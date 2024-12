Présentation de CQ10 et CQ20 de Cavli : les modules d’IdO cellulaire compacts offrant des solutions connectées polyvalentes basées sur le LTE

SAN JOSÉ, Californie, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavli Wireless, pionnier dans le paysage des solutions d’IdO (ou Internet des objets), est en passe d’annoncer la mise à disposition de ses modules d’IdO cellulaire LTE Cat. 1/Cat. 4 CQ10 et CQ20, avec repli 2G, système d’exploitation basé sur Yocto (Linux) et prise en charge étendue du SDK pour les applications compatibles IdO.

Les modules d’IdO cellulaire CQ10 et CQ20 de Cavli Wireless sont conformes aux normes 3GPP version 10 et spécialement conçus pour les applications avancées IdO et M2M. Ces modules offrent des capacités de transfert de données importantes. Le module CQ20 atteint jusqu’à 150 Mo/s en liaison descendante et 50 Mo/s en liaison montante, et le module CQ10 atteint jusqu’à 10 Mo/s en liaison descendante et 5 Mo/s en liaison montante. Disponibles dans les facteurs de forme LCC+LGA et mPCIe, ils offrent une grande flexibilité pour diverses intégrations compatibles IdO. Une eSIM intégrée optionnelle, associée à la plateforme de gestion des appareils et de la connectivité Cavli Hubble, simplifie les déploiements internationaux.

Les modules sont compatibles avec la technologie de localisation Location Suite Gen8C Lite de Qualcomm, et leurs fonctions GNSS intégrées sont idéales pour les applications de suivi précis, comme le suivi des actifs et les systèmes de télémétrie des véhicules, avec une prise en charge des constellations GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et SBAS. Prise en charge étendue du SDK, alimenté par le système d’exploitation Yocto (Linux) fonctionnant sur Kernel 4.14. Cet écosystème logiciel sur le module permet de développer des applications personnalisées qui peuvent répondre aux cas d’utilisation des FEO avec une plus grande efficacité, ce qui élimine la nécessité d’un MCU externe. Ce débit élevé, combiné à une opérabilité internationale et à un traitement intégré permet aux modules CQ10 et CQ20 d’être parfaitement adaptés aux applications qui exigent vitesse de calcul, précision de la localisation et déploiements internationaux.

Les modules CQ10 et CQ20 offrent des avantages majeurs dans divers secteurs. Pour les applications de l’industrie 4.0, les vitesses de données robustes et la fonction GNSS intégrée permettent le suivi des équipements en temps réel, la maintenance prédictive et une meilleure automatisation au niveau des usines. Ces modules contribuent également au développement des villes intelligentes grâce à une connectivité internationale fiable et à une bande passante robuste, ce qui optimise les réseaux intelligents, les systèmes de transport avancés et offre des réseaux de sécurité publique robustes. Pour ce qui est du suivi des actifs, les modules reposent sur une localisation GNSS précise, alimentée par la technologie de localisation de Qualcomm, ainsi qu’une couverture LTE étendue qui permet de fournir des données de localisation précises en temps réel sur de larges zones géographiques.

Le Cavli Hubble Stack améliore encore davantage les capacités des modules. La plateforme de connectivité et de gestion des modems IdO Cavli Hubble permet de réaliser des diagnostics, la surveillance et le débogage à distance, ce qui élimine la nécessité d’accès physique et simplifie l’évolutivité. Les partenariats de Cavli conclus avec des opérateurs de télécommunications internationaux garantissent des solutions de connectivité complètes axées sur la qualité du service et l’optimisation des coûts. Avec cette fonctionnalité, l’intervention physique n’est plus nécessaire, ce qui simplifie l’expansion des solutions IdO. Grâce à des alliances stratégiques avec des opérateurs du monde entier, Cavli s’est forgé une présence substantielle, offrant des solutions de connectivité inégalées qui établissent de nouvelles normes en matière de qualité de service et de rapport qualité/prix.

John Mathew, PDG et architecte technique en chef chez Cavli Wireless, a déclaré : « Les modules CQ10 et CQ20 de Cavli démontrent notre détermination à fournir des solutions pour IdO cellulaire intelligent aussi puissantes que polyvalentes. Ils se caractérisent par leur fiabilité, leur suivi efficace de la localisation et leur capacité à fournir une connectivité ininterrompue dans le monde entier. Ces fonctionnalités constituent les aspects essentiels des modules CQ10 et CQ20, et permettent à la fois au produit en lui-même et à Cavli Wireless dans se distinguer dans le paysage IdO. »

Avec le lancement des modules CQ10 et CQ20, Cavli Wireless réitère son engagement à fournir aux FEO du monde entier désireux de connecter leurs produits de façon intelligente des solutions d’IdO cellulaire rentables, disponibles sans interruption et de qualité supérieure. Vous pouvez prendre contact avec les experts solutions de Cavli pour savoir comment améliorer votre prochain projet grâce aux modules LTE de Cavli. Avec Cavli, lancez-vous sur la voie d’une connectivité fiable et efficace.

À propos de Cavli Wireless

Cavli Wireless est un fabricant de modules d’IdO cellulaire, qui combine la connectivité IdO et la gestion des données en une plateforme unique. Cavli conçoit et fabrique des modules intelligents d’IdO cellulaire de qualité industrielle, qui améliorent la fiabilité des équipements et accélèrent les processus de développement d’applications. Les modules cellulaires intelligents de Cavli sont équipés d’une connectivité cellulaire mondiale, grâce à une fonctionnalité eSIM intégrée qui fournit aux utilisateurs une tarification abordable des données, une gestion simplifiée des appareils et un traitement centralisé des abonnements via la plateforme cloud exclusive, Cavli Hubble.

