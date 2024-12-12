Cloudera 與 CrewAI 攜手合作，為人工智能（AI）從業員驅動自主企業代理功能

聖塔克拉拉，加州, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 唯一真正混合數據、分析和人工智能 (AI) 的平台 Cloudera，今天宣佈 CrewAI 已加盟Cloudera 企業人工智能生態系統（Cloudera Enterprise AI Ecosystem），為多代理驅動的工作流程帶來徹底變革。

CrewAI 加入了越來越多 AI 創新者的行列，與 Cloudera 聯手合作增進企業人工智能的成功。 在 10 月時，Cloudera 宣佈 Anthropic、Google Cloud 及 Snowflake 跟隨始創成員 NVIDIA、Amazon Web Services （AWS）及 Pinecone 的步伐，已加入了企業人工智能生態系統（Enterprise AI Ecosystem）。 透過將 CrewAI 增添到其生態系統中，Cloudera 正加倍努力提供尖端的 AI 功能，致力將原始數據轉化為可行的見解，並實現決策過程自動化。

這項策略合作的目的，在於透過啟用能夠持續適應、學習、自我修復及即時採取行動的精明、自主流程，從企業數據中發揮前所未有的價值。 從產品角度而言，這次合作將提供下列一組技術用例：

用於複雜場景中資料處理和推理的代理 ETL（擷取、轉換、載入）元素。

由有能力理解和查詢數據結構的多代理系統，在運行時產生動態報告。

跨越機構的功能，通過於整個公司部署代理，利用數據來作出更佳的決策、採取行動和建立報告。



人工智能代理已變得越來越具有自主能力，並且已廣泛採用作提高勞動人口的能力。 Cloudera 與 CrewAI 的共同客戶經已部署了合適的人工智能代理。 行業應用包括：

醫療保健 ：將複雜的工作流程自動化，例如病歷分析、患者分流、診斷影像審查和即時健康監測，以減少行政管理的經常性開支，並改善患者治療成果。

：將複雜的工作流程自動化，例如病歷分析、患者分流、診斷影像審查和即時健康監測，以減少行政管理的經常性開支，並改善患者治療成果。 金融服務： 透過將重複任務自動化及應用實時見解，精簡欺詐偵測、合規性監管、產品個人化及客戶引導等流程。

透過將重複任務自動化及應用實時見解，精簡欺詐偵測、合規性監管、產品個人化及客戶引導等流程。 工業 ：加強預測性的保養工作流程、完善品質管制，並確保及時管理庫存。

：加強預測性的保養工作流程、完善品質管制，並確保及時管理庫存。 電訊：提供無縫流暢的客戶支援、實時完善網絡效能，並主動解決運作中斷問題。

作為頂尖的多人工智能代理平台，CrewAI 提供全面的解決方案，可以滿足所有不同背景用戶的要求。 透過整合 Cloudera 的數據湖庫及人工智能平台服務，開發人員可以利用 CrewAI 設計及部署複雜、由人工智能驅動的工作流程。 通過這種新的整合，Cloudera 令機構能夠在人工智能驅動業務環境與日俱增的情況下，以最大程度發揮其數據資產的潛力、推動創新、營運效率及競爭優勢。 這種一致的方法有助於確保企業能充分發揮人工智能的潛力，在其營運中創造具有影響力的成果。

The Futurum Group 行政總裁 Daniel Newman 表示：「CrewAI 為 Cloudera 的生態系統帶來了無可比擬的代理功能，讓企業能夠從靜態數據工作流程過渡至動態、自主的過程。 這種合作夥伴關係透過將非技術用戶的可存取性，與開發人員的進階編排互相結合，確保企業能夠從其數據中獲取最大價值。」

CrewAI 行政總裁 João (Joe) Moura 則說道：「在人工智能代理為企業營運帶來徹底變革之際，我們很高興能與 Cloudera 合作。 Cloudera 的資料湖庫為需要大規模存取優質資料的使用個案提供了穩健的基礎，現在 Cloudera 客戶可與 CrewAI 平台合作以推動代理流程自動化。 對於能攜手推動跨產業的創新和效率，我們感到相當振奮。」 Cloudera 策略總監 Abhas Ricky 說道：「在 CrewAI，我們於金融等垂直領域擁有更高階的客戶，他們善用複雜的歷史數據，同時使用多人工智能代理進行基金及公司分析。

Cloudera 客戶管理超過 25 艾位元組的數據，為全球其中一些最具規模和最複雜的數據集。 隨著人工智能代理成為自動化和智能化背後的驅動力量，這次合作將 CrewAI 的先進編排功能整合到本公司企業級別的平台中。 透過讓所有人（從商業用戶到開發人員）都能駕馭人工智能代理的力量，我們確保客戶始終站在創新的最前線，以無可比擬的速度和精確程度，將其數據轉化為可行的見解。」

點按此處了解更多有關 Cloudera 及其合作夥伴生態系統如何使企業更輕鬆、更經濟且更安全地最大化人工智能帶來的價值。 了解 Cloudera 社群如何使用 CrewAI 為機器學習項目建立加速器，請於社群目錄瀏覽 Multi-Agent API Orchestrator 或 Agentic Workflows with AYA。

關於 Cloudera

Cloudera 是集合數據、分析和人工智能的混合平台。 Cloudera 管理的數據比其他僅提供雲端服務的供應商多 100 倍，使全球企業能夠將任何公共或私人雲端的一切類型數據，轉化成寶貴兼可信賴的真知灼見。 我們的開放數據湖庫透過可攜式雲端原生分析，提供可擴充兼安全數據管理，協助客戶將多個生成式人工智能模型引入其數據，同時維持私隱並確保負責任、可靠的人工智能部署。 無論是現在還是未來，全球最大的金融服務、保險、媒體、製造和政府品牌均依賴 Cloudera，利用其數據克服看似無從解決的挑戰。

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關於 CrewAI

CrewAI 透過使用企業級人工智能代理平台實現工作流程自動化，使企業能夠獲得始終如一的準確結果。 CrewAI 專為可擴展性而構建，精簡了多代理編排，透過代理流程自動化來提高效率。 憑藉基於事件的流程和代理驅動的控制，CrewAI 提供針對業務需求而量身定制的高精確程度解決方案。 CrewAI 深受多家《財富》500 強公司的信賴，透過無縫整合、安全性和企業級別的支援，為智能自動化重新作出了定義。

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