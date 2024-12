iTeos Therapeutics präsentiert vorläufige Daten der klinischen Studie A2A-005 sowie translationale und präklinische Daten zu Inupadenant auf dem ESMO-Kongress für Immunonkologie

- Inupadenant + Carboplatin/Pemetrexed in Phase-II-Studie A2A-005 zeigte eine Gesamtansprechrate (Overall Response Rate, ORR) von 63,9 % und ein medianes progressionsfreies Überleben (Progression-Free Survival, PFS) von 7,7 Monaten für alle auswertbaren Patienten in allen Kohorten

- Die empfohlene Phase-II-Dosis (Recommended Phase 2 Dose, RP2D) von Inupadenant 80 mg + Carboplatin/Pemetrexed Platin/Pemetrexed zeigte eine ORR von 73,3 %, wobei 64,6 % der Patienten das 6-Monats-PFS erreichten

- Das Sicherheitsprofil von Inupadenant + Carboplatin/Pemetrexed war handhabbar und verträglich, wobei keine dosisabhängige Toxizität beobachtet wurde

- Inupadenant wurde zurückgestellt, um die Ressourcen auf andere Programme zu konzentrieren

WATERTOWN, Massachusetts, und GOSSELIES, Belgien, Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet, hat heute die Präsentation klinischer, translationaler und präklinischer Daten aus seinem Adenosin-A 2A Rezeptor (A 2A R)-Antagonisten-Programm, Inupanedant, auf dem European Society for Medical Oncology Immuno-Oncology (ESMO-IO) Congress 2024 (Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie und Immunonkologie 2024) bekanntgegeben, einschließlich vorläufiger Daten aus dem Dosiseskalationsteil von A2A-005, der Phase-II-Studie zur Bewertung von Inupadenant und Platindubletten-Chemotherapie bei Patienten mit metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) nach einer Immuntherapie.

„Wir glauben, dass unsere Präsentationen auf der ESMO IO über den Adenosin-Signalweg die großen Anstrengungen unseres Forschungs- und Entwicklungsteams zum Verständnis dieses immunsuppressiven Mechanismus belegen“, so Dr. Michel Detheux, President und CEO von iTeos. „Obwohl das erste Signal für die RP2D von Inupadenant in der A2A-005-Studie im Vergleich zur Chemotherapie allein ermutigend ist und sein differenziertes, unüberwindbares Profil unterstützt, sind wir und unsere wissenschaftlichen und klinischen Beratungsgremien der Meinung, dass es nicht ausreichend klinische Aktivität aufweist, um weitere Investitionen zu rechtfertigen. Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Ressourcen auf die Entwicklung differenzierter, erstklassiger oder branchenführender Therapien zu konzentrieren, und freuen uns darauf, 2025 über den aktuellen Stand unserer Pipeline zu berichten.“

Mündliche Kurzvorträge

Titel: Inupadenant Combined with Chemotherapy in Patients with Non-Squamous NSCLC Progressing On or After Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: Results from Dose-Finding Part of the A2A-005 Trial (Inupadenant in Kombination mit Chemotherapie bei Patienten mit nicht-squamösem NSCLC, das unter oder nach einer Immuncheckpoint-Inhibitor-Therapie fortschreitet: Ergebnisse aus dem Dosisfindungsteil der A2A-005-Studie)

Zusammenfassung: Zum Stichtag 29. Oktober 2024 basierten die auf dem ESMO IO-Kongress vorgestellten Topline-Daten aus dem Dosiseskalationsteil von A2A-005 auf 36 Patienten, die für eine Sicherheits- und Wirksamkeitsbewertung in Frage kamen. Patienten erhielten Inupadenant in einer Dosierung von 40 mg, 60 mg oder 80 mg zweimal täglich (BID) in Kombination mit Carboplatin/Pemetrexed. Alle Patienten wurden mindestens 6 Monate lang nachbeobachtet. Die Baseline-Merkmale der Patienten waren in allen Gruppen ausgeglichen, mit einer leichten Unausgewogenheit von mehr Patienten mit Hirnmetastasen in den 40-mg- und 80-mg-Kohorten und einem ECOG-Status 0, was die 80-mg-Kohorte begünstigte.

