Résultats des votes de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires – 11 décembre 2024

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 11 décembre 2024 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), également connue sous le nom de stéatohépatite non alcoolique (« NASH ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce les résultats des votes de son Assemblée Générale Mixte.

L’Assemblée Générale Mixte s’est tenue le mercredi 11 décembre 2024 à 9 heures à l'Hôtel Oceania Le Jura – 14 avenue Foch - 21000 Dijon, France, sous la présidence de Monsieur Frédéric Cren, Président-Directeur Général et co-fondateur d’Inventiva.

Monsieur Frédéric Cren a procédé aux formalités d’usage d’ouverture de la séance, notamment à la constitution du Bureau en désignant Monsieur Pierre Broqua et Monsieur Jean Volatier, en qualité de scrutateurs, ainsi que Monsieur Eric Duranson, en qualité de secrétaire de l’Assemblée générale.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires, à l'exception de la 59e résolution qui avait fait l’objet d’une recommandation défavorable du Conseil d’Administration. La 59e résolution aurait donné compétence au Conseil d’Administration de décider d'augmentations de capital social réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise à instituer par la Société.

En application de l'article R. 22-10-14 IV. du code de commerce, l'assemblée générale mixte a approuvé, sans modification, la politique de rémunération des mandataires sociaux telle qu'elle est présentée dans le rapport du conseil d'administration (annexes 1 à 4, pages 27 et suivantes).

Les informations relatives au résultat des votes sont présentées ci-dessous :

Nombre total d’actions : 87 077 695

Nombre total d'actions ayant le droit de participer au vote : 86 962 703









Partie ordinaire Partie extraordinaire Actionnaires Actions Voix Actionnaires Actions Voix

Actionnaires présents 2 13 000 13 000 2 13 000 13 000

Pouvoirs à des tiers 0 0 0 0 0 0

Pouvoirs au Président 111 4 701 495 4 770 465 111 4 701 495 4 770 465

Votes par correspondance 72 64 628 619 76 624 677 72 64 628 619 76 624 677

TOTAL 185 69 343 114 81 408 142 185 69 343 114 81 408 142

Quorum 79,738 % 79,738 %





RÉSULTATS DU SCRUTIN

A titre ordinaires



Résolution Résultat Pour Contre Abstention Total des voix prises en compte Actions représentées par les voix exprimées Proportion du capital social représenté par les voix exprimées Voix hors vote Voix nulles Quorum Votes % Votes % Votes % 1 Adoptée 81 065 229 99,58 % 341 425 0,42 % 1 488 ­- 81 406 654 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 2 Adoptée 81 066 149 99,58 % 340 505 0,42 % 1 488 ­- 81 406 654 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 3 Adoptée 64 373 078 99,40 % 386 537 0,60 % 16 648 527 ­- 64 759 615 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 4 Adoptée 81 021 688 99,53 % 383 921 0,47 % 2 533 ­- 81 405 609 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

