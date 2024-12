EssilorLuxottica: Les objectifs à court terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'EssilorLuxottica ont été validés par l’initiative Science Based Target (SBTi)

Les objectifs à court terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'EssilorLuxottica ont été validés par l’initiative Science Based Target (SBTi)

Paris, France (12 décembre 2024) – EssilorLuxottica a annoncé aujourd'hui que ses objectifs à court terme de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi), marquant ainsi une étape majeure dans l’engagement du Groupe à réduire son impact environnemental tout au long de sa chaîne de valeur.

Les nouveaux objectifs pour 2030 concernent les émissions des scopes 1, 2 et 3 du Groupe, en phase avec les efforts en termes d’atténuation du changement climatique décrits dans l’Accord de Paris adopté par les Nations Unies en 2015.

EssilorLuxottica s'engage à réduire de 42 % les émissions absolues de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2022. Le Groupe a également pris l’engagement de réduire de 25 % sur la même période ses émissions absolues de GES du scope 3, relatives aux biens et services achetés, aux activités liées au combustible et à l'énergie, au transport et à la distribution en amont, ainsi qu’aux déchets issus des process de fabrication.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica ont déclaré : « La durabilité est au cœur de l'identité du Groupe et de notre vision stratégique. Nos objectifs climatiques alignés sur la science renforcent notre engagement à mener notre industrie vers un avenir équitable et durable. Nous continuerons à donner une priorité aux actions climatiques dans notre sphère d'influence et à y associer tous nos partenaires. En phase avec le nouvel objectif de réduction des émissions du scope 3, nous inclurons nos fournisseurs et partenaires commerciaux dans cette démarche de décarbonation, avec une approche ouverte, collaborative et inclusive ».

Depuis sa création, EssilorLuxottica s'est engagé à minimiser son impact environnemental tout au long de la chaîne de valeur, dans le but d’atténuer les effets du changement climatique sur la planète. Les étapes clés consistent notamment à réduire et neutraliser l'empreinte carbone de ses opérations directes (scopes 1 et 2) à l'échelle mondiale d'ici 2025 (déjà atteint en 2023 pour l’Europe). Sa stratégie climatique se concentre sur l'amélioration de l'efficacité énergétique de ses installations industrielles, l'augmentation de l'autoproduction et de l'utilisation d'énergies renouvelables, ainsi que sur la protection et la restauration des écosystèmes naturels.

Pour plus d’information concernant les objectifs basés sur la science d’EssilorLuxottica, cliquer ici.

Pour en savoir plus sur la stratégie du Groupe et les dernières informations sur le développement durable, les rapports de Développement Durable d'EssilorLuxottica peuvent être consultés et téléchargés ici.

L’initiative Science Based Targets (SBTi) est une organisation institutionnelle d’action sur le climat qui qui permet aux entreprises et aux institutions financières du monde entier de contribuer à la lutte contre la crise climatique. Elle développe des normes, des outils et des directives qui permettent aux entreprises de fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en phase avec ce qui est requis pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de niveaux catastrophiques et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 au plus tard.

SBTi est enregistrée comme organisation caritative. Ses organisations partenaires sont le CDP (Carbon Disclosure Project), le Pacte mondial des Nations Unies, la coalition We Mean Business, le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF).

