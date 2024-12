Le Forum sur la gouvernance de l’Internet 2024 – une scène mondiale visant à définir l’avenir du monde numérique

RIYAD, Arabie saoudite, 13 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À une époque où les technologies numériques façonnent presque tous les aspects de la société, le Forum sur la gouvernance de l’Internet 2024 (IGF, de l’anglais « Internet Governance Forum ») réunira des parties prenantes du monde entier pour aborder des questions cruciales concernant l’avenir de l’Internet. Du 15 au 19 décembre 2024, des dirigeants, des pionniers et des experts du monde entier se réuniront à Riyad, en Arabie saoudite, pour la 19e édition de l’IGF des United Nations.

Ce forum de cinq jours prévoit d’attirer plus de 9 000 participants en provenance de plus de 175 pays, avec 1 000 intervenants internationaux qui animeront plus de 300 sessions spécialisées, ateliers et tables rondes. Sous le thème « Building our Multistakeholder Digital Future » (« Définir notre avenir numérique à plusieurs »), le forum devrait servir de plateforme centrale pour des discussions collaboratives sur la manière de gouverner l’espace numérique dans l’intérêt de tous.

Une plateforme de dialogue mondial sur la gouvernance numérique

L’IGF 2024 arrive à un moment charnière du discours mondial sur le rôle de l’Internet dans le développement, la gouvernance et les droits de l’Homme. Centré sur le dialogue multipartite, il encouragera des discussions ouvertes entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les communautés techniques.

Exploiter l’innovation et équilibrer les risques dans l’espace numérique

L’Internet et les technologies numériques font partie intégrante du développement de chaque pays, en stimulant l’innovation dans des domaines tels que les soins de santé, l’apprentissage à distance et la croissance socio-économique. Cependant, le rôle central de l’espace numérique expose également des vulnérabilités mondiales qui exigent une action collective. Ce thème vise à favoriser le dialogue et l’échange de connaissances sur les réussites et les meilleures pratiques, en mettant l’accent sur la manière de tirer profit de l’innovation numérique pour tous, tout en abordant les risques posés par la transformation rapide. Il met l’accent sur le fait que ces difficultés ne pourront être surmontées qu’en partageant la responsabilité entre toutes les parties prenantes.

Renforcer la contribution du numérique à la paix, au développement et à la durabilité

Dans un monde confronté à des enjeux mondiaux tels que la durabilité et les inégalités sociales, le potentiel de transformation des technologies numériques constitue un allié essentiel à la promotion de la paix et à la contribution au développement durable. Ce thème permettra d’étudier la manière dont l’Internet peut être utilisé pour relever les défis environnementaux urgents et favoriser le progrès socio-économique pour les générations actuelles et futures. Il vient souligner l’urgence relative à l’exploitation de la numérisation en tant qu’outil puissant pouvant avoir un impact positif à l’échelle mondiale.

Faire progresser les droits de l’Homme et l’inclusion à l’ère numérique

L’environnement numérique est de plus en plus au cœur de la vie quotidienne dans le monde entier, et les discussions relatives à l’autonomisation des personnes et à la promotion d’une véritable inclusion sont plus cruciales que jamais. Ce thème étudiera les différentes façons de connecter toutes les communautés, en particulier les populations marginalisées et vulnérables, et de leur donner les moyens de tirer parti de l’Internet. Il abordera également le caractère indispensable du respect en ligne, octroyant les mêmes droits que ceux dont jouissent les individus hors ligne. L’accent est mis ici sur l’établissement d’une connectivité universelle significative garantissant la protection des droits de l’Homme dans le domaine numérique.

Améliorer la gouvernance numérique pour l’Internet auquel nous aspirons

La nature mondiale de l’Internet nécessite une gouvernance multipartite efficace en son cœur, ce qui exige une coopération constante entre toutes les parties prenantes vis-à-vis du traitement des enjeux numériques et de la promotion de la collaboration internationale. Ce thème souligne l’importance du renforcement des processus de gouvernance ouverts, transparents, inclusifs et ascendants liés à l’utilisation et à l’évolution de l’Internet. Il aspire à la concrétisation de la vision de « Internet We Want », un Internet régi par des valeurs partagées et des efforts collectifs.

L’IGF 2024 est plus qu’un simple forum, c’est une scène mondiale visant à définir l’avenir de l’Internet. Pour les parties prenantes du monde entier, cet événement offre une occasion unique de dialoguer avec des experts mondiaux, d’échanger des points de vue et de contribuer aux politiques qui auront un impact sur le paysage numérique pour les générations à venir.

Pour l’Arabie saoudite, l’organisation de cet événement prestigieux s’inscrit dans le cadre des objectifs de sa Vision 2030, positionnant le Royaume comme un acteur clé du paysage numérique mondial. En organisant ce dialogue mondial, l’Arabie saoudite réaffirme son engagement en faveur de la collaboration internationale, de l’innovation numérique et d’une gouvernance responsable.

Alors que les participants se préparent à converger vers Riyad, la communauté mondiale a l’occasion de veiller à ce que l’Internet reste une force d’innovation, d’inclusion et de changement positif.

À propos du Forum sur la gouvernance de l’Internet (IGF) :

Le Forum sur la gouvernance de l’Internet (IGF) est une plateforme internationale sous l’égide des United Nations, organisé chaque année par un État membre différent. Il réunit diverses parties prenantes, notamment des entités gouvernementales, des organisations internationales, des représentants du secteur privé et de la société civile, afin de discuter des politiques concernant la gouvernance de l’Internet. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.intgovforum.org/en

À propos de la Digital Government Authority (DGA) :

La Digital Government Authority (DGA) est une entité du gouvernement saoudien établie par décision du Conseil des ministres le 9 mars 2021 (correspondant au 25 Rajab de l’an 1442 de l’Hégire). La DGA est responsable de toutes les questions liées au gouvernement numérique dans le Royaume, du développement et de l’organisation de l’infrastructure numérique des agences gouvernementales, de l’amélioration de l’efficacité des sites Web et des portails électroniques, ainsi que de la réglementation des opérations du gouvernement numérique. Sa mission s’inscrit dans le cadre de ses efforts pour atteindre les objectifs Vision 2030 de l’Arabie saoudite. Pour en savoir plus, consultez le site : https://dga.gov.sa/en