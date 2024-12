Communiqué de presse - SPIE annonce le succès de son programme d’actionnariat salarié SHARE FOR YOU 2024 et son intention de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions anti-dilutif

Cergy, le 12 décembre 2024 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce le succès de son programme d’actionnariat salarié SHARE FOR YOU 2024.

L’actionnariat salarié fait partie intégrante de la culture de SPIE et l’opération de cette année a été un succès remarquable. La participation des collaborateurs a progressé de manière significative : plus de 21 000 salariés ont souscrit à l’offre proposée, soit une hausse de 25% par rapport à l’année précédente. Plus de 5 000 collaborateurs ont investi pour la première fois, comprenant des salariés issus des entreprises récemment acquises.

L’apport des collaborateurs dans le cadre de SHARE FOR YOU 2024 représente 45 millions d’euros. A l’issue de cette opération, le 12 décembre 2024, 1 992 976 nouvelles actions ont été émises par la société. Pour cette nouvelle édition de SHARE FOR YOU, ouverte du 26 septembre au 17 octobre 2024 dans 19 pays, les collaborateurs de SPIE ont pu bénéficier d’une décote de 20%.

A la suite de l’opération SHARE FOR YOU 2024, plus d’un salarié sur deux est actionnaire du Groupe et la part du capital détenue par les salariés grâce aux programmes d’actionnariat est d’environ 7,9%.

Gauthier Louette, Président-directeur général de SPIE, a déclaré :

« À travers leur forte participation à l’opération d’actionnariat salarié 2024, nos collaborateurs prouvent une nouvelle fois leur confiance et leur engagement dans SPIE. Le comité exécutif et moi-même les en remercions chaleureusement.

Nous sommes très fiers de cet élan. Le capital humain est au cœur de notre succès, cette opération incarne l'esprit entrepreneurial qui fait la force de notre Groupe. Ensemble, nous écrivons une histoire ambitieuse et durable. »

Tout en maintenant une grande discipline sur son ratio d’endettement financier, le Groupe prévoit de mettre en œuvre, début 2025, un programme de rachat d'actions qui permettra de compenser partiellement les impacts dilutifs induits par le programme existant d'actionnariat salarié et le plan d’intéressement à long terme. Les informations détaillées sur ce programme de rachat d'actions seront publiées dans un communiqué de presse dédié.