Der primäre Endpunkt der Sicherheit von Inupadenant in Kombination mit Carboplatin/Pemetrexed wurde als handhabbar und verträglich eingestuft, ohne dosisabhängige Toxizitäten.

Der sekundäre Endpunkt der objektiven Ansprechrate lag bei allen Patienten bei 63,9 % (53,3 % bei 40 mg, 66,7 % bei 60 mg und 73,3 % bei 80 mg).

Der sekundäre Endpunkt des mPFS betrug 7,7 Monate für alle Patienten (5,6 Monate bei 40 mg und 6,6 Monate bei 60 mg; mPFS bleibt bei 80 mg unerreicht).

Es wurde beobachtet, dass der explorative Biomarker CXCL13, ein B-Zell-Chemokin und Marker für die lymphoide Struktur, der mit der klinischen Aktivität in Verbindung gebracht wird, durch Inupadenant nach der Depletion durch Chemotherapie wiederhergestellt wird, wobei die Wiederherstellungskinetik bei Patienten mit einem progressionsfreien Überleben von mehr als 6 Monaten schneller ist.

Zum Zeitpunkt der Datenschnittpunkts befanden sich noch 8 Patienten in Behandlung (1 mit 40 mg, 1 mit 60 mg und 6 mit 80 mg). Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 9,7 Monate (10,6 Monate bei 40 mg, 13,1 Monate bei 60 mg und 8,2 Monate bei 80 mg).



Messpunkt für die Beurteilung des Ansprechens Inupadenant 40 mg + Carboplatin/Pemetrexed BID Inupadenant 60 mg + Carboplatin/Pemetrexed BID Inupadenant 80 mg + Carboplatin/Pemetrexed BID Insgesamt (N=15) (N=6) (N=15) (N=36) ORR, % 53,3% 66,7% 73,3% 63,9% n

(95-%-KI) n=8

(26,6–78,7) n=6

(22,3–95,7) n=15

(44,9–92,2) n=36

(46,2–79,2) Vollständiges Ansprechen, n (%) 0

0

2 (13,3 %) 2 (5,6 %) Partielles Ansprechen, n (%) 8 (53,3 %) 4 (66,7 %) 9 (60,0 %) 21 (58,3 %) Stabile Erkrankung, n (%) 7 (46,7 %) 1 (16,7 %) 3 (20,0 %) 11 (30,6 %) Fortschreitende Erkrankung, n (%) 0

0

1 (6,7 %) 1 (2,8 %) Nicht auswertbar/keine Bewertung, n (%) 0

1 (16,7 %) 0

1 (2,8 %) mPFS, Monate 5,6

6,6

NB 7,7

Ereignis n (%)

(95-%-KI) 13 (86,7 %)

(4,1-8,3) 5 (83,3 %)

(0,4-NB) 6 (40,0 %)

(4,9-NB) 24 (66,7 %)

(5,1-11,0) Meilenstein 6-Monats-PFS % 46,7 %

(21,2-68,7) 50,0 %

(11,1-80,4) 64,6 %

(34,7-83,5) 54,5 %

(36,8-69,1)

KI, Konfidenzintervall; NB, nicht berechenbar

Titel: The A 2A R Antagonist Inupadenant Promotes Humoral Responses in Patients (Der A2AR-Antagonist Inupadenant fördert humorale Reaktionen bei Patienten)

Zusammenfassung: Basierend auf klinischen und translationalen Daten zur Monotherapie zeigte Inupadenant eine Modulation der humoralen Reaktionen im Blut und Tumorgewebe von Patienten und stützt damit unsere früheren Erkenntnisse, dass die Expression von Antikörper-sezernierenden Zellen (ASCs) im Tumorgewebe mit einem Nicht-Fortschreiten der Erkrankung des Patienten verbunden ist. Darüber hinaus stieg die Expression von CXCL13, einem Protein, das an der Rekrutierung von Immunzellen, der Aktivierung und der Regulation der adaptiven Immunantwort beteiligt ist, bei Patienten, die mit Inupadenant behandelt wurden, und zwar schneller und umfassender bei Nicht-Progressoren als bei Progressoren. Diese Ergebnisse bestätigen, dass Inupadenant eine Schlüsselrolle bei der Wiederherstellung der B-Zell-Reifung spielt und möglicherweise eine wesentliche Rolle bei der Verzögerung des Fortschreitens der Krankheit bei Patienten im Endstadium spielt.