A titre extraordinaire



Résolution Résultat Pour Contre Abstention Total des voix prises en compte Actions représentées par les voix exprimées Proportion du capital social représenté par les voix exprimées Voix hors vote Voix nulles Quorum Votes % Votes % Votes % 5 Adoptée 81 357 493 99,96 % 31 297 0,04 % 19 352 ­- 81 388 790 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 6 Adoptée 73 651 642 99,99 % 10 853 0,01 % 2 730 107 ­- 73 662 495 64 327 574 73,873 % 5 015 540 0 78,498 % 7 Adoptée 73 651 972 99,99 % 10 523 0,01 % 7 745 647 ­- 73 662 495 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 8 Adoptée 72 649 419 99,99 % 10 523 0,01 % 1 267 546 ­- 72 659 942 64 073 710 73,582 % 7 480 654 0 78,432 % 9 Adoptée 74 537 483 99,99 % 10 523 0,01 % 3 544 556 ­- 74 548 006 66 027 534 75,826 % 3 315 580 0 78,935 % 10 Adoptée 75 120 718 99,99 % 10 883 0,01 % 1 267 921 ­- 75 131 601 64 334 494 73,881 % 5 008 620 0 78,500 % 11 Adoptée 72 946 906 99,99 % 10 523 0,01 % 1 267 921 ­- 72 957 429 62 160 322 71,384 % 7 182 792 0 77,914 % 12 Adoptée 78 507 669 99,99 % 10 883 0,01 % 1 267 521 ­- 78 518 552 67 721 045 77,770 % 1 622 069 0 79,353 % 13 Adoptée 75 603 876 99,99 % 10 883 0,01 % 1 267 521 ­- 75 614 759 64 817 252 74,436 % 4 525 862 0 78,626 % 14 Adoptée 79 586 996 99,99 % 10 523 0,01 % 1 267 521 ­- 79 597 519 68 800 012 79,009 % 543 102 0 79,611 % 15 Adoptée 77 112 497 99,99 % 10 883 0,01 % 2 323 555 ­- 77 123 380 67 381 907 77,381 % 1 961 207 0 79,271 % 16 Adoptée 77 109 342 99,98 % 14 038 0,02 % 3 228 728 ­- 77 123 380 68 287 080 78,420 % 1 056 034 0 79,489 % 17 Adoptée 78 074 460 99,98 % 14 038 0,02 % 1 267 921 ­- 78 088 498 67 291 391 77,277 % 2 051 723 0 79,249 % 18 Adoptée 76 008 147 99,99 % 10 523 0,01 % 1 267 921 ­- 76 018 670 65 221 563 74,900 % 4 121 551 0 78,730 % 19 Adoptée 78 923 202 99,99 % 10 523 0,01 % 1 267 521 ­- 78 933 725 68 136 218 78,247 % 1 206 896 0 79,453 % 20 Adoptée 79 828 350 99,99 % 10 523 0,01 % 1 267 546 ­- 79 838 873 69 041 391 79,287 % 301 723 0 79,668 % 21 Adoptée 79 828 050 99,99 % 10 523 0,01 % 1 267 846 ­- 79 838 573 69 041 391 79,287 % 301 723 0 79,668 % 22 Adoptée 79 526 627 99,99 % 10 522 0,01 % 1 267 546 ­- 79 537 149 68 739 667 78,940 % 603 447 0 79,597 % 23 Adoptée 81 359 867 99,96 % 33 095 0,04 % 15 180 ­- 81 392 962 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 24 Adoptée 71 582 912 99,98 % 11 523 0,02 % 5 634 249 ­- 71 594 435 65 163 656 74,833 % 4 179 458 0 78,715 % 25 Adoptée 71 583 312 99,98 % 11 522 0,02 % 6 726 444 ­- 71 594 834 66 256 250 76,088 % 3 086 864 0 78,993 % 26 Adoptée 71 583 312 99,98 % 11 522 0,02 % 9 416 262 ­- 71 594 834 68 946 068 79,177 % 397 046 0 79,645 % 27 Adoptée 71 583 672 99,98 % 11 522 0,02 % 9 616 857 ­- 71 595 194 69 147 023 79,408 % 196 091 0 79,693 % 28 Adoptée 73 651 045 99,98 % 11 522 0,02 % 2 730 035 ­- 73 662 567 64 327 574 73,873 % 5 015 540 0 78,498 % 29 Adoptée 73 651 045 99,98 % 11 522 0,02 % 7 745 575 ­- 73 662 567 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 30 Adoptée 78 506 742 99,99 % 11 522 0,01 % 1 267 809 ­- 78 518 264 67 721 045 77,770 % 1 622 069 0 79,353 % 31 Adoptée 75 602 949 99,98 % 11 523 0,02 % 1 267 808 ­- 75 614 472 64 817 252 74,436 % 4 525 862 0 78,626 % 32 Adoptée 80 129 171 99,99 % 11 522 0,01 % 1 267 449 ­- 80 140 693 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 33 Adoptée 81 369 605 99,97 % 21 077 0,03 % 17 460 ­- 81 390 682 