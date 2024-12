Bitget anuncia el lanzamiento de BGBTC, un token de Bitcoin envuelto respaldado por reservas de BTC en una relación de 1:1

VICTORIA, Seychelles, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa de intercambio de criptomonedas y Web3 líder en el mundo, ha lanzado su Bitcoin envuelto nativo (BGBTC), que ofrece oportunidades de ganancias a los poseedores de Bitcoin (BTC). La nueva función ofrece una forma inédita para maximizar el potencial de las tenencias de BTC de los usuarios a través de opciones de staking flexibles y mayores recompensas. El BGBTC está respaldado por BTC en una relación de 1:1, lo que mantiene la paridad de su valor y garantiza una integración fluida en todo el ecosistema. Está diseñado para activar un valor adicional para los poseedores de BTC, ya que les permite participar en oportunidades DeFi mientras preservan su exposición al Bitcoin.

Durante la fase previa al lanzamiento, del 9 de diciembre de 2024 al 8 de enero de 2025, los usuarios podrán hacer staking de BTC en Bitget para recibir tokens BGBTC. Además, los BGPoints ofrecen una rentabilidad anualizada adicional del 2 %, que se abona en un pago único al final del período. A continuación, la Temporada 1 arrancará oficialmente el 9 de enero de 2025, con características tales como mejores beneficios de BGPoints, opciones flexibles de reembolso y asociaciones con plataformas BitcoinFi.

“El rápido crecimiento de la industria de las criptomonedas en todo el mundo, en especial en el ecosistema Bitcoin, nos inspira a innovar continuamente. El BGBTC se alinea con nuestros objetivos de ofrecer mejores soluciones a nuestros usuarios, haciendo que sus experiencias de negociación sean más inteligentes. Les permite implicarse más profundamente con Bitcoin, acceder a mayores rendimientos y participar en ecosistemas DeFi que antes estaban fuera de su alcance”, afirmó Gracy Chen, CEO de Bitget.

El BGBTC simplifica el proceso de obtención de rendimientos adicionales para los poseedores de BTC. Con el staking de BTC, los usuarios reciben tokens BGBTC, que dan acceso a múltiples flujos de ingresos, como rendimientos fijos anualizados, BGPoints, y a próximas funciones como los préstamos. Los usuarios pueden canjear fácilmente sus BTC durante la Temporada 1, asegurándose de contar con la máxima flexibilidad al gestionar sus activos.

Bitget se centra en garantizar una experiencia segura y satisfactoria para sus usuarios. El BGBTC cuenta con un sencillo mecanismo de staking con un solo clic y múltiples vías de retorno, incluido el lanzamiento de tokens a través de colaboraciones con socios DeFi. La seguridad se ve reforzada por el doble seguro de Bitget y Cobo, junto con las protecciones multifirma, que garantizan que todos los fondos permanezcan protegidos.

Con funciones como LaunchPool, PoolX, liquidaciones tempranas de BGPoints y préstamos basados en staking con vistas al futuro, el BGBTC marca un nuevo capítulo en la misión de Bitget de impulsar la adopción de criptomonedas a través de la innovación.

Para obtener más información sobre el BGBTC, entre aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Con más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones de trading, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otros precios de criptodivisas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, MAR y LATAM, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter (X) | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden fluctuar y experimentar volatilidad. Invierta solo lo que pueda permitirse perder. El valor de su inversión puede verse afectado y es posible que no alcance sus objetivos financieros o no pueda recuperar el capital invertido. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente y tener en cuenta su propia experiencia y situación financiera. Los resultados pasados no son una medida fiable de los resultados futuros. Bitget no será responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero.

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6d586c3-b020-4aa6-b3fd-0d1afc799acf