Kering : Louise Trotter nommée Directrice de la Création de Bottega Veneta

Communiqué - Louise Trotter nommée Directrice de la Création de Bottega Veneta_12 12 24

12 décembre 2024

LOUISE TROTTER NOMMÉE

DIRECTRICE DE LA CRÉATION DE BOTTEGA VENETA

Kering et Bottega Veneta sont heureux d’annoncer la nomination de Louise Trotter en tant que nouvelle Directrice de la Création de la Maison, ouvrant un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire créative de la marque.

Louise Trotter, Directrice de la Création de Carven, est reconnue pour sa capacité à puiser son inspiration dans la vie réelle et pour son approche méticuleuse de l’artisanat. Elle rejoindra Bottega Veneta fin janvier 2025.

Alors que nous accueillons Louise, nous remercions chaleureusement Matthieu Blazy pour ses contributions transformatives au cours des trois années passées à la tête de la création de Bottega Veneta, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs.

Leo Rongone, Directeur général de Bottega Veneta, a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir Louise en tant que nouvelle Directrice de la Création. Son esthétique est une alliance parfaite d’un design exceptionnel et d’un artisanat remarquable, et son engagement en faveur d’un rôle culturel des Maisons est parfaitement aligné avec notre vision. A travers son interprétation sophistiquée, Bottega Veneta continuera à célébrer son héritage tout en conservant sa pertinence dans le monde moderne. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Matthieu qui s’est avéré un partenaire extraordinaire pour insuffler à notre marque désirabilité, résonnance émotionnelle et identité intellectuelle. »

Francesca Bellettini, Directrice générale adjointe de Kering en charge du Développement des Maisons, a ajouté : « Louise Trotter apporte une immense expérience et un regard nouveau sur la tradition de créativité audacieuse et d’excellence inégalée de Bottega Veneta. Elle est le talent créatif idéal pour poursuivre, aux côtés de Leo Rongone et des équipes de Bottega Veneta, le formidable parcours initié par Matthieu Blazy, à qui j’exprime toute ma gratitude pour sa créativité visionnaire. »

Louise Trotter a affirmé : « Je suis très honorée de rejoindre Bottega Veneta au poste de Directrice de la création. L'héritage historique de la Maison en termes d'art et d'innovation est une véritable source d'inspiration, et je me réjouis de contribuer à son avenir et de célébrer sa vision intemporelle. »

Portrait disponible ici

Crédit : © Bottega Veneta

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 49 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros.