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 34 Adoptée 72 648 517 99,98 % 11 547 0,02 % 1 267 424 ­- 72 660 064 64 073 710 73,582 % 7 480 654 0 78,432 % 35 Adoptée 74 536 581 99,98 % 11 522 0,02 % 3 544 459 ­- 74 548 103 66 027 534 75,826 % 3 315 580 0 78,935 % 36 Adoptée 75 120 191 99,98 % 11 523 0,02 % 1 267 808 ­- 75 131 714 64 334 494 73,881 % 5 008 620 0 78,500 % 37 Adoptée 72 946 380 99,98 % 11 522 0,02 % 1 267 448 ­- 72 957 902 62 160 322 71,384 % 7 182 792 0 77,914 % 38 Adoptée 78 506 742 99,99 % 11 522 0,01 % 1 267 809 ­- 78 518 264 67 721 045 77,770 % 1 622 069 0 79,353 % 39 Adoptée 75 603 309 99,98 % 11 522 0,02 % 1 267 449 ­- 75 614 831 64 817 252 74,436 % 4 525 862 0 78,626 % 40 Adoptée 79 586 070 99,99 % 11 522 0,01 % 1 267 448 ­- 79 597 592 68 800 012 79,009 % 543 102 0 79,611 % 41 Adoptée 77 111 571 99,99 % 11 522 0,01 % 2 323 842 ­- 77 123 093 67 381 907 77,381 % 1 961 207 0 79,271 % 42 Adoptée 77 111 570 99,99 % 11 523 0,01 % 3 229 015 ­- 77 123 093 68 287 080 78,420 % 1 056 034 0 79,489 % 43 Adoptée 78 077 449 99,99 % 11 547 0,01 % 1 267 423 ­- 78 088 996 67 291 391 77,277 % 2 051 723 0 79,249 % 44 Adoptée 76 007 621 99,98 % 11 522 0,02 % 1 267 448 ­- 76 019 143 65 221 563 74,900 % 4 121 551 0 78,730 % 45 Adoptée 78 922 276 99,99 % 11 522 0,01 % 1 267 448 ­- 78 933 798 68 136 218 78,247 % 1 206 896 0 79,453 % 46 Adoptée 79 827 089 99,99 % 11 522 0,01 % 1 267 808 ­- 79 838 611 69 041 391 79,287 % 301 723 0 79,668 % 47 Adoptée 79 827 088 99,99 % 8 522 0,01 % 1 270 809 ­- 79 835 610 69 041 391 79,287 % 301 723 0 79,668 % 48 Adoptée 79 525 724 99,99 % 11 523 0,01 % 1 267 448 ­- 79 537 247 68 739 667 78,940 % 603 447 0 79,597 % 49 Adoptée 81 369 446 99,97 % 20 777 0,03 % 17 919 ­- 81 390 223 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 50 Adoptée 71 583 672 99,98 % 11 523 0,02 % 5 633 489 ­- 71 595 195 65 163 656 74,833 % 4 179 458 0 78,715 % 51 Adoptée 71 583 673 99,98 % 11 522 0,02 % 6 726 083 ­- 71 595 195 66 256 250 76,088 % 3 086 864 0 78,993 % 52 Adoptée 71 583 673 99,98 % 11 522 0,02 % 9 415 901 ­- 71 595 195 68 946 068 79,177 % 397 046 0 79,645 % 53 Adoptée 71 583 673 99,99 % 8 522 0,01 % 9 619 856 ­- 71 592 195 69 147 023 79,408 % 196 091 0 79,693 % 54 Adoptée 73 651 045 99,98 % 11 523 0,02 % 2 730 034 ­- 73 662 568 64 327 574 73,873 % 5 015 540 0 78,498 % 55 Adoptée 73 651 046 99,98 % 11 522 0,02 % 7 745 574 ­- 73 662 568 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 56 Adoptée 75 603 340 99,98 % 11 492 0,02 % 1 267 448 ­- 75 614 832 64 817 252 74,436 % 4 525 862 0 78,626 % 57 Adoptée 80 129 201 99,99 % 11 493 0,01 % 1 267 448 ­- 80 140 694 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 58 Adoptée 81 020 280 99,54 % 372 859 0,46 % 15 003 ­- 81 393 139 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 59 Rejetée 7 685 904 9,76 % 71 063 231 90,24 % 2 659 007 ­- 78 749 135 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 60 Adoptée 75 436 351 92,67 % 5 970 263 7,33 % 1 528 ­- 81 406 614 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 61 Adoptée 81 029 215 99,54 % 376 299 0,46 % 2 628 ­- 81 405 514 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 62 Adoptée 81 014 251 99,53 % 379 238 0,47 % 14 653 ­- 81 393 489 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 63 Adoptée 79 403 905 99,54 % 367 540 0,46 % 1 636 697 ­- 79 771 445 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 %









