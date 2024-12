Mise à jour corporative de Métaux Osisko

À NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANCFORT: OB51) annonce, après son communiqué de presse daté du 18 novembre 2024 (intitulé « Métaux Osisko élargit son équipe de direction et annonce un financement par voie de prise ferme de 100 M$ CA»), les changements suivants apportés à l'équipe de direction de Métaux Osisko:

Changements au sein de la direction

La Société a le plaisir d’annoncer la mise en place des ajouts clés suivants à son équipe de direction :

John F. Burzynski a été nommé Président exécutif du Conseil



a été nommé Président exécutif du Conseil Don Njegovan a été nommé Président



a été nommé Président Blair Zaritsky a été nommé Chef de la direction financière



a été nommé Chef de la direction financière Amanda Johnston a été nommé Vice-Présidente des finances



a été nommé Vice-Présidente des finances Alexandria Marcotte a été nommée Vice-Présidente, Exploration



a été nommée Vice-Présidente, Exploration Lili Mance a été nommée Vice-Président, secrétaire générale



Changements au sein du conseil d'administration

La Société a le plaisir d'annoncer la nomination de Patrick Anderson et de Tara Christie au conseil d'administration de la Société (le « Conseil »).

Patrick F.N. Anderson | Directeur indépendant – M. Anderson détient un baccalauréat en science (géologie) de l’université de Toronto, et est un entrepreneur et un dirigeant d’entreprise possédant plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des ressources. Il a occupé des rôles clés dans des projets aurifères, de métaux de base et de diamants pour des explorateurs juniors, des grands producteurs et des firmes de conseil en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Europe. Son expérience au sein de conseils d'administration inclut des entreprises cotées sur les bourses TSX-V, TSX et LSE-AIM. En tant que fondateur, chef de la direction et administrateur de Dalradian Resources Inc., il a dirigé la découverte de plus de 6 millions d'onces d'or de haute qualité à Curraghinalt et a exécuté une transaction de privatisation de 537 millions de dollars. Auparavant, il a cofondé Aurelian Resources Inc., supervisant la découverte du gisement de Fruta del Norte de 13,7 millions d'onces, acquis pour 1,2 milliard de dollars. Ce gisement est désormais l'actif phare de Lundin Gold. M. Anderson a été nommé Homme de l'année en exploration minière par *The Northern Miner* et a reçu le prix PDAC Thayer Lindsley. Il a récemment été directeur indépendant principal de Osisko Mining lors de son acquisition de 2,2 milliards de dollars par Gold Fields Ltd. Actuellement, il est le chef de la direction de Dalradian Resources, une entreprise privée, administrateur d'O3 Mining Inc. et président de Cornish Metals Inc.

Tara Christie | Directrice indépendante – Mme Christie est ingénieure professionnelle et possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation minière. Actuellement, elle est présidente, directrice générale et administratrice de Banyan Gold Corp., et a dirigé l'entreprise depuis la découverte jusqu'à l'établissement de la ressource actuelle sur le projet AurMac Gold. Mme Christie siège actuellement au conseil d'administration de Western Copper and Gold Corporation et a siégé au conseil d'administration de plusieurs autres entreprises publiques. Elle a été auparavant présidente de Gimlex Gold Mines Ltd., une entreprise privée, l'une des plus grandes opérations minières alluviales du Yukon. Mme Christie a été membre du conseil d'administration de la PDAC, de l'Association for Mineral Exploration BC et du Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Board (YESAB). Elle est également présidente de l'organisme de bienfaisance enregistré "Every Student, Every Day", qui œuvre pour améliorer l'assiduité scolaire dans les écoles du Yukon en collaborant avec les communautés et les Premières Nations.

Démission de M. Luc Lessard

Luc Lessard a démissionné de son poste d'administrateur de Métaux Osisko, après avoir siégé au conseil d'administration depuis 2016. M. Lessard continuera de servir en tant que conseiller stratégique pour la Société.

Parallèlement à ces nominations, Anthony Glavac a démissionné de son poste de Chef des Finances.

« Au nom des membres du conseil d'administration, de l'équipe de direction et du personnel de Métaux Osisko, je tiens à remercier Luc et Anthony pour leurs précieuses contributions et leur engagement envers le succès de Métaux Osisko », a commenté Robert Wares, Chef de la Direction de la Société. « Nous souhaitons à Luc et Anthony tout le meilleur dans leurs futures entreprises. »

Octroi d'options

La Société annonce qu'à compter du 12 décembre 2024, elle a accordé à certains administrateurs, dirigeants, employés et/ou consultants de la Société un total de 15 100 000 options d'achat d'actions (« Options ») conformément au plan d'options d'achat d'actions de Métaux Osisko.

Les Options ont un prix d'exercice de 0,26 $ par action et une durée de cinq ans à compter de la date d'octroi, et se libèrent annuellement en trois parts égales, à compter du premier anniversaire de la date d'octroi.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko Incorporée est une société canadienne d’exploration et de développement qui crée de la valeur dans le secteur des métaux critiques, en mettant l’accent sur le cuivre et le zinc.

La Société a acquis une participation de 100 % dans l’ancienne mine de cuivre Gaspé de Glencore Canada Corporation en juillet 2023. La mine de cuivre Gaspé est située près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne au Québec. La Société se concentre actuellement sur l’expansion des ressources du système de cuivre à Mines Gaspé, avec des ressources minérales indiquées actuelles de 824 Mt titrant 0,34 % CuEq et des ressources minérales présumées de 670 Mt titrant 0,38 % CuEq (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’informations, consultez le communiqué de presse de Métaux Osisko du 14 novembre 2024 intitulé « Métaux Osisko annonce une augmentation significative des ressources minérales à Mines Gaspé ». Mines Gaspé abrite la plus grande ressource de cuivre non développée de l’est de l’Amérique du Nord, stratégiquement située à proximité des infrastructures existantes dans la province de Québec, propice à l’exploitation minière.

En plus du projet de cuivre de Mines Gaspé, la Société travaille avec Appian Capital Advisory LLP par l’intermédiaire de la coentreprise Pine Point Mining Limited pour faire progresser l’un des plus grands camps miniers de zinc du Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest. L’estimation actuelle des ressources minérales du projet Pine Point comprend des ressources minérales indiquées de 49,5 Mt à 5,52 % ZnEq et des ressources minérales présumées de 8,3 Mt à 5,64 % ZnEq (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’informations, consultez le communiqué de presse d’Osisko Metals du 25 juin 2024 intitulé « Métaux Osisko publie l’estimation des ressources minérales de Pine Point : 49,5 millions de tonnes de ressources indiquées à 5,52 % ZnEq ». Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.

Pour de plus amples renseignements sur ce communiqué, visitez www.osiskometals.com ou contactez:

Robert Wares, chef de la direction de Métaux Osisko Incorporée

Email: info@osiskometals.com

