PÉKIN, 13 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’édition 2024 du Beijing Forum sur le thème « Swift Response to Public Complaints » (Réponse rapide aux plaintes du public) sera organisée les 18 et 19 décembre 2024 au National Convention Center, à Pékin. Le forum a pour thème permanent « People’s City, Better Future » (Ville humaine, pour un meilleur avenir) et le thème de l’année 2024 sera « Modernizing for People-Centered Urban Governance » (La modernisation en faveur d’une gouvernance urbaine axée sur les personnes).

Coorganisé par la Chinese Academy of Social Sciences, China Media Group, le CPC Beijing Municipal Committee et le People’s Government of Beijing Municipality, le forum sert de plateforme d’échange et d’apprentissage mutuel. Des théoriciens nationaux et internationaux, des responsables des services du gouvernement central et local ainsi que des représentants des travailleurs communautaires sont invités à discuter ensemble de la voie vers une modernisation de la gouvernance urbaine. Ce forum présentera les réussites de la réforme « Swift Response to Public Complaints » et offrira une « solution chinoise » en matière de gouvernance pour les mégapoles du monde entier.

Cette année, le forum comportera une cérémonie d’ouverture, des sessions principales, six forums parallèles et une cérémonie de clôture. Parmi les autres activités au programme, citons la projection d’un documentaire sur la « Swift Response to Public Complaints », des expériences immersives au centre d’assistance téléphonique « 12345 », des visites de la ville et des expositions complémentaires. Parmi les participants, on devrait retrouver des représentants d’organisations gouvernementales internationales, d’instituts de recherche, d’entreprises et des citoyens. Parmi eux, on peut citer de hauts responsables d’entités telles que les Nations Unies, l’APEC et l’UCLG, des dirigeants de grandes villes comme Athènes, Madrid et Gaziantep, des universitaires d’institutions prestigieuses comme Harvard, le MIT et l’African Policy Research Institute, et des émissaires d’une dizaine de pays invités en Chine. Au total, plus de 160 invités internationaux de 40 pays assisteront au forum ainsi que des représentants des départements du gouvernement central et de plus de 20 villes chinoises.

Durant le forum, les publications suivantes seront présentées :

- Versions chinoise et anglaise de Research Achievements of the Beijing « Swift Response to Public Complaints » Reform (Réalisations de recherche concernant la réforme sur la « Réponse rapide aux plaintes du public » à Pékin)

- Typical Cases of Urban Governance from Home and Abroad (Cas types de gouvernance urbaine dans le pays et de l’étranger), présentant 40 études de cas qui mettent en évidence les pratiques et concepts scientifiques bénéfiques en matière d’innovation dans la gouvernance urbaine.

- Global Evaluation Report on City Hotline Services and Governance Efficiency (Rapport d’évaluation mondial sur les services d’assistance téléphonique dans les villes et l’efficacité en matière de gouvernance), présentant une recherche systématique sur la trajectoire et les tendances en matière de services d’assistance téléphonique dans les villes représentatifs à l’échelle mondiale.

- Un documentaire de 90 minutes intitulé « Your Voice » (Votre voix) sera également diffusé, et présentera la mise en pratique de la réforme « Swift Response to Public Complaints » à Pékin par le biais de témoignages de personnes issues du grand public.

En fonction des conclusions des discussions et en prenant en compte le consensus international, le forum s’achèvera avec la publication de la « Beijing Declaration 2024 on the Modernization of Urban Governance » (Déclaration 2024 en matière de modernisation de la gouvernance urbaine à Pékin), récapitulant les idées et les bonnes pratiques recueillies au cours de cet événement sur deux jours.

À l’occasion de l’édition 2024 du Beijing Forum sur le thème « Swift Response to Public Complaints », un centre d’actualité en ligne sera créé et fournira des services d’information professionnels bilingues (en chinois et en anglais) destinés à plus d’un millier de journalistes de presse accrédités. Cette initiative, soutenue par Xinhua News Agency News & Information Center, vise à accroître l’efficacité de la couverture médiatique.

