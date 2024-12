Finanskalenderen for SP Group A/S i 2025 er:

31. marts 2025 Årsregnskabsmeddelelse for 2024

24. april 2025 Ordinær Generalforsamling

29. april 2025 Udbytte for 2024 til rådighed for aktionærerne

22. maj 2025 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2025

19. august 2025 Halvårsrapport for 1. halvår 2025

18. november 2025 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2025

