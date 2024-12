Le tournoi Rogers Charity Classic amasse un montant record

CALGARY, Alberta, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’équipe du tournoi Rogers Charity Classic a annoncé aujourd’hui que sa 12e édition annuelle a amassé un montant record de 25,4 millions de dollars destinés à des organismes caritatifs œuvrant auprès des enfants en Alberta.

Cette somme impressionnante dépasse de plus de 6 millions de dollars le total des fonds ramassés l’année dernière, portant le total amassé depuis la création du tournoi à 137,7 millions de dollars.

« Rogers est fière d’améliorer les choses pour plus d’enfants et de familles en Alberta grâce à cette collecte de fonds record qui marque notre première année en tant que commanditaire en titre, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. Nous croyons que le sport a le pouvoir de nous unir et de renforcer nos communautés. C’est un honneur de perpétuer l’héritage de la famille Shaw. »

« C’est spécial pour toute l’équipe de faire le bilan d’une autre année record et de constater que ce tournoi spectaculaire continue d’avoir une incidence considérable auprès des jeunes. En fait, c’était notre principal objectif en présentant l’événement à Calgary, a commenté Jim Riddell, président du conseil du tournoi Rogers Charity Classic. Je crois fermement qu’il faut toute une communauté pour réussir un événement international de cette envergure. Tout le monde devrait ainsi célébrer cette réalisation, y compris les quelque 1 400 bénévoles, nos généreuses entreprises partenaires, les fans de golf de cette ville incroyable qui se sont réunis au Canyon Meadows Golf and Country Club cet été et les gens de partout au Canada qui ont participé en donnant à l’organisme caritatif de leur choix. Les personnes qui ont soutenu notre cause ont eu un effet positif direct sur notre communauté, mais les véritables champions et championnes de notre événement, ce sont les enfants de notre province. »

Pour sa première année en tant que commanditaire en titre, Rogers a donné en mai le coup d’envoi de la collecte de fonds du tournoi de 2024 en versant un don de 1 million de dollars pour soutenir le programme Rogers Birdies for Kids présenté par AltaLink, le volet caritatif de l’événement venant en aide chaque année à des milliers de jeunes de la province dans des domaines comme le counseling, les sports et le soutien familial.

Le programme a été intégré aux actuels efforts de financement des organismes caritatifs participant pour contribuer à générer de nouveaux fonds. Chacun des 293 organismes reçoit la totalité des dons amassés en leur nom, en plus de fonds de contrepartie versés par Rogers Charity Classic représentant jusqu’à 50 % des sommes recueillies.

« En 2015, lorsque nous avons instauré notre partenariat comme commanditaire présentateur de Rogers Birdies for Kids, nous ne pouvions pas imaginer l’énorme incidence positive que cet événement aurait sur la vie de milliers d’enfants en Alberta, a déclaré Gary Hart, président et chef de la direction d’AltaLink. C’est avec une fierté incroyable que nous appuyons presque 300 organismes caritatifs grâce au tournoi, et nous avons l’intention de poursuivre la tradition de générosité du tournoi. »

L’an dernier, Rogers a conclu une entente de cinq ans en tant que commanditaire en titre de Rogers Charity Classic, le seul tournoi du Circuit des champions de la PGA au Canada, s’appuyant sur son engagement à promouvoir le golf partout au pays et à bâtir des communautés fortes en Alberta.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com .

À propos du tournoi Rogers Charity Classic

Chaque année, le tournoi Rogers Charity Classic accueille certains des plus grands noms du golf au Canyon Meadows Golf and Country Club de Calgary, en Alberta. Le tournoi de trois rondes, soit 54 trous, accueille des champions de la PGA qui compétitionnent pour remporter 2,4 millions de dollars américains dans une formule de jeu « partie par coups ». Dirigé par un groupe de mécènes et commandité par Rogers Communications, l’arrêt annuel du Circuit des champions de la PGA au Canada présente Calgary au monde entier grâce à une diffusion de l’événement sur The Golf Channel. Depuis sa création, le tournoi a permis d’amasser plus de 130 millions de dollars pour soutenir des organismes caritatifs œuvrant auprès de milliers de jeunes de l’Alberta chaque année. Pour en savoir plus, consultez rogerscharityclassic.com. Suivez-nous sur Facebook (à facebook.com/rogerscharityclassic) et sur X (anciennement Twitter).

Pour en savoir plus :

Rogers Communications, media@rci.rogers.com, 1-844-226-1338

Tournoi Rogers Charity Classic, chris@rogerscharityclassic.com, 403-620-8731