Poster-Sitzungen

Titel: The A 2A R Antagonist Inupadenant Promotes Humoral Responses in Preclinical Models (Der A2AR-Antagonist Inupadenant fördert humorale Reaktionen in präklinischen Modellen)

Zusammenfassung: In präklinischen Modellen wirkte Inupadenant der A 2A R-vermittelten Hemmung der B-Zell-Reifung zu ASCs und der Immunglobulinproduktion sowohl in in vitro als auch in ex vivo Systemen entgegen, indem es B-Zellen auf der auf der Ebene des Keimzentrums (Germinal Center, GC) moduliert. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Inupadenant die B-Zell-Reifung in Richtung ASCs und GC-Reaktionen sowohl in sekundären lymphoiden Organen als auch im Tumor in Gegenwart von A 2A R-Signalübertragung wiederherstellt oder sogar verstärkt. Darüber hinaus ist dieser Prozess für die Produktion hochaffiner Antikörper und möglicherweise für eine anhaltende Anti-Tumor-Immunität von entscheidender Bedeutung.

Titel: A Novel Tumor Adenosine Signature to Guide Indication Selection for Adenosine Pathway inhibitor (Eine neuartige Tumor-Adenosin-Signatur zur Auswahl von Indikationen für Adenosin-Signalweg-Inhibitoren)

Zusammenfassung: Basierend auf der räumlichen Quantifizierung von Adenosin in menschlichen Tumoren haben wir die erste Adenosin-Gen-Signatur entwickelt, die ihr Potenzial für die Auswahl von Indikationen demonstriert. Diese neue Signatur, die von 249 differentiell exprimierten Genen (DEGs) abgeleitet wurde, die mit Stoffwechsel und Immunaktivierung in Verbindung stehen, zeigte eine hohe Vorhersagekraft für verschiedene Tumorarten. Darüber hinaus war die Adenosin-Signatur in Tumoren im Vergleich zu gesundem Gewebe höher und wies eine variable Expression und prognostische Bedeutung bei verschiedenen Tumorsubtypen auf. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Adenosin-Signatur ein leistungsstarkes Instrument zur Priorisierung von Tumorarten darstellt, die am meisten von Adenosin-zielgerichteten Therapien profitieren könnten, und zum Verständnis der Mechanismen der Adenosin-vermittelten Immunsuppression beiträgt.

Über iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet. iTeos Therapeutics nutzt sein tiefes Verständnis der Tumorimmunologie und der immunsuppressiven Signalwege, um neuartige Produktkandidaten zu entwickeln, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs wiederherzustellen. Die innovative Pipeline des Unternehmens umfasst drei Programme in der klinischen Phase, die auf neuartige, validierte immunsuppressive Signalwege abzielen, die mit optimierten pharmakologischen Eigenschaften für verbesserte klinische Ergebnisse entwickelt wurden, darunter die TIGIT/CD226-Achse und der Adenosin-Weg. iTeos Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Watertown, Massachusetts, und ein Forschungszentrum in Gosselies, Belgien.

Über Inupadenant (EOS-850)

Inupadenant ist ein niedermolekularer Antagonist der nächsten Generation, der auf den Adenosin-A 2A -Rezeptor (A 2A R) abzielt, den primären Rezeptor auf Immunzellen, dessen Aktivierung durch Adenosin die angeborenen und adaptiven Immunzellreaktionen unterdrückt, was zu einer Hemmung der Antitumorreaktionen führt. Optimiert auf Potenz, hohe Selektivität von A 2A R und Aktivität bei hohen Adenosin-Konzentrationen in soliden Tumoren, ist Inupadenant mit seinem unüberwindbaren Profil zur Hemmung des ATP-Adenosin-Wegs einzigartig und hat das Potenzial für eine verstärkte Antitumor-Aktivität im Vergleich zu anderen A 2A R-Antagonisten in der klinischen Entwicklung. Der therapeutische Kandidat befindet sich in der Phase-II-Entwicklung.

