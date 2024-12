Het PRESERVE-project presenteert het slotevenement voor duurzame innovaties in verpakkingsmaterialen

BERLIJN, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het PRESERVE-project, een innovatief initiatief in het kader van Horizon Europa 2020, presenteert op 12 december zijn slotevenement ter gelegenheid van de European Bioplastics Conference. Dit evenement is een mijlpaal die de opmerkelijke verwezenlijkingen van het project, baanbrekende doorbraken en een toekomstgericht stappenplan inzake duurzame verpakkingsmaterialen zal toelichten.

De dag wordt ingeleid met een welkomstspeech door projectcoördinator Dr. Aldo R. Reyes, wat de toon zal zetten voor een boeiend programma. Tijdens de eerste sessie worden belangrijke resultaten van het project besproken. De sprekers zullen onder meer de revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van biogebaseerde zuurstofbarrières (Kristina Eißenberger - Albstadt-Sigmaringen University), de nieuwe generatie op PHA gebaseerde voedselverpakkingen (Willem Uyttendaele - Centexbel) en innovatieve biotechnologische strategieën voor het recyclen van biologisch afbreekbare materialen (Steven Verstichel - Normec OWS) toelichten. Nicolò Fortunati (Planet Bioplastics) zal het hebben over materiaalscheiding en recycling van multilaagfolie, en Ana Guerra (Südpack) zal de uitdagingen van de opschaling van biogebaseerde oplossingen in kaart brengen. De sessie zal worden besloten met een presentatie door Carla Bartolomé en Matteo Maccanti (ITENE/NTT) aangaande de duurzaamheid en circulariteit van biogebaseerde verpakkingsmaterialen, waarna nog een ronde met vragen en antwoorden volgt.

Een groot deel van het evenement zal in het teken van de PRESERVE 2030 Innovation Roadmap staan, wat wordt gepresenteerd door Estela López-Hermoso (EUBP), terwijl het belang ervan zal worden besproken tijdens een rondetafelgesprek met Teresa Calvo (Itene) en Daniele Spinelli (NTT). Marc Vetterli (V-ZUG), Marc Meijers (DenimX) en Matthias Schrägle (Südpack) zullen het als marktleiders hebben over de volgende stappen voor duurzame verpakkingsoplossingen.

Het evenement belicht tevens de nieuwste ontwikkelingen van de aan Horizon 2020 gerelateerde projecten UpPE-T, UPLIFT, BioRadar en Bio4Human, waaronder gezamenlijke verwezenlijkingen op het gebied van biogebaseerde technologieën.

“Het PRESERVE-project is er consequent op gericht om de grenzen van het haalbare op het gebied van duurzame verpakkingen te verleggen”, aldus Dr. Aldo Reyes. Dit slotevenement licht niet alleen onze gezamenlijke prestaties toe, maar vormt ook een hoeksteen voor onderzoek naar nieuwe concepten en technologieën op het gebied van biogebaseerde verpakkingen; en is een cruciale stap om samen vorm te geven aan de toekomst van de industrie."

Aan het einde van de dag is er een netwerksessie voorzien om de samenwerking te bevorderen en mogelijkheden te bespreken om deze oplossingen te implementeren.

Over PRESERVE

Het PRESERVE-project, dat wordt gefinancierd in het kader van het Horizon Europa 2020-programma, drijft vooruitgang aan in biogebaseerde verpakkingstechnologieën om duurzaamheid en circulariteit te bevorderen. Het project dat het licht zag in 2020, zal op 31 december 2024 worden afgerond.

https://www.preserve-h2020.eu/

Voor informatie en registratie kunt u terecht bij:

Estela López-Hermoso

European Bioplastics

lopez-hermoso@european-bioplastics.org

https://www.european-bioplastics.org/events/ebc/side-event-preserve/

+49 176 3215 1358

