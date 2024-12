Il progetto PRESERVE ospiterà l'evento conclusivo per presentare le innovazioni in materia di imballaggi sostenibili

BERLINO, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il progetto PRESERVE, un'iniziativa innovativa del programma Horizon 2020, ospiterà il 12 dicembre l'evento conclusivo a margine della Conferenza europea sulle bioplastiche. Questo importante appuntamento sarà l'occasione per illustrare i risultati rivoluzionari del progetto, riflettere sulle ultime innovazioni e definire una roadmap prospettica rivolta al futuro degli imballaggi sostenibili.

La giornata si aprirà con un discorso di benvenuto tenuto dal dottor Aldo R. Reyes, coordinatore del progetto, che presenterà il programma degli eventi. La prima sessione si concentrerà sulla presentazione dei risultati più significativi del progetto. Si terranno varie presentazioni, tra cui: gli sviluppi innovativi nelle barriere all'ossigeno biobased di Kristina Eißenberger (Università di Albstadt-Sigmaringen), gli imballaggi alimentari di nuova generazione a base di PHA di Willem Uyttendaele (Centexbel) e le strategie biotecnologiche innovative per il riciclo dei materiali biodegradabili a cura di Steven Verstichel (Normec OWS). Nicolò Fortunati (Planet Bioplastics) approfondirà il tema della separazione dei materiali e del riciclo dei film multistrato, mentre Ana Guerra (Südpack) illustrerà le sfide delle integrazioni delle soluzioni biobased. La sessione si concluderà con una presentazione sulla sostenibilità e la circolarità degli imballaggi biobased da parte di Carla Bartolomé e Matteo Maccanti (ITENE/NTT), cui seguirà una sessione di domande e risposte.

Una parte significativa dell'evento sarà dedicata alla presentazione della PRESERVE 2030 Innovation Roadmap, a cura di Estela López-Hermoso (EUBP), mentre Teresa Calvo (Itene) e Daniele Spinelli (NTT) discuteranno del suo impatto nel corso di una tavola rotonda. Leader del settore come Marc Vetterli (V-ZUG), Marc Meijers (DenimX) e Matthias Schrägle (Südpack) affronteranno invece il tema del futuro degli imballaggi sostenibili.

Inoltre, è prevista una presentazione sugli aggiornamenti dei progetti relativi a Horizon 2020 UpPE-T, UPLIFT, BioRadar e Bio4Human, a dimostrazione dell'impegno sinergico per il progresso delle tecnologie biobased.

Il dottor Aldo Reyes ha dichiarato: “Il Progetto PRESERVE mira costantemente a spingersi oltre i confini di ciò che è possibile raggiungere nel campo degli imballaggi sostenibili. Questo evento conclusivo non si limita esclusivamente a sottolineare i risultati raggiunti collettivamente, ma pone le basi per lo studio di nuovi design e tecnologie per gli imballaggi biobased e rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro dell'industria”.

La giornata si concluderà con una sessione di networking che promuoverà la collaborazione e l'analisi dei percorsi per l'attuazione di queste soluzioni.

Informazioni su PRESERVE

Finanziato nell'ambito del programma UE Horizon 2020, il progetto PRESERVE promuove i progressi nel campo delle tecnologie di imballaggio biobased a favore della sostenibilità e della circolarità. Operativo dal 2020, il progetto volgerà al termine il 31 dicembre 2024.

https://www.preserve-h2020.eu/

Per informazioni e registrazioni:

Estela López-Hermoso

European Bioplastics

lopez-hermoso@european-bioplastics.org

https://www.european-bioplastics.org/events/ebc/side-event-preserve/

+49 176 3215 1358

Una foto a corredo di questo comunicato è disponibile all'indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05ad871c-1a9f-4590-9f69-5afe0c167a1d