RÉSULTATS DU SCRUTIN

A titre ordinaires



Résolution Résultat Pour Contre Abstention Total des voix prises en compte Actions représentées par les voix exprimées Proportion du capital social représenté par les voix exprimées Voix hors vote Voix nulles Quorum Votes % Votes % Votes % 64 Adoptée 76 371 031 93,82 % 5 034 133 6,18 % 2 978 ­- 81 405 164 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 65 Adoptée 72 500 044 99,51 % 359 596 0,49 % 8 548 502 ­- 72 859 640 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 % 66 Adoptée 81 391 050 99,98 % 16 704 0,02 % 388 ­- 81 407 754 69 343 114 79,633 % 0 0 79,738 %





À propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH/NASH et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs. La Société dispose d’une expérience et d’une expertise significatives dans le développement de composés ciblant les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva développe actuellement un candidat clinique, dispose d'un portefeuille de deux programmes précliniques et continue d'explorer d'autres opportunités de développement pour étoffer son portefeuille.

Lanifibranor, le candidat médicament d’Inventiva le plus avancé, est actuellement évalué dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 appelée « NATiV3 » pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH/NASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Le portefeuille d'Inventiva comprend également odiparcil, un candidat médicament pour le traitement de patients adultes souffrant de MPS de type VI. Dans le cadre de sa décision de concentrer ses efforts cliniques sur le développement de lanifibranor, Inventiva a suspendu ses efforts cliniques relatifs à odiparcil et examine toutes les options disponibles pour optimiser son développement. Inventiva est également en cours de sélection d’un candidat médicament en oncologie dans le cadre de son programme dédié à la voie de signalisation Hippo.

