EGIDE : EGIDE SA RENFORCE SON PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC LYNRED EN SIGNANT UN NOUVEAU CONTRAT CADRE PLURIANNUEL

Bollène, le 12 décembre 2024– 18:00 (CET)

Communiqué de presse

EGIDE SA RENFORCE SON PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC LYNRED

EN SIGNANT UN NOUVEAU CONTRAT CADRE PLURIANNUEL

Egide (Euronext Growth Paris™ - FR0000072373 - ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles et LYNRED, leader en développement et production de détecteurs infrarouges de haute qualité pour les marchés de l’aérospatial, de la défense, et de multiples applications industrielles, annoncent la signature d'un nouveau contrat cadre pluriannuel.





Ce nouveau partenariat s'inscrit dans la continuité d'une collaboration historique et fructueuse de plusieurs décennies entre les deux entreprises. Il réaffirme leur volonté commune de développer des solutions technologiques toujours plus innovantes, conjuguant leurs expertises respectives dans un esprit de partenariat industriel.





Dans un contexte de renouveau managérial des deux entreprises, cet accord renforce la position d’Egide et LYNRED comme acteurs majeurs de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) et traduit leur engagement commun à développer des solutions toujours plus performantes et adaptées aux besoins de leurs clients.





Xavier CAILLOUET, Directeur Général de LYNRED, déclare : « Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec Egide. Ce contrat cadre pluriannuel témoigne de notre confiance mutuelle et de notre volonté commune d'innover pour rester à la pointe de la technologie. »





David HIEN, Directeur Général d'Egide, ajoute : « Ce nouvel accord avec LYNRED est une étape importante dans notre histoire commune. Il nous permet de poursuivre et d’intensifier notre travail collaboratif pour concevoir des solutions de pointe répondant aux exigences croissantes de nos clients dans le secteur de la défense. »

A propos du Groupe Egide - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

À propos de LYNRED :

LYNRED et ses filiales LYNRED USA, LYNRED Asia-Pacific et New Imaging Technologies, est leader mondial dans le développement et la production de technologies infrarouge de haute qualité pour les marchés aérospatial, militaire, industriel ainsi que grand public. Son vaste catalogue de détecteurs infrarouges couvre l’intégralité du spectre électromagnétique du proche au lointain infrarouge. Ses produits sont au cœur de nombreux programmes et applications militaires. Ces détecteurs infrarouges sont les composants clés de grands fabricants d’équipements d’imagerie thermique et vendus partout en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. LYNRED est le premier fabricant européen de détecteurs IR déployés dans l'espace.

www.lynred.com

