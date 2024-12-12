Founder Group 携人工智能驱动无人机技术进军 1800 亿美元人工智能市场，聚焦于太阳能电站巡检

吉隆坡，马来西亚, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited (纳斯达克股票代码：FGL，下称“Founder Group”或“公司”) 是马来西亚领先的太阳能光伏系统工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案供应商。公司欣然宣布与 VC AI Limited (下称“VC.AI”) 建立战略合作伙伴关系，共同开发先进的人工智能驱动无人机 (UAV)，专注于太阳能电站巡检，以确保太阳能电站的最佳运行效果。

除了标准的地形测绘功能、热成像摄像头和轻量化设计外，这些无人机还融合了 VC.AI 专有的生成式人工智能软件和先进的深度学习算法。 凭借这些技术，无人机能够在巡检过程中自动识别异常，检测太阳能电池板的缺陷或故障，摆脱人工干预。 与传统人工方法相比，该技术大大提高了太阳能电站的巡检效率。 通过在 FGL 自有及客户的太阳能电站部署人工智能驱动的无人机，公司可以提升运营效率，同时优化太阳能运营与维护 (O&M) 流程。

根据 Statista 的数据，全球人工智能市场规模在 2024 年超过了 1800 亿美元，相较于 2023 年增长了近 500 亿美元。 这一增长趋势预计将持续，市场规模有望到 2030 年突破 8000 亿美元。 同样，基于无人机的太阳能巡检服务全球市场规模预计到 2032 年将达 38 亿美元，并在 2024 年至 2032 年间实现高达 16.5% 的年复合增长率 (CAGR)。 与此同时，根据 Transparency Market Research 的数据，全球太阳能运营与维护市场规模预计到 2034 年将增长至 164 亿美元，并在 2024 年至 2034 年间实现 10.1% 的年复合增长率。 随着无人机技术不断突破、太阳能应用日益普及，以及无人机作为高效且具成本效益的巡检解决方案逐渐获得认可，这些趋势正呈现出蓬勃发展之势。 随着太阳能电站和商业太阳能设施的快速发展，无人机巡检服务的需求预计将稳步增长，从而巩固其在可再生能源领域中举足轻重的地位。

Founder Group Limited 首席执行官 Lee Seng Chi 表示：“此次合作标志着太阳能电站管理领域的一次重大变革，我们将公司在太阳能 EPCC 解决方案领域的专业优势与 VC.AI 的前沿人工智能技术相结合。 我们深信，整合无人机技术将极大提升太阳能电站巡检的效率，优化太阳能运营与维护服务，并为增加收入渠道创造新机遇。”

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏 (PV) 设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域：大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广生态友好资源，并实现碳中和目标。

如需了解该公司的更多信息，请访问 https://www.founderenergy.com.my/ 。

关于 VC AI Limited

VC.AI 专注于交付一站式人工智能解决方案，通过提供先进硬件、GPU 占用空间、人工智能大型语言模型 (LLM) 开发以及人工智能网络安全服务，帮助企业实现人工智能应用。

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