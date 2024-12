Campine's winst over 2024 hoger dan verwacht

Gereglementeerde informatie – voorkennis – 12 december 2024 - 18:00

Campine NV, metals recycling en specialty chemicals bedrijf uit Beerse en beursgenoteerd op Euronext Brussel verwacht hogere winsten voor het boekjaar 2024 vanwege specifieke marktomstandigheden. De volledige en definitieve gedetailleerde geconsolideerde financiële cijfers worden midden maart 2025 gepubliceerd.

De totale geconsolideerde omzet van Campine in 2024 zal naar verwachting ongeveer 360 miljoen euro bedragen, een stijging van 12% ten opzichte van de 322 miljoen euro in 2023. De toegenomen omzet is voornamelijk toe te schrijven aan de hoge antimoonmetaalprijzen.

De EBITDA in 2024 zal naar verwachting ongeveer 40 miljoen euro bedragen, een stijging van circa 50% ten opzichte van het record van 26,8 miljoen euro in 2023. De EBITDA-stijging is zowel terug te vinden in de divisie Circular Metals als de divisie Specialty Chemicals. "De belangrijkste bron voor hogere winsten komt uit onze antimoonactiviteiten", aldus CEO De Vos. De schaarste aan antimoonmetaal, in combinatie met de beperkingen die China sinds augustus heeft opgelegd, heeft de prijs van het metaal opgedreven van gemiddeld rond de 12.000 $/ton in 2023 naar ongeveer 40.000 $/ton. "Als enige antimoonrecyclagebedrijf ter wereld en met aanzienlijke voorraden aan antimoonproducten, geeft een dergelijke prijsstijging een enorme boost aan onze winstgevendheid", legt De Vos uit. Tot de zomer van 2024 was er een relatief lage vraag naar antimoontrioxide omwille van de vertragende Europese economie. Echter sinds de Chinese beperkingen in september is Campine de wereldleider geworden in de levering van trioxide, dat wordt gebruikt in vlamvertragers en als PET-polymeerkatalysator. "Sinds september kunnen onze Chinese concurrenten de markt niet meer bevoorraden. De overzeese business maakt een shift ten voordele van Campine, omdat we niet alleen de grootste producent buiten China zijn, maar ook niet afhankelijk zijn van de levering van Chinees antimoonmetaal. Onze fabriek draait momenteel op volle capaciteit", voegt De Vos toe.

Ook de hoge prijzen voor goud en andere metalen, evenals de gunstige commerciële marktomstandigheden voor Campine’s metaalrecyclage-activiteiten, droegen positief bij aan dit uitzonderlijke resultaat.

Met de huidige volatiliteit is het onmogelijk om voorspellingen te doen voor 2025, aangezien veel zal afhangen van de geopolitieke beslissingen van de Chinese overheid en de nieuwe Amerikaanse regering. Campine heeft er echter vertrouwen in dat de huidige situatie ten minste zal aanhouden in Q1 2025 en gaat ervan uit dat deze mogelijk langer zal duren.

