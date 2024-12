Lancement d’un projet pilote de Wi-Fi gratuit dans deux immeubles de Logement communautaire d’Ottawa (LCO)

OTTAWA, Ontario, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Logement communautaire d’Ottawa (LCO) est heureux d’annoncer qu’un projet pilote Wi-Fi communautaire gratuit a été officiellement lancé dans deux de ses immeubles de Vanier. Connu sous le nom de CommuniFi, le projet est géré par Libertel de la Capitale nationale en partenariat avec LCO, Réseaux Hiboo et avec le financement et le soutien technique de CIRA (l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet).

Le projet CommuniFi aide à combler le fossé numérique pour les locataires aux 251 et 255, rue Donald, en fournissant une connexion Wi-Fi gratuite dans les parties communes des bâtiments. Pour de nombreux ménages à faible revenu, le coût élevé de l’Internet à domicile et des données sur les téléphones cellulaires crée des obstacles à l’accès à des ressources essentielles comme l’éducation, les possibilités d’emploi, les services de santé ou encore la connexion avec les amis et la famille. Cette initiative est conçue pour atténuer certaines des pressions financières associées à la connexion réseau et permettre ainsi aux locataires de mieux naviguer dans le monde numérique.

L’introduction du Wi-Fi gratuit transforme les espaces communs des bâtiments en centres d’apprentissage, de soutien et de mobilisation sociale. Cela permet d’organiser des programmes de soutien essentiels sur place, ainsi que des activités sociales et des événements communautaires. Les partenaires communautaires peuvent également tirer parti du Wi-Fi gratuit pour organiser des événements ou encore proposer des programmes et des ateliers, offrant ainsi aux locataires l’accès à une variété de ressources et d’opportunités dans leurs bâtiments.

Reconnaissant que l’accès Internet nécessite également des compétences numériques, le service d’assistance primé de Libertel de la Capitale nationale organisera des ateliers et des séances d’information sur mesure pour aider les locataires à utiliser le réseau Wi-Fi gratuit. Les ateliers visent à doter les locataires des connaissances nécessaires pour profiter pleinement des opportunités offertes par la connectivité.

LCO est fier de jouer un rôle clé dans l’expansion de l’accès numérique au-delà de ces immeubles. En hébergeant l’infrastructure nécessaire, LCO permettra au Libertel de la Capitale nationale d’étendre le projet pilote à au moins 10 autres organismes communautaires au cours de la prochaine année, renforçant ainsi l’inclusion numérique et bâtissant des collectivités plus connectées.

« Le projet CommuniFi constitue un pas vers une plus grande inclusion numérique et un excellent exemple de la façon dont la collaboration peut créer un changement pertinent pour les locataires et les communautés. Grâce à nos partenaires que sont CIRA, Libertel de la Capitale nationale, et Réseaux Hiboo, cette initiative aidera les locataires à établir des liens plus solides et à ouvrir des portes à l’éducation, aux emplois et aux services essentiels. »

– Stéphane Giguère, président-directeur général, Logement communautaire d’Ottawa (LCO)

« Nous avons appris à connaître certains des locataires au cours de la dernière année et ces personnes nous ont parlé des défis auxquels ils sont confrontés pour se connecter, y compris les factures élevées d’Internet et de téléphone cellulaire. Nous voulons que les locataires et leurs invités sachent qu’il y a toujours une connexion Wi-Fi gratuite à proximité en cas de besoin, que vous ayez besoin d’aide pour remplir vos impôts ou pour regarder des films dans le salon avec vos voisins. Et si les gens ont des questions sur la façon de faire quelque chose en ligne, notre Service d’assistance sera là pour les accompagner. »

– Shelley Robinson, directrice générale, Libertel de la Capitale nationale

« Le partenariat de CIRA avec CommuniFi rassemble des organisations locales et des personnes talentueuses pour offrir des solutions aux communautés urbaines aux prises avec un manque de connectivité en raison des coûts élevés des services Internet. Ce projet financé dans le cadre de notre programme de subventions Net Good par CIRA est un brillant exemple de l’engagement de CIRA à faire en sorte que le plus grand nombre possible de Canadiens puissent accéder à Internet en toute sécurité et prospérer en ligne. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre l’expansion de cette initiative qui offre des possibilités vitales à tant de personnes à Ottawa. »

– Charles Noir, vice-président, Investissement communautaire, politiques et défense des intérêts, CIRA

