CGTN：發展勢頭不俗：澳門經濟多元化達至新高度

北京, Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 剛在美國加州完成學業的本科生 Hui Ho-Kit 回到自己的家鄉——中國澳門特別行政區，其夢想是將中國內地的尖端機器人技術引入這座城市。 憑藉粵港澳大灣區 (GBA) 提供的資源和機會，他得以成立自己的公司，並融入當地不斷發展的科技生態系統。

Hui 認為大灣區的創業環境得天獨厚： 「每個城市可發揮各自的優勢，澳門有葡萄牙相關資源，香港是金融重地，深圳則在智能製造方面處於領先地位， 彼此合作既密切又方便。」

他的故事彰顯澳門正在發生重大轉變：此地經濟曾經依賴博彩業，現在則迎接新產業。

這座城市自 1999 年回歸中國以來，發生了巨大變化： 歷史上以其賭場和旅遊業而聞名，如今已穩步轉型，促進經濟多元化發展。 大灣區在其轉型中發揮了至關重要的作用，為澳門提供在科技、金融和文化等領域發展的工具。 如今，澳門融入更廣闊的區域框架，它不僅是旅遊中心，亦是創新樞紐。

去年 11 月，澳門特區政府公佈了《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃 (2024-2028 年)》。 文件概述了旅遊休閒、中醫藥大健康、現代金融、高新技術、會展商貿及文化體育等產業發展方面的具體規劃和安排。

這份規劃應運而生，恰逢澳門在推動技術創新方面發揮日益重要的作用。 近年來，澳門高等院校的產學研合作收入和專利項目數量持續上升， 去年的產學研合作收入達到約 4.75 億澳門元 (約 5,920 萬美元)。 2019 年至 2024 年 9 月期間，相關機構獲得超過 340 項專利。 澳門亦更積極配合內地探索太空的萬丈雄心，去年五月在酒泉衛星發射中心發射了第一顆太空科學衛星。

澳門多元化策略的另一個重點是推動舉辦國際煙花比賽匯演、國際音樂節、格蘭披治大賽車等大型活動。 這些活動每年吸引數以百萬計的遊客，為澳門經濟注入新活力，減少當地對博彩等傳統支柱產業的依賴，並提高澳門作為國際旅遊勝地的聲譽。

基礎設施發展是推動澳門經濟演變的另一股動力。 橫琴粵澳深度合作區（位於中國南部珠海市）的設立，大大促進了澳門與珠海等周邊城市互聯互通。 今年 1 月至 10 月，作為珠海與澳門之間最繁忙的口岸，拱北口岸錄得過境人數超過 9,000 萬人次，日均超過 30 萬人次。 人員、貨物和服務能夠順暢流動，強化澳門作為區域樞紐的作用，有利於貿易、旅遊和跨境合作。

城市規劃亦有所演變，注重更有效率的土地利用及可持續發展。 目前，澳門約 30% 的新土地開發在合作區進行，可促進跨境合作及優化空間。 這種策略性土地開發工作，加上經過改善的基礎設施，有利於澳門從整體上推動可持續發展及充分融入大灣區，從而確保城市繼續以均衡、可持續的方式發展。

如需了解更多資訊，請按此處：

https://news.cgtn.com/news/2024-12-10/Tide-rising-A-new-height-in-Macao-s-economic-diversification-1zdAA4dTila/p.html