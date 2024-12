UnionPay International, ICBC (Macau) et New Yaohan s’associent pour lancer une carte Diamond à double devise

SHANGHAI, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 5 décembre, UnionPay International a dévoilé sa collaboration avec ICBC (Macau) et New Yaohan à Macao pour lancer la carte Diamond UnionPay à double devise ICBC New Yaohan.

Les dirigeants des trois entreprises, dont le président d’UnionPay International, Dong Junfeng, la directrice de New Yaohan, Polly Yeung, et le président d’ICBC (Macau), Gao Ming, ont participé à la cérémonie de signature.

Le lancement de cette carte marque une étape clé dans le partenariat entre UnionPay et divers secteurs à Macao, répondant efficacement aux attentes variées des détenteurs de cartes en matière de consommation.

En combinant les atouts des paiements internationaux d’UnionPay, la solidité des services financiers d’ICBC (Macau) et les ressources commerciales de New Yaohan, ce nouveau produit cherche à renforcer la satisfaction des consommateurs tout en favorisant l’innovation et le développement du commerce de détail local, soutenant ainsi une croissance qualitative de l’économie de Macao.

La carte Diamond à double devise, dont le lancement est prévu au premier trimestre 2025, sera utilisable dans le réseau UnionPay, présent dans 183 pays et régions, y compris la Chine continentale. Elle prend en charge plusieurs modes de paiement, notamment le glissement de carte, le scan de codes QR et les paiements mobiles sans contact.

La carte offre les privilèges standard d’une carte Diamond, notamment un service de conciergerie, une assistance dédiée, un accès aux salons VIP des aéroports, ainsi que des avantages exclusifs via la plateforme haut de gamme d’UnionPay, U Collection. Elle propose également des avantages exclusifs, tels que des récompenses sous forme de « d'enveloppes rouge » (red packets), des remises instantanées, un parking gratuit chez New Yaohan, et un accès aux salons VIP DragonPass et New Yaohan, enrichissant ainsi l’expérience des détenteurs dans de multiples domaines.

Actuellement, les cartes UnionPay sont pleinement acceptées sur les terminaux de paiement des commerçants et les distributeurs automatiques de billets dans toute la Région administrative spéciale de Macao, couvrant divers secteurs de consommation tels que le shopping, la restauration, l’hébergement, les transports et les loisirs. De nombreux commerçants acceptent également les paiements mobiles UnionPay, répondant ainsi aux divers besoins des touristes venant de Chine continentale et des résidents locaux. Les résidents de Macao peuvent également utiliser l’application UnionPay pour scanner des codes QR et accéder aux services de bus locaux.

En outre, UnionPay International travaille à améliorer la praticité des paiements pour les résidents de Macao voyageant en Chine continentale. Dans le domaine des transports, l’application bancaire mobile d’ICBC (Macau) permet de scanner des codes QR pour prendre les bus dans la ville de Zhuhai, dans la province du Guangdong. Les résidents de Macao peuvent également utiliser l’application UnionPay pour effectuer des paiements sans contact dans différents parkings et postes de péage de la province du Guangdong, faisant des services de voyage mobile d’UnionPay le choix préféré des habitants de Macao dans la région de la Grande Baie.

Source : UnionPay International