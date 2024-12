MARE NOSTRUM

Celtic Travail Temporaire reconnue

PME Excellence 2023 au Portugal

Grenoble, le 12 décembre 2024 – 18h00 –Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce que sa filiale Celtic Travail temporaire au Portugal, spécialisée dans les profils pénuriques ou difficiles à recruter, a obtenu le statut de PME Excellence pour l’année 2023. Cette prestigieuse reconnaissance est allouée par l’IAPMEI (Institut de soutien aux petites et moyennes entreprises et à l’investissement) et Turismo de Portugal, en partenariat avec la Commercial Banking et le groupe Banco Portuguese de Fomento. Une cérémonie de remise des prix a eu lieu le 4 décembre, à l’Europarque de Santa Maria da Feira, en présence du Premier ministre Luís Montenegro et du ministre de l’Économie Pedro Reis.

Ce statut honore les entreprises qui se démarquent par leur excellence en gestion, leurs performances élevées et leur contribution significative à la compétitivité de l’économie nationale. Par ailleurs, cette distinction lui permet d’accéder à des conditions de financement optimisées pour favoriser son développement. Seulement 5% des PME au Portugal bénéficient de ce reconnaissance, Celtic se positionne ainsi parmi les meilleures PME de l’économie portugaise. Cet avantage concurrentiel s’accompagne d’une mise en avant auprès des acteurs économiques du pays et les sociétés gratifiées sont prioritaires dans la recherche des partenaires.

Mare Nostrum félicite l’ensemble des équipes de Celtic au Portugal pour leur travail et leur implication qui ont permis l’obtention de ce label de qualité, qu’ils avaient déjà obtenu en 2020. Ce prix est un honneur pour Celtic Portugal et démontre la capacité de la division à fournir des services de qualité en dépit d’un contexte économique européen difficile.

Le Groupe poursuit la finalisation de son plan qu’il souhaite soumettre à l’homologation du Tribunal de Commerce avant la fin de la période d’observation, prévue le 22 janvier 2025.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

Contacts

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs

Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr

Pièce jointe