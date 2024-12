Lima carta yang mentakrifkan peralihan tenaga

LONDON dan HOUSTON dan SINGAPURA, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Memandangkan landskap tenaga berubah dengan pantas disebabkan oleh penyahkarbonan, elektrifikasi dan anjakan geopolitik, Wood Mackenzie telah mengeluarkan lima carta menarik yang menyerlahkan arus aliran utama yang membentuk sektor ini dalam laporan Horizons terbaharu.

Carta dalam laporan bertajuk ‘Conversation Starters: Five Energy Charts to Get You Talking’ tersebut memberikan cerapan berharga mengenai dinamik pasaran tenaga, merangkumi segala-galanya daripada sistem kuasa ekonomi utama kepada penggunaan kenderaan elektrik yang semakin meningkat.

“Di tengah-tengah pasaran kuasa A.S. dan China, peralihan Laut Utara yang menarik, cita-cita tinggi CSS dan peningkatan pesat EV yang mengujakan, carta ini mencatat peralihan tenaga yang luar biasa dari tahun 2025 dan seterusnya,” kata Malcolm Forbes-Cable, Naib Presiden Perundingan Pengurusan Huluan dan Karbon di Wood Mackenzie.

Dalam laporan Horizons ‘Top of the Charts: Five Energy Charts to Make You Think’, setiap carta dinilai berdasarkan ‘Wow Factor’, daya tarikan perbualan, penunjuk industri dan ketidaksesuaian, menawarkan perspektif baharu mengenai peralihan tenaga.

Pengangkutan Cina: benar-benar mengujakan

China terus menerajui peralihan tenaga, dengan sasaran untuk mendapatkan 50% tenaga elektriknya daripada sumber tenaga rendah karbon termasuk hidro, solar, angin, nuklear dan penyimpanan tenaga menjelang tahun 2028, menurut Wood Mackenzie. Laporan tersebut juga meramalkan bahawa kapasiti solar dan angin akan melebihi penjanaan tenaga arang batu menjelang tahun 2037.

“Dunia belum pernah menyaksikan kadar pertumbuhan atau transformasi sistem tenaga yang sedang dicapai oleh China,” kata Forbes-Cable. “Menjelang tahun 2025, kapasiti solar dan angin yang dipasang di China akan melebihi kapasiti Eropah dan Amerika Utara.”





Sumber: Wood Mackenzie Lens

Sektor pengangkutan China juga sedang mengalami transformasi yang ketara. Menjelang tahun 2034, kenderaan elektrik berasaskan bateri (BEV) akan menguasai penjualan kenderaan penumpang, mencapai 66% bahagian pasaran. Dengan gabungan BEV dan hibrid, kenderaan elektrik (EV) akan merangkumi 89% daripada jumlah jualan, menurut Wood Mackenzie.

“Jualan BEV dijangka akan meningkat sebanyak 8% setiap tahun hingga tahun 2030, manakala penjualan kenderaan enjin pembakaran dalaman (ICE) dijangka menurun sebanyak 11% setiap tahun,” kata Forbes-Cable. “Di mana-mana sahaja anda berada, kenderaan EV China sedang menghala ke arah anda.”





Sumber: Wood Mackenzie

Kuasa A.S.: tabiat kuasa data yang semakin meningkat

Sementara itu, di Amerika Syarikat, permintaan tenaga juga dijangka berkembang dengan stabil selepas bertahun-tahun genangan, sebahagian besarnya disebabkan oleh Revolusi Perindustrian Keempat dan peningkatan elektrifikasi. Bidang utama yang mendorong permintaan ini termasuk pusat data, pembuatan teknologi bersih dan pengeluaran peralatan tenaga boleh diperbaharui.

“Permintaan kuasa dijangka meningkat hingga 1.9% kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) menjelang tahun 2034, menonjolkan keperluan pemodenan grid yang lebih pantas bagi mengekalkan kelebihan daya saing A.S. di tengah-tengah persaingan global yang semakin meningkat, terutamanya dari China,” kata Forbes-Cable.





Sumber: Wood Mackenzie, Pentadbiran Maklumat Tenaga

Penangkapan dan penyimpanan karbon: cita-cita belia

Gabungan kapasiti penangkapan dan penyimpanan Karbon (CCS) serta pengeluaran LNG mencipta ilustrasi yang menarik tentang skala cita-cita untuk CCS. Carta ini tidak menggambarkan kesetaraan antara kedua-dua industri tetapi membandingkan pertumbuhan dua sistem perindustrian besar yang mengendalikan gas dalam keadaan cecair yang disejukkan.

“Walaupun dalam senario peralihan tenaga tertunda, kapasiti CCS dijangka tiga kali lebih besar daripada volum bekalan LNG menjelang tahun 2050, manakala dalam kes asas, ia akan menjadi empat kali lebih besar. Ini memerlukan kadar pertumbuhan yang mengagumkan!” kata Forbes-Cable.





Sumber: Wood Mackenzie Lens

Tenaga Laut Utara: kura-kura dan arnab

Laut Utara, yang pernah menjadi sumber utama bagi mendapatkan minyak dan gas, kini berada di barisan hadapan sektor tenaga angin luar pesisir. Carta ini memplotkan minyak dan gas berbanding tenaga angin luar pesisir dengan mengkuantifikasikan jumlah keluaran tenaga akhir. Kapasiti tenaga angin luar pesisir kini berada pada 36 gigawatt (GW) dan dijangka akan melebihi 240 GW menjelang tahun 2050. Walaupun begitu, pengeluaran tenaga terkumpul angin luar pesisir tidak akan dapat mengatasi minyak dan gas sebelum akhir abad ini.

Forbes-Cable berkata, “Setelah menghabiskan beberapa tahun di pelantar di Laut Utara dan melihat sendiri sifat cuaca yang mengagumkan, saya sentiasa ingin tahu tentang pengeluaran tenaga dari atas dan bawah laut.”

Keluaran tenaga akhir kumulatif Laut Utara bagi minyak dan gas berbanding angin luar pesisir





Sumber: Wood Mackenzie Lens

Harap maklum: Selepas tahun 2050, untuk tujuan mencari persilangan, telah diandaikan bahawa pengeluaran kuasa angin luar pesisir meningkat sebanyak 2% setiap tahun.

