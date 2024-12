PubMatic e GroupM Expandem Parceria para Impulsionar o Impacto do Mercado na América Latina

NO-HEADQUARTERS/REDWOOD CITY, Califórnia, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O GroupM, grupo de investimento em mídia da WPP, e a PubMatic, empresa independente de tecnologia que fornece a cadeia de suprimentos de publicidade digital do futuro, estão expandindo sua parceria global para aprimorar o GroupM Premium Marketplace (GPM), um mercado programático unificado que visa aumentar a transparência e a eficiência de compra de mídia na região LATAM. Essa mudança fornecerá aos clientes do GroupM acesso direto e vantajoso ao catálogo de editoras de alta qualidade do PubMatic.

Lançado pela primeira vez pelo GroupM em 2022 na EMEA e na América do Norte, o GroupM Premium Marketplace passarão a oferecer aos clientes do GroupM na região LATAM uma abordagem unificada para a compra programática de TV, vídeo digital e exibição conectadas. A parceria centralizará os investimentos em mídia do GroupM em toda a área, oferecendo licitações competitivas, tecnologia de primeira linha e total transparência da cadeia de suprimentos. Com a segmentação do lado da venda da PubMatic e uma interface unificada para compradores e editores, o GPM simplificará a compra para os clientes LATAM, incluindo os recém-chegados à publicidade programática.

Esta iniciativa ressalta o compromisso do GroupM com a transparência do fornecimento de mídia e dos investimentos em mídia que reduzem a fraude e a deturpação do catálogo. Esse compromisso se alinha fortemente com a PubMatic, que impulsionou parcerias significativas de otimização do caminho de fornecimento (Supply Path Optimization, SPO) que continuam a oferecer confiança, eficiência e valor aos anunciantes, ao mesmo tempo em que trazem gastos exclusivos e premium da marca para os editores. Esta parceria será lançada em conjunto com o produto Activate da PubMatic, levando SPO de marcas e anunciantes para a região.

“A transparência do ecossistema programático não é opcional. O GroupM tem por prioridade fornecer aos nossos clientes soluções de qualidade em um ecossistema confiável e eficiente”, disse Maricarmen Flores, Gerente de Investimentos Digitais do GroupM LATAM. "Através desta parceria com a PubMatic, procuramos atingir o nosso objetivo de conceber soluções responsáveis, escaláveis e inovadoras, oferecendo aos clientes um acesso vantajoso ao fornecimento premium local."

Alan Fontevecchia, vice-presidente da PubMatic para a América Latina, acrescentou: “Estamos entusiasmados com a expansão do GroupM para o mercado da América Latina. Um parceiro orgulhoso desde o seu lançamento em toda a América do Norte, Europa, Oriente Médio e África, essa expansão de mercado preencherá as lacunas entre editores e compradores, promovendo colaborações fortes e mutuamente benéficas.”

Essa parceria revela o imenso potencial da publicidade programática diante do aumento da capacidade na área. Os gastos com publicidade programática na região aumentaram de US $ 5,2 bilhões em 2017 para US $ 16,77 bilhões em 2023, com projeções atingindo US $ 23,6 bilhões até 2028, do provedor de dados OnAudience. Com o GPM, o GroupM e o PubMatic além de atender essa demanda crescente também impulsionarão o setor em direção a uma cadeia de suprimentos mais transparente, eficiente e valiosa.

Sobre a PubMatic:

A PubMatic (Nasdaq: PUBM) é uma empresa de tecnologia independente que maximiza o valor do cliente, fornecendo a cadeia de suprimentos da publicidade digital do futuro. A plataforma de vendas da PubMatic capacita os principais criadores de conteúdo digital do mundo em toda a Internet aberta a controlar o acesso ao seu catálogo e aumentar a monetização, permitindo que os profissionais de marketing gerem retorno sobre o investimento e alcancem públicos-alvo em todos os formatos e dispositivos de anúncios. Desde 2006, nossa abordagem orientada por infraestrutura permite o processamento e a utilização eficientes de dados em tempo real. Com a oferta de inovação programática escalável e flexível, nós aprimoramos os resultados dos nossos clientes, ao mesmo tempo em que defendemos uma cadeia de fornecimento de publicidade digital vibrante e transparente.

Sobre o GroupM:

O GroupM é o grupo de investimento em mídia da WPP e a principal empresa de investimento em mídia do mundo, que tem como missão de moldar a próxima era da mídia, onde a publicidade funciona melhor para as pessoas. A empresa é responsável por mais de US $ 60 bilhões em investimentos anuais em mídia, de acordo com o bureau de pesquisa independente COMvergence. Por meio de suas agências globais Mindshare, Wavemaker, EssenceMediacom e T&Pm, e desempenho entre canais (GroupM Nexus), dados (Choreograph), entretenimento (GroupM Motion Entertainment) e soluções de investimento, o GroupM utiliza uma combinação única de escala global, experiência e inovação para gerar valor sustentado para os clientes onde quer que eles façam negócios. Saiba mais em www.groupm.com.

