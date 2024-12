La grève à Postes Canada freine la générosité des citoyens, plus nombreux à vouloir donner

TORONTO, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un récent sondage réalisé par Imagine Canada, l’organisme-cadre du secteur de la bienfaisance et à but non lucratif au pays, 65 % des Canadiens et Canadiennes avaient l’intention de faire des dons cette année, contre 49 % l’an dernier. Cet élan de générosité est une excellente nouvelle pour les organismes caritatifs et toutes les personnes qui dépendent de leurs services. Malheureusement, la grève à Postes Canada empêche les organismes de recevoir une partie de ces dons.

« Beaucoup de personnes donnent pendant les huit dernières semaines de l’année. On estime qu’environ 40 % des dons versés durant une année le sont durant la période des fêtes », explique Bruce MacDonald, président-directeur général d’Imagine Canada. « Un nombre important de donateurs et donatrices continuent de donner par la poste, et ces dons ne se rendent pas aux organismes tant que la grève perdure. De nombreux organismes n’ont aussi pas eu l’occasion d’envoyer leurs demandes de dons par la poste. Il aura sans doute un effet considérable sur les dons, et les organismes rapportent déjà des pertes importantes. »

Non seulement un plus grand nombre de personnes avaient signalé leur intention de donner, mais elles prévoyaient aussi donner davantage, soit 118 $ en moyenne. En 2023, ce montant s’élevait à 100 $. Dans une année où les difficultés financières touchent beaucoup de monde, cette augmentation témoigne de la grande générosité de la population du pays.

« Cet élan de générosité fait chaud au cœur », dit M. MacDonald. « Nous encourageons la population à s’assurer que leurs dons prévus se rendent aux organismes. Les dons faits en ligne, par téléphone et en personne sont les meilleures façons de faire en ce moment. Il est également possible d’appeler l’organisme de son choix pour demander comment on peut l’appuyer durant la grève. Nous connaissons la bienveillance des citoyens, et nous savons qu’ils feront leur part pour soutenir les organismes caritatifs pendant la saison des fêtes. Mais nous demandons aussi au gouvernement fédéral de faire la sienne. »

Pour atténuer l’incidence négative de la grève, Imagine Canada demande au gouvernement fédéral de prolonger la période de délivrance pour que les donateurs et donatrices puissent recevoir un reçu de dons pour l’année fiscale 2024 même si les dons sont reçus en début d’année 2025. Cette mesure ne permettra pas de récupérer tous les dons perdus en raison de la grève, mais aidera de nombreux organismes de bienfaisance en cette période critique de l’année, en particulier ceux qui n’ont pas la capacité de s'adapter pour recevoir des dons en ligne.

À propos d’Imagine Canada

Imagine Canada est un organisme caritatif national bilingue dont la cause est l’ensemble des organismes de bienfaisance canadiens. Grâce à nos initiatives en matière de défense des intérêts, à nos projets de recherche et à nos entreprises sociales, nous contribuons au renforcement des organismes de bienfaisance, des organismes à but non lucratif et des entrepreneurs sociaux afin qu’ils puissent mieux remplir leur mission. Notre vision est celle d’un Canada fort, où les organismes caritatifs travaillent ensemble, aux côtés des entreprises et des gouvernements, pour bâtir des collectivités dynamiques et résilientes.

