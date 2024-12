エネルギー転換を定義する5つのグラフ

ロンドン、ヒューストンおよびシンガポール発, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 脱炭素化、電化、地政学的変動によってエネルギー分野が急速に変化する中、ウッドマッケンジー (Wood Mackenzie) は最新の「ホライズンズ (Horizons)」レポートで、セクターを形成する重要なトレンドを示す5つの注目すべきグラフを公開した。

本レポート『会話のきっかけ:議論を呼ぶ5つのエネルギーチャート (Conversation Starters: Five Energy Charts to Get You Talking)』に掲載されたグラフは、主要経済国の電力システムから電気自動車の普及拡大に至るまで、エネルギー市場の動態に関する貴重な洞察を提供している。

「米国と中国の電力市場から、北海転換の興味深いケース、CCS (炭素回収・貯留) の壮大な野望、電気自動車の急速な普及に至るまで、これらのグラフは2025年以降のエネルギー転換の驚異を追跡しています」と、ウッドマッケンジーの上流部門およびカーボン管理コンサルティング担当副社長であるマルコム・フォーブス=ケーブル (Malcolm Forbes-Cable) は述べている。

ホライズンズレポート『注目のチャート:考えさせられる5つのエネルギーチャート (Top of the Charts: Five Energy Charts to Make You Think) 』では、各グラフが「驚きの要素 (Wow Factor)」「会話の魅力」「業界の指標性」「違和感」の観点から評価され、エネルギー転換に関する新たな視点を提供している。

中国の輸送:まさに「電化」が進行中

ウッドマッケンジーによると、中国はエネルギー転換を引き続き主導しており、2028年までに水力、太陽光、風力、原子力、エネルギー貯蔵を含む低炭素エネルギーから50%の電力を供給する道筋を描いている。 また、レポートは、太陽光および風力発電容量が2037年までに石炭火力発電を上回ると予測している。

「世界はこれまで、中国が現在達成しているようなペースでエネルギーシステムが成長し、変革する様子を目の当たりにしたことはありません」とフォーブス=ケーブルは述べている。 「2025年までに、中国の太陽光および風力発電の設置容量は、ヨーロッパと北米の両地域を上回る見込みです」。





出典:ウッドマッケンジー・レンズ (Wood Mackenzie Lens)

中国の輸送セクターも大きな変革を遂げつつある。 2034年までに、バッテリー式電気自動車 (BEV) が乗用車販売の主流となり、市場シェアは66%に達すると予測されている。 ウッドマッケンジーによると、バッテリー式電気自動車 (BEV) とハイブリッド車を合わせると、電気自動車 (EV) は総販売台数の89%を占めることになる。

「BEVは2030年まで年間8%の成長が見込まれる一方で、内燃機関車 (ICE) の販売は毎年11%の減少が予想されています」とフォーブス=ケーブルは述べている。 「どこにいても、中国製のEVがあなたのもとにやってきます」。





出典:ウッドマッケンジー

米国の電力:データの増大する電力需要

一方、米国では、第4次産業革命と電化の進展により、長年停滞していた電力需要が着実に増加する見込みである。 この需要を牽引する主な分野には、データセンター、クリーン技術製造業、および再生可能エネルギー機器の生産が含まれる。

「2034年までに電力需要は年間複合成長率 (CAGR) で最大1.9%の増加が見込まれており、特に中国をはじめとする世界的な競争の中で、米国の競争力を維持するためには送電網の近代化を加速させる必要性が浮き彫りになっています」とフォーブス=ケーブルは述べた。





出典:ウッドマッケンジー、エネルギー情報局 (Energy Information Administration)

炭素回収・貯留 (Carbon capture and storage、CCS) :若き野望

炭素回収・貯留 (CCS) の容量と液化天然ガス (LNG) の生産量を並べて比較すると、CCSに対する野心の規模を興味深く示す図が得られる。 このグラフは、両業界を同等に扱うものではなく、冷却された液体状態でガスを処理する2つの大規模産業システムの成長を比較している。

「エネルギー転換が遅れるシナリオでも、2050年までにCCSの容量はLNG供給量の3倍になると予測され、基本ケースでは4倍に達するとされています。 これは目覚ましい成長率を必要とするでしょう!」とフォーブス=ケーブルは述べている。





出典:ウッドマッケンジー・レンズ (Wood Mackenzie Lens)

北海エネルギー:ウサギとカメ

かつて石油とガスの主要供給源だった北海は、洋上風力発電分野の先駆けでもあった。 このグラフでは、累積最終エネルギー出力を定量化することで、石油・ガスと洋上風力発電を比較している。 現在、洋上風力の容量は36ギガワット (GW) だが、2050年までに240 GWを超えると予測されている。 それでもなお、洋上風力の累積エネルギー出力が石油とガスを上回るのは、今世紀末を過ぎてからになるだろう。

フォーブス=ケーブルは、「北海のリグで何年も過ごし、その厳しい気象条件を体験してきた中で、常に海上と海底のエネルギー出力について興味を抱いていました」と述べた。

北海累積最終エネルギー出力の石油とガス対洋上風力





出典:ウッドマッケンジー・レンズ (Wood Mackenzie Lens)

注:2050年以降、交点を求める目的で、洋上風力発電の出力が年率2%で成長すると仮定されている。

ウッドマッケンジーについて

ウッドマッケンジーは再生可能エネルギー、エネルギー、自然資源に関するインサイトをグローバルに提供している。 ウッドマッケンジーのビジネスはデータドリブン、 そして人の力で成り立っている。 エネルギー革命の最中で、政府及び企業は持続可能な将来への移行を導くために信頼性が高く実用的なインサイトを必要としている。 同社は天然資源に関する50年以上の経験を元に比類のない造形の深さと広さでサプライチェーン全体をカバーしている。 現在、2000人を超える専門家からなる同社のチームは、世界30ヵ所で活動し、リアルタイム分析、コンサルティング、イベント、ソートリーダーシップを通じて顧客の意思決定を促している。 グローバルな活動を通じて、顧客がリスクと機会を区別し、重要な局面で大胆な決定を下すために必要なインサイトを提供している。 詳細は、woodmac.comを参照されたい。

