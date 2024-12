Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir 和 Boost Mobile 在美國 Boost Mobile 網絡上對於跨供應商 Open RAN 轉換實現了業界首次驗證及商業化營運

December 12, 2024 07:50 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.