La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 90 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement clinique. Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240 000 molécules, dont environ 60 % sont exclusives à la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations, autres que les déclarations relatives à des faits passés, contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations incluent, sans s'y limiter, les estimations concernant les programmes précliniques et les essais cliniques d'Inventiva, y compris la conception, la durée, le calendrier, les coûts de recrutement, la sélection et le recrutement pour ces essais, ne sont pas limités à ces déclarations, les communiqués et les publications sur les données des essais cliniques, les informations, les idées et les impacts qui peuvent être recueillis à partir des essais cliniques, les avantages thérapeutiques potentiels des produits candidats d'Inventiva, y compris lanifibranor, les soumissions réglementaires potentielles, les approbations et la commercialisation, le pipeline d'Inventiva et les plans de développement préclinique et clinique, le bénéfice attendu de la réception de « Breakthrough Therapy Designation », y compris l’impact sur le développement et la durée de la revue des produits candidats d’Inventiva, le développement potentiel et la voie réglementaire pour odiparcil les activités futures, les attentes, les plans, la croissance et les perspectives d’Inventiva et de ses partenaires. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l’utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s’attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « conçu », « espère », « cible », « vise » et « continue » et autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques mais plutôt des déclarations d'attentes futures et d'autres déclarations prospectives fondées sur les convictions de la direction. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la date à laquelle elles ont été faites et sont sujettes à des risques et incertitudes connus ou inconnus desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations. Les événements futurs sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle d'Inventiva. En ce qui concerne le portefeuille des produits candidats, il ne peut en aucun cas être garanti que les résultats des études cliniques seront disponibles dans les délais prévus, que les futures études cliniques seront lancées comme prévu, que ces candidats recevront les homologations réglementaires nécessaires, ou que l’une des étapes anticipées par Inventiva ou ses partenaires sera atteinte dans les délais prévus, ou qu’elle sera atteinte du tout. Les résultats réels obtenus peuvent s'avérer matériellement différents des résultats futurs anticipés, des performances ou des réalisations exprimées ou induites par ces déclarations, prévisions et estimations, en raison d'un nombre important de facteurs, y compris qu'Inventiva ne peut fournir aucune garantie sur l'impact final du Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (SUSAR) sur le recrutement et sur les résultats ou le calendrier de l'essai NATiV3 ou sur les questions réglementaires qui s'y rapportent, qu'Inventiva est une société en phase clinique sans produits approuvés et sans revenus historiques de produits, Inventiva a subi des pertes significatives depuis sa création, a un historique d'exploitation limité et n'a jamais généré de revenus à partir de la vente de produits. Inventiva aura besoin de capitaux supplémentaires pour financer ses opérations, faute de quoi Inventiva pourrait être obligée de réduire, de retarder ou d'interrompre de manière significative un ou plusieurs de ses programmes de recherche ou de développement, ou être dans l'incapacité d'étendre ses activités ou de tirer parti de ses opportunités commerciales, et pourrait être dans l'incapacité de poursuivre ses activités. Le succès futur d'Inventiva dépend également de la réussite du développement clinique, de l'obtention d'approbations réglementaires et de la commercialisation ultérieure de ses produits candidats actuels et futurs. Les études précliniques ou les essais cliniques antérieurs ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs et les résultats des essais cliniques d'Inventiva et de ses partenaires peuvent ne pas confirmer les bénéfices présentés des produits candidats d'Inventiva. Les attentes d'Inventiva sur ses essais cliniques pourraient s'avérer erronés et les autorités réglementaires pourraient exiger des suspensions supplémentaires et/ou des modifications supplémentaires des essais cliniques d'Inventiva, les attentes d'Inventiva concernant les modifications prévues au plan de développement clinique du lanifibranor pour le traitement de la NASH/MASH pourraient ne pas se réaliser et ne pas soutenir l'approbation d'une demande de nouveau médicament. Inventiva et ses partenaires peuvent rencontrer des retards importants qui dépasseraient ses attentes dans ses essais cliniques ou peuvent échouer à démontrer la sécurité et l'efficacité de ses produits vis-à-vis des autorités réglementaires compétentes. Recruter et retenir des patients dans les essais cliniques est un processus long et coûteux qui pourrait être rendu plus difficile ou impossible par de multiples facteurs indépendants de la volonté d'Inventiva et de ses partenaires. Les produits candidats d'Inventiva pourraient provoquer des effets indésirables ou avoir d'autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur approbation réglementaire, ou limiter leur potentiel commercial, Inventiva et ses partenaires font face à une concurrence importante et les activités, les études précliniques et les programmes de développement clinique ainsi que les calendriers, la situation financière d’Inventiva et ses résultats d'exploitation pourraient être significativement affectés par les événements géopolitiques, tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et l’état de guerre entre Israël et le Hamas et le risque d’un conflit plus vaste, relatifs aux sanctions et aux impacts et potentiels impacts sur le lancement, le recrutement et la finalisation des essais cliniques d'Inventiva et de ses partenaires dans les délais prévus, épidémies, crises sanitaires et les conditions macroéconomiques, y compris l'inflation globale, l’augmentation des taux d’intérêts, l'incertitude des marchés financiers et des perturbations des systèmes bancaires. Compte tenu de ces risques et incertitudes, aucune déclaration n’est faite quant à l’exactitude ou la justesse de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les déclarations prospectives, les prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.

Veuillez vous référer au Document de Référence Universel pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 3 avril 2024, tel que modifié le 14 octobre 2024, et au Rapport Annuel sur le Formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 3 avril 2024, et au Rapport Semestriel pour les six mois clos le 30 juin 2024 déposé auprès de la SEC le 15 octobre 2024. D'autres risques et incertitudes dont Inventiva n'a pas actuellement connaissance peuvent également affecter ses déclarations prospectives et faire en sorte que les résultats réels et le calendrier des événements diffèrent sensiblement de ceux anticipés.

Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à jour à la date du communiqué. Sauf obligation légale, Inventiva n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives mentionnées ci-dessus. Par conséquent, Inventiva n'accepte aucune responsabilité pour les conséquences découlant de l'utilisation de l'une des déclarations susmentionnées.





