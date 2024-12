COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Vésinet, le 12 décembre 2024

Artea et TIIC signent un accord pour la réalisation d’une levée de fonds stratégique pour Dream Energy

ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE) et TIIC, via son troisième fonds, annoncent la signature d’un accord pour la réalisation d’une levée de fonds au profit de Dream Energy dans le cadre d’une augmentation de capital.

Dream Energy se positionne comme un acteur global des énergies renouvelables, intégrant des activités de production d’hydroélectricité (petites centrales) et de photovoltaïque, la fourniture d’énergie verte, l’exploitation d’un réseau de superchargeurs pour la mobilité électrique, ainsi que le développement d’infrastructures énergétiques incluant des solutions de stockage.

À l’issue de cette opération, Artea SA conservera une participation majoritaire dans Dream Energy. Cette levée de fonds contribuera au déploiement d’un plan d’investissement ambitieux, de plus de 230 millions d’euros, visant à soutenir l’effort européen en faveur du développement durable. Ces investissements renforceront un portefeuille d’actifs respectant les critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et consolideront l’écosystème intégré de Dream Energy, garantissant une offre unique pour ses clients.

Philippe Baudry, Président d’Artea SA et de Dream Energy, déclare : « Nous sommes ravis de ce partenariat stratégique avec TIIC, un investisseur de renom doté d’une solide expertise dans le domaine des infrastructures. Leur soutien, à la fois financier et managérial, représente un atout déterminant pour accélérer notre croissance en France et à l’international. Ce partenariat renforce notre ambition de développer des solutions intégrées et innovantes pour la transition énergétique. »

Hugo Espinheira Silveira, associé chez TIIC, ajoute : « Nous sommes fiers de soutenir Dream Energy et Artea dans ce projet d’envergure. Dream Energy incarne une vision forte et engagée de l’énergie et de la mobilité durable. Nous sommes impatients de collaborer avec les équipes dirigées par Philippe Baudry pour accompagner le développement de cette plateforme intégrée et participer à la construction d’un avenir plus vert. »

En complément de cette levée de fonds, Dream Energy bénéficiera du partenariat stratégique déjà établi avec la Banque des Territoires. Cette alliance avec TIIC marque une étape décisive pour renforcer la gouvernance, les capacités opérationnelles et le rayonnement international de Dream Energy.

La transaction devrait être finalisée au début de l’année 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires usuelles.

À propos de Dream Energy

Dream Energy est un acteur engagé des énergies renouvelables, offrant des solutions intégrées de production, de stockage, et de distribution d’énergie verte. Avec son réseau de superchargeurs et son portefeuille diversifié d’infrastructures énergétiques, Dream Energy s’engage activement dans la transition énergétique et le développement durable.

À propos de TIIC

TIIC est une société paneuropéenne d’investissement spécialisée dans les infrastructures, fondée en 2008, avec des bureaux à Lisbonne et à Paris. Focalisée sur la transition énergétique, elle est spécialisée dans les investissements en phase de développement (greenfield) et en phase de transition (early-brownfield) dans les infrastructures de mobilité, publiques et numériques. Membre de la plateforme d’investissement d’Edmond de Rothschild Private Equity, TIIC développe et promeut une approche opérationnelle et une gestion active de ses investissements.

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A terme, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergie renouvelable, produite en France. Un réseau de stations de super-chargeur est en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire français puis dès 2024 sur cinq pays d’Europe ;

l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de 3 ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et les services à valeur ajoutée et l’Hospitality reposant sur une offre globale en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking et de coliving (Coloft), d’hôtellerie Lifestyle (Storia), et de restauration (Amici et Beldi).





Depuis 23 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et accompagne ses clients avec des solutions bas carbone associées aux offres d’énergie renouvelable produite par le groupe. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permet de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Double Zéro » : zéro carbone, zéro fossile.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Contacts :

ARTEA

Edouard de CHALAIN

Directeur administratif et financier

+33 1 30 71 12 62

edouard.dechalain@groupe-artea.fr SEITOSEI.ACTIFIN

Communication financière

Alexandre COMMEROT

+33 1 56 88 11 18

alexandre.commerot@seitosei-actifin.fr

