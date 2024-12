Renforcement du multilatéralisme : L’Imperial Springs International Forum fait ses débuts en Europe

CANTON, Chine, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les 11 et 12 décembre, heure locale, l’Imperial Springs International Forum (ISIF) édition 2024 se tiendra à Madrid, en Espagne, et réunira plus de 200 participants issus des milieux politiques, universitaires et entrepreneuriaux de plus de 50 pays. Ce forum, qui constitue l’une des plateformes chinoises de plus haut niveau en matière d’échanges civils internationaux, est organisé pour la première fois en dehors de la Chine et se tient en Europe. Le forum devrait permettre de renforcer les échanges entre les peuples de Chine et du monde entier et de favoriser ainsi la coopération en vue de faire face aux enjeux planétaires.

Depuis sa création en 2014, l’ISIF a su attirer plus de 200 anciens chefs d’État et de gouvernement, des dirigeants d’organisations internationales, ainsi que plus de 600 éminents experts, universitaires et chefs d’entreprise de plus de 40 pays.

Au cours des dix dernières années, les participants ont loué le forum pour sa perspective mondiale, qui aborde les questions d’actualité tout en se concentrant sur le développement à long terme. Il a apporté une contribution précieuse à l’amélioration de la compréhension mutuelle entre la Chine et le monde, à la promotion du dialogue et de la coopération à l’échelle mondiale et à la formulation d’idées et de recommandations visant à soutenir les réformes du système de gouvernance mondiale.

Chau Chak Wing, président de l’Australia China Friendship and Exchange Association, président de la région Asie-Pacifique, World Leadership Alliance - Club de Madrid President’s Circle, et coprésident du Nizami Ganjavi International Center Global Circle, estime que la paix et le développement dans le monde sont désormais confrontés à de formidables enjeux. « En tant que membres à part entière du "village planétaire", quel que soit notre rôle dans la société ou notre profession, nous partageons la mission, la responsabilité et l’obligation communes de préserver la paix et de contribuer à la coopération et au progrès à l’échelle mondiale. Depuis sa création, l’ISIF s’est érigé en modèle de respect mutuel, d’approfondissement de la compréhension, de regain de confiance et d’élargissement du consensus. La décision d’organiser le forum de cette année à Madrid, en Espagne, vient mettre en évidence l’élargissement de notre cercle d’amis, le renforcement de nos amitiés et l’extension de nos perspectives communes ».

M. Chau souligne qu’au moment où le monde entre dans une nouvelle ère de transformation, marquée par des décisions cruciales dans de nombreux domaines, nous devons avoir le courage d’innover pour relever les défis et faire en sorte que notre engagement en faveur de la paix et du développement, qui constituent la voie durable pour l’humanité, demeure inébranlable. Grâce à des efforts collectifs et à une action commune, nous sommes en mesure de bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus harmonieux pour les générations à venir.

L’Imperial Springs International Forum 2024, dont le thème est « Collective Action for One Future » (« Une action collective pour un avenir unique »), comprendra plus de dix événements majeurs, dont une cérémonie d’ouverture, deux sessions à huis clos, une discussion plénière, six sessions thématiques et une cérémonie de clôture. Les principaux thèmes abordés seront les suivants : « Global Strategic Stability » (Stabilité stratégique mondiale), « Financing for Development, Towards Full Implementation of the SDGs » (Financement du développement, vers la pleine mise en œuvre des ODD), « Enhancing Global Cooperation: Shaping a Shared Future for Humankind » (Renforcement de la coopération mondiale : façonner un avenir commun pour l’humanité), « Traditional and Non-Traditional Challenges to Global Security » (Défis traditionnels et non traditionnels en matière de sécurité mondiale), « Tackling Challenges Facing the World Economy » (Répondre aux enjeux en matière d’économie mondiale), « United Nations Summit of the Future, the Future of Global Governance » (Sommet de l’avenir des Nations unies, le futur de la gouvernance mondiale), « AI & Green Technology for Progress and Development » (L’IA et les technologies vertes au service du progrès et du développement), « Sustainable Development and the Second World Social Summit » (Le développement durable et le deuxième sommet social mondial), et « People-to-people Exchanges for Mutual Understanding » (Des échanges entre les peuples favorisant la compréhension mutuelle). Ces discussions porteront sur les questions mondiales les plus urgentes dans des domaines tels que la sécurité, l’économie, la technologie, la société et la culture, tout en incitant à la diversité et en se concentrant sur l’avenir. Le forum vise à rassembler les connaissances collectives à partir d’une perspective humaine partagée, en cherchant des solutions qui témoigneront des valeurs et des intérêts universels.

