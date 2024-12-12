Cloudera 通过 CrewAI 为 AI 从业人员提供自主企业代理服务

圣克拉拉，加利福尼亚州, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 唯一真正的数据、分析和 AI 混合平台 Cloudera 今天宣布，CrewAI 已加入 Cloudera Enterprise AI Ecosystem (Cloudera 企业人工智能生态系统)，以彻底改变多智能体驱动的工作流。

CrewAI 成为了日益壮大的 AI 创新者中的一员，这些创新者与 Cloudera 合作，助力企业 AI 的成功。 今年 10 月，Cloudera 宣布 Anthropic、Google Cloud 和 Snowflake 加入其企业 AI 生态系统 (Enterprise AI Ecosystem)，与创始成员 NVIDIA、Amazon Web Services (AWS) 和 Pinecone 共同推动这一生态系统发展。 通过将 CrewAI 纳入其生态系统，Cloudera 再次强调其承诺，即致力于提供前沿 AI 功能，将原始数据转化为可操作的洞察，并实现决策过程自动化。

这一战略合作旨在通过启用智能自主流程，释放企业数据前所未有的价值，这些流程能够持续适应、学习、自我修复，并实时采取行动。 从产品角度来看，此次合作将交付以下技术用例：

代理型 ETL（提取、转换、加载）组件，用于复杂场景下的数据处理和推理。

由能够理解和查询数据结构的多代理系统在运行时生成的动态报告。

跨组织能力，通过公司内的代理部署，深入挖掘数据以改进决策、采取行动并构建报告。



AI 代理正逐渐趋向自主并得到广泛应用，从而为劳动力赋能。 Cloudera 和 CrewAI 的联合客户已经完成了对 AI 代理的部署。 行业应用包括：

医疗保健 ：自动化复杂工作流程，例如医疗记录分析、患者分诊、诊断图像审查以及实时健康监测，以减少行政开销并改善患者治疗效果。

：自动化复杂工作流程，例如医疗记录分析、患者分诊、诊断图像审查以及实时健康监测，以减少行政开销并改善患者治疗效果。 金融服务 ：通过自动执行重复性任务和应用实时洞察，从而简化流程，例如欺诈检测、合规监控、产品报价个性化以及客户入职等流程。

：通过自动执行重复性任务和应用实时洞察，从而简化流程，例如欺诈检测、合规监控、产品报价个性化以及客户入职等流程。 工业 ：强化预测性的维护工作流程，优化质量管控，并确保库存管理的时效性。

：强化预测性的维护工作流程，优化质量管控，并确保库存管理的时效性。 电信：提供流畅无缝的客户支持，实时优化网络性能，并主动解决服务中断问题。

作为领先的多 AI 代理平台，CrewAI 提供满足各种用户需求的全面解决方案。 开发人员可以通过与 Cloudera 的数据管理架构和 AI 平台服务集成，利用 CrewAI 设计并部署复杂的、AI 驱动的工作流程。 在这一新集成的助力下，Cloudera 使企业能够最大限度地发挥其数据资产的潜力，在日益趋向于 AI 驱动的商业环境中推动创新、提高运营效率并扩大竞争优势。 这种统一的方法有助于确保企业能够释放 AI 的全部潜力，在整个运营过程中创造有影响力的成果。

“CrewAI 为 Cloudera 的生态系统带来了无与伦比的代理功能，使企业能够从静态数据工作流过渡到动态自主流程。 这一合作通过为非技术用户提供便利，以及为开发人员提供高级编排功能，进一步加速了创新，确保企业能够从数据中提取最大价值，”The Futurum Group 首席执行官 Daniel Newman 表示。

“我们很高兴能与 Cloudera 合作，因为 AI 代理彻底革新了企业运营。 Cloudera 的数据管理架构为需要大规模、高质量数据访问的用例提供了坚实基础，而现在，Cloudera 的客户可以通过 CrewAI 平台推动代理型流程自动化。 我们期待共同推动各行各业的创新与效率提升，”CrewAI 首席执行官 João (Joe) Moura 表示。 “在 CrewAI，我们在金融等垂直行业拥有更多高级客户，他们在利用多个 AI 代理进行基金和公司分析的同时，还能访问复杂的历史数据。”

“Cloudera 的客户管理着超过 25 EB 的数据，其中不乏全球最大、最复杂的数据集。 随着 AI 代理成为自动化和智能驱动力，这一合作将 CrewAI 的先进编排功能集成到我们的企业级平台中，”Cloudera 首席战略官 Abhas Ricky 表示， “通过让每个人——从商业用户到开发人员——都能够利用 AI 代理的强大功能，我们得以确保客户始终处于创新前沿，以无与伦比的速度和精度将数据转化为可操作的见解。”

点击此处详细了解 Cloudera 及其合作伙伴生态系统如何让企业更轻松、更经济、更安全地发挥人工智能的最大价值。 如需了解 Cloudera 社区如何利用 CrewAI 构建加速机器学习项目的工具，请在 社区目录 中访问 Multi-Agent API Orchestrator（多代理 API 编排器）或 Agentic Workflows with AYA（基于 AYA 的代理工作流）。

关于 Cloudera

Cloudera 是一个混合数据、分析和人工智能平台。 Cloudera 管理的数据量比其他仅提供云服务的供应商高出 100 倍，这一优势使其能够助力全球企业在公共云或私有云上转化各类数据，从而获得有价值且值得信赖的洞见。 我们的开放数据湖仓提供可扩展且安全的数据管理，并结合便携式云原生分析，帮助客户将生成式人工智能模型直接应用于其数据，同时维护数据隐私，确保人工智能部署的责任性和可靠性。 全球规模最大的金融服务、保险、媒体、制造业和政府品牌都依托 Cloudera，利用其强大的数据能力，破解曾被视为无法解决的难题——无论当下还是未来。

如需了解更多信息，请访问 Cloudera.com，并在 LinkedIn 和 X 上关注我们。Cloudera 及相关标识为 Cloudera, Inc 的商标或注册商标。所有其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

关于 CrewAI

CrewAI 通过为企业提供 AI 代理平台自动化工作流程，从而帮助企业能够达成精准且一致的结果。 CrewAI 专为可扩展性而构建，能够简化多代理编排，通过代理型流程自动化提供高效解决方案。 CrewAI 提供基于事件的流程和代理驱动控制，满足企业需求，提供高度精准的解决方案。 CrewAI 通过无缝集成、安全保障和企业级支持重新定义了智能自动化，深受众多财富 500 强公司的信赖。

联系方式

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com