400 Teilnehmern stattfand, brachte führende Experten der Radiotheranostik zusammen, um dynamische Diskussionen über neue Innovationen wie Alpha-Emitter und neuartige Radiopharmazeutika zu führen. Diese Veranstaltung unterstrich die Rolle der ICPO als Katalysator für Zusammenarbeit und Wissensaustausch. Aufbauend auf diesem Erfolg wird das kommende 4. ICPO Forum for Theranostics in Precision Oncology, das für den 15. und 16. Mai 2025 in Garching bei München geplant ist, wegweisende Forschung präsentieren und globale Partnerschaften in der Präzisionsonkologie fördern.



Nach fünf Jahren transformativer Fortschritte setzt die ICPO Foundation weiterhin Maßstäbe in den Bereichen Kooperation, Ausbildung und Innovation im Bereich der Radiotheranostik und bereitet den Weg für eine Zukunft, in der personalisierte Krebsbehandlungen weltweit für alle Patienten zugänglich sind.



Über die ICPO Foundation

Die ICPO Foundation (International Centers for Precision Oncology Foundation) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2019 von führenden internationalen Medizinern und Entrepreneuren nach deutschem Recht gegründet wurde. Die ICPO Foundation hat den Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung von einem One-size-fits-all-Ansatz hin zu einem personalisierten Ansatz erkannt und trägt dazu bei, den weltweiten Patientenzugang zur radiomolekularen Präzisionsonkologie zu fördern, um diesen Wandel zu unterstützen. Um den Patientenzugang zu verbessern, will die ICPO Foundation ein internationales Netzwerk physischer, diagnostischer und therapeutischer Zentren für Präzisionsonkologie aufbauen, die in einem Social-Franchise-Modell organisiert sind, das auf gemeinsamem Know-how, zertifizierter Ausbildung durch die so genannte „ICPO Academy for Theranostics“ und der Standardisierung von Design und Prozessen basiert, die weltweit die beste klinische Praxis ermöglicht. Darüber hinaus hat sich die ICPO Foundation zum Ziel gesetzt, ihre Zentren zu stärken, indem sie sie in eine hochgradig integrative Gemeinschaft einbettet, die ihr Modell vorantreibt und das Versprechen der Präzisionsonkologie einlöst, indem sie es allen bedürftigen Patienten unabhängig von Land oder sozialem Status zugänglich macht.

