Bitget 宣布推出 BGBTC，這是由比特幣 (BTC) 準備金以 1:1 比例支援的 Wrapped Bitcoin 代幣

維多利亞，塞舌爾, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 推出其原生 Wrapped Bitcoin (BGBTC)，為比特幣持有者提供獲利機會。 這款新產品提供了一條新途徑，透過靈活的質押選項和增加的獎勵來最大限度地發揮用戶持有的比特幣的潛力。 BGBTC 由比特幣準備金以 1:1 比例支援，能夠保持其價值平價並確保順暢融入更廣泛的生態系統。 該產品旨在為比特幣持有者激活額外價值，讓他們能夠參與去中心化金融（DeFi）機會，同時保留比特幣的持倉。

在 2024 年 12 月 9 日至 2025 年 1 月 8 日的預先發佈階段，用戶可以在 Bitget 質押比特幣，以獲得 BGBTC 代幣。 除此之外，還有雙倍 BGPoints 獎勵以及額外 2% 的年化回報，並在期末一次過支付。 此後，第 1 季將於 2025 年 1 月 9 日正式啟動，屆時會有更多 BGPoints 福利、靈活的兌換選項以及與 BitcoinFi 平台展開合作等特色功能。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「全球加密產業快速發展，尤其是比特幣生態系統，啟發我們不斷創新。 BGBTC 符合我們的目標：為用戶提供更佳的解決方案，讓他們擁有更明智的交易體驗。 受惠於這款產品，他們得以進一步運用比特幣，獲得更高收益，並參與以前遙不可及的去中心化金融（ DeFi ）生態系統。」

BGBTC 精簡了比特幣持有者賺取額外回報的過程。 透過質押比特幣，用戶可以獲得 BGBTC 代幣，從而獲得多種收入來源，包括固定年化回報、BGPoints 以及即將推出的貸款等功能。 用戶可以在第 1 季輕鬆兌換比特幣，確保以最靈活的方式管理資產。

Bitget 致力確保為用戶提供享有豐厚回報的安全體驗。 BGBTC 提供簡單的一鍵質押機制，具有多種回報途徑，包括透過與 DeFi 合作夥伴攜手進行代幣空投。 Bitget 和 Cobo 的雙重保險以及多重簽名保護有效增強安全性，確保資金安全。

憑藉 LaunchPool、PoolX、早期 BGPoints 結算以及即將推出的質押借貸等功能，BGBTC 見證 Bitget 開啟新一頁，進一步履行透過創新來推動大眾採用加密貨幣的使命。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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