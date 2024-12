Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer

KØBENHAVN, Danmark, 13. december 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har dags dato modtaget oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktie/tilknyttede værdipapirer, foretaget af ledende medarbejdere og/eller personer/firmaer der er nærtstående til disse.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Paul Chaplin 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Administrerende direktør i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

Identifikationskode Tegningsoptioner







DK0015998017 b) Transaktionens art Tildeling c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 0,00 54.669 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

54.669

DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2024-12-13 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Paul Chaplin 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Administrerende direktør i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

Identifikationskode Betingede aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Tildeling c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 0,00 21.586 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

21.586

DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2024-12-13 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Henrik Juuel 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Financial Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

Identifikationskode Tegningsoptioner







DK0015998017 b) Transaktionens art Tildeling c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 0,00 26.170 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

26.170

DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2024-12-13 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Henrik Juuel 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Financial Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

Identifikationskode Betingede aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Tildeling c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 0,00 10.333 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

10.333

DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2024-12-13 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Jean-Christophe May 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Commercial Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

Identifikationskode Tegningsoptioner







DK0015998017 b) Transaktionens art Tildeling c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 0,00 18.541 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

18.541

DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2024-12-13 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Jean-Christophe May 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Commercial Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

Identifikationskode Betingede aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Tildeling c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 0,00 7.321 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

7.321

DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2024-12-13 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Russell Thirsk 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Operating Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

Identifikationskode Tegningsoptioner







DK0015998017 b) Transaktionens art Tildeling c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 0,00 18.894 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

18.894

DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2024-12-13 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Russell Thirsk 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Executive Vice President og Chief Operating Officer i Bavarian Nordic A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Bavarian Nordic A/S b) LEI-kode 2138006JCDVYIN6INP51 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle

Identifikationskode Betingede aktier







DK0015998017 b) Transaktionens art Tildeling c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r) DKK 0,00 7.460 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

7.460

DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2024-12-13 f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, rss@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 61 77 47 43

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.

Selskabsmeddelelse nr. 40 / 2024

Vedhæftet fil