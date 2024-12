Aduro Clean Technologies annonce un deuxième exercice partiel de l’option de surallocation

LONDON, Ontario, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc., ci-après « Aduro » ou la « Société » (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé ce jour que les souscripteurs de son offre publique aux États-Unis (l’« Offre ») avaient partiellement exercé leur option de surallocation pour se porter acquéreurs de 22 470 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique de 4,25 dollars américains chacune. Après la prise en compte de l’exercice partiel de l’option de surallocation, la Société a vendu un total de 1 063 647 actions ordinaires représentant un produit brut d’environ 4,52 millions de dollars américains, avant déduction des escomptes de souscription et autres frais connexes. La date de clôture de l’option était fixée au 11 décembre 2024. La négociation des actions ordinaires sur le Nasdaq Capital Market a commencé le 7 novembre 2024 sous le symbole « ADUR ».

Aduro entend utiliser le produit net de cette Offre pour financer les frais de recherche et de développement en cours et les dépenses liées à la construction de son usine exploitant le procédé industriel « nouvelle génération ». Le cas échéant, le solde sera réinjecté dans la trésorerie générale de l’entreprise et dans son fonds de roulement.

Le cabinet Craft Capital Management LLC a assuré la représentation des souscripteurs, et le cabinet D. Boral Capital LLC (anciennement connu sous le nom EF Hutton LLC) a assumé le rôle de co-souscripteur de l’Offre.

Les actions ordinaires de l’Offre mentionnées ci-dessus n’ont été ouvertes ni aux résidents ni aux ressortissants canadiens.

Une déclaration d’enregistrement sous formulaire F-1 relative à l’Offre proposée, dans sa version modifiée, a fait l’objet d’un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, la « SEC » (sous le matricule nº 333-280955) et a été déclarée effective par la SEC le 29 octobre 2024. L’Offre a uniquement été proposée en vertu d’un prospectus, intégré à la déclaration d’enregistrement. Des exemplaires du prospectus final régissant l’Offre peuvent être obtenus auprès du cabinet Craft Capital Management LLC par e-mail : info@craftcm.com, par courrier postal : 377 Oak St, Lower Concourse, Garden City, NY 11530, ou par téléphone : +1 (800) 550-8411 ; ou auprès du cabinet D. Boral Capital LLC (anciennement connu sous le nom EF Hutton LLC) par e-mail : syndicate@dboralcapital.com, par courrier postal : 590 Madison Ave 39th floor, New York, NY 10022, ou par téléphone : +1 (212) 970-5150. En outre, des exemplaires du prospectus final régissant l’Offre sont également disponibles sur le site Internet de la SEC à l’adresse suivante : www.sec.gov.

Il est recommandé aux investisseurs de consulter le prospectus et les autres documents actuels ou futurs déposés par la Société auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur la Société et l’Offre avant tout investissement. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat des titres de la Société. De même, ces titres ne sauraient être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement préalable ni dispense des exigences applicables, et toute offre, sollicitation ou vente de titres de la Société dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement préalable ni autorisation légale en vertu des lois correspondantes sur les valeurs mobilières est formellement interdite.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, Relations Investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice-président

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives aux attentes actuelles de la Société. Ces déclarations prospectives se rapportent, sans toutefois s’y limiter, aux attentes relatives à l’usage anticipé que la Société entend faire du produit net de l’offre. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de performances futures et induisent des risques, des hypothèses et des incertitudes difficilement prévisibles. Les facteurs susceptibles d’entraîner une différence dans les résultats réels par rapport aux attentes comprennent notamment, mais sans s’y limiter, les risques et les incertitudes liés à la satisfaction des conditions habituelles de clôture lors de l’exercice de l’option de surallocation, ou d’autres facteurs susceptibles de faire évoluer l’utilisation anticipée de son produit par la Société. Ces facteurs, de même que d’autres risques et incertitudes, sont repris plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » de la déclaration d’enregistrement de l’offre publique déposée sous formulaire F-1 par la Société (matricule SEC nº 333-280955). Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication et la Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois applicables l’exigent, notamment celles visant les valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

