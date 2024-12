Soitec poursuit sa collaboration avec le Microsystems Technology Laboratories du MIT renforçant ainsi sa présence aux États-Unis

Soitec poursuit son accord de recherche et de partenariat avec le Microsystems Technology Laboratories du MIT. Cet accord couvre la recherche sur des matériaux semi-conducteurs innovants pour diverses applications - notamment les communications mobiles, les dispositifs de puissance, les capteurs et l’informatique quantique.





Cette coopération incarne l'un des principes fondateurs de la stratégie d'innovation de Soitec, qui allie expertise technologique, collaboration avec des centres d'excellence, et intégration au sein des écosystèmes régionaux.





Bernin (France), le 12 décembre 2024 – Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants a annoncé aujourd'hui la poursuite de sa collaboration en matière de recherche avec le Microsystems Technology Laboratories (MTL) du Massachusetts Institute of Technology (MIT), renforçant ainsi sa présence dans le secteur des semi-conducteurs en Amérique du Nord.

Cette initiative vise à diversifier les collaborations technologiques et à anticiper les besoins futurs de l’industrie.

Aux États-Unis, Soitec intensifie ses efforts dans un environnement porté par une dynamique industrielle et réglementaire favorable au développement des semi-conducteurs. A cet égard, le MIT joue un rôle clé à travers le Microsystem Technology Laboratories (MTL) dont Soitec est désormais membre du conseil stratégique (Industrial Advisory Board), prenant activement part à la définition des orientations stratégiques de la recherche dans le domaine de la microélectronique.

Christophe Maleville, Directeur Général adjoint en charge de la Technologie et de l'Innovation, a déclaré à propos de cette collaboration : « Le partenariat entre Soitec et le MIT reflète une stratégie globale, tournée vers l’excellence et l’impact. En s'associant à une institution de renommée mondiale comme le MIT, Soitec bénéficie d’un accès unique à des avancées technologiques de pointe et à un écosystème d’innovation exceptionnel. En conjuguant innovation, expertise technologique et proximité avec les écosystèmes régionaux, Soitec renforce sa position pour mener des recherches clés dans ce domaine. »

Tomás Palacios, Directeur du MTL et professeur au MIT, a ajouté : « Nous sommes fiers de compter Soitec parmi les membres du Microsystems Technology Laboratories du MIT. Soitec est un leader technologique dans le développement et la commercialisation de substrats semi-conducteurs avancés, et nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer étroitement avec leurs équipes pour développer la prochaine génération de matériaux et dispositifs semi-conducteurs. »

La collaboration internationale, principe fondateur de la stratégie d’innovation de Soitec

Soitec collabore avec des plateformes d'innovation industrielle, des institutions académiques et des centres de recherche, ce qui témoigne d'une vision à long terme et d'un engagement à s'associer à des centres d'excellence.

En Europe, Soitec a noué des partenariats stratégiques avec des institutions telles que l’Imec, le Leti ou le Fraunhofer qui lui ont permis de renforcer son expertise régionale et sa connaissance profonde des besoins des clients.

En Asie, Soitec collabore étroitement avec des acteurs comme l’Institut de Microélectronique de Singapour (IME) ainsi que l’université nationale de Singapour (NUS) depuis plusieurs années et prévoit d'étendre ses activités d'innovation au Japon, un acteur clé dans le domaine des matériaux.

Soitec confirme son engagement dans des projets d'innovation à fort impact en développant des partenariats aux Etats Unis avec plusieurs centres d’excellence identifiés dans le cadre du CHIPS Act et en collaborant avec d'autres universités comme UC San Diego et UC Riverside.

Ces initiatives couvrent des domaines tels que la mobilité, l’intelligence artificielle et le packaging avancé, témoignant de l'ambition de Soitec de rester à la pointe des avancées technologiques.

