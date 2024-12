定義能源轉型的五張圖表

倫敦、侯斯頓及新加坡, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隨著能源格局因減碳、電氣化和地緣政治變化而迅速轉變,Wood Mackenzie 在最新的 Horizons 報告中發佈了五張引人注目的圖表,重點說明了影響該行業的主要趨勢。

題為「Conversation Starters: Five Energy Charts to Get You Talking」(交談話題:五張能源圖表讓您展開對話) 的報告內列有五張圖表,為能源市場動態提供寶貴見解,當中涵蓋了各個領域,從主要經濟體的電力系統到電動汽車日益普及的情況。

報告作者為 Wood Mackenzie 上游和碳管理諮詢部副總裁 Malcolm Forbes-Cable,他表示:「在美國和中國的電力市場、北海轉型的奇特案例、CCS 的遠大計劃和電動汽車的驚人崛起之間,這些圖表追蹤了 2025 年及往後能源轉型的重大事蹟。」

在 Horizons 報告「Top of the Charts: Five Energy Charts to Make You Think」(圖表之首:讓您深思的五張能源圖表)中,各圖表都根據其令人驚豔的因素 (Wow Factor)、對話吸引力、行業指標和不協調性進行評估,提供觀察能源轉型的新視角。

中國交通:真正驚人的電氣化水平

根據 Wood Mackenzie 報告,中國繼續引領能源轉型,到 2028 年將有 50% 的電力來自低碳能源,包括水力、太陽能、風能、核能和能源儲存。 該報告還預測,到 2037 年,太陽能和風能發電量將超過燃煤發電量。

Forbes-Cable 表示:「中國目前實現的能源體系增長或轉型速度在世界上前所未見。 到 2025 年,中國太陽能和風能裝置容量將超越歐洲和北美。」





資料來源:Wood Mackenzie Lens

中國的運輸行業亦正在經歷重大轉型。 到 2034 年,電池電動汽車 (BEV) 將主導客車銷售,市場佔有率達到 66%。 根據 Wood Mackenzie 報告,將電池電動車(BEV)和混合動力汽車合併計算,電動汽車將佔總銷量 89%。

Forbes-Cable 表示:「預計到 2030 年,電池電動車將每年增長 8%,而內燃機汽車的銷量預計每年下降11%。 無論您身在何處,都會看到中國電動汽車出現馬路上。」





資料來源:Wood Mackenzie

美國電力:數據日益增長的電力習慣

與此同時,美國的電力需求經歷多年停滯後亦將穩步增長,這主要是由於第四次工業革命和電氣化程度增加所致。 推動這一需求的關鍵領域包括數據中心、潔淨技術製造以及可再生能源設備生產。

Forbes-Cable 表示:「預計到 2034 年,電力需求將以高達 1.9% 的複合年增長率增長,突顯出加速電網現代化的必要性,以在不斷加劇的全球競爭中維持美國的競爭優勢,尤其在競爭對手是中國的情況下。」





資料來源:Wood Mackenzie、Energy Information Administration(美國能源信息署)

碳捕集與封存:年輕一代的遠大抱負

將碳捕集與封存 (CCS) 產能與液化天然氣生產並列,可以有趣地說明 CCS 的雄心壯志。 此圖表並非將兩個產業畫上等號,而是比較兩個處理冷卻液態天然氣的大型工業系統的增長。

Forbes-Cable 指出:「即使在延遲能源轉型的情況下,預計到 2050 年,CCS 產能將是液化天然氣供應量的三倍,在基本情況下則為四倍。 這將需要驚人的增長速度!」





資料來源:Wood Mackenzie Lens

北海能源:龜兔賽跑

北海曾經是石油和天然氣的重要產地,亦曾是離岸風能產業的先驅。 本圖表透過量化累計的最終能源輸出,繪製出石油和天然氣與離岸風能的對比圖。 目前,離岸風電容量為 36 吉瓦(GW),預計到 2050 年將超過 240 吉瓦。 即使如此,離岸風能的累計能源輸出亦要到本世紀末方能超越石油和天然氣。

Forbes-Cable 表示:「我曾在北海的鑽井平台上工作多年,體驗過令人驚歎的天氣,我一直對海上和海底的能源輸出感到好奇。」

北海石油和天然氣與離岸風能的累計最終能源輸出比較





資料來源:Wood Mackenzie Lens

註:為尋找交點,假設 2050 年以後,離岸風力發電量每年增長 2%。

關於 Wood Mackenzie

Wood Mackenzie 是一家能洞悉全球可再生能源、能源和天然資源業務的公司。 由數據驅動。 由人民推動。 在能源變革過程中,企業和政府需要可靠可行的洞悉力,引領過渡至可持續未來。 為此,我們以超過 50 載於天然資源方面的豐富經驗為基礎,為整個供應鏈提供廣、深度兼備的支持。 如今,我們由 2,000 多名專家組成的團隊在全球 30 個地點開展業務,透過即時分析、諮詢、活動和思想領導力為客戶決策提供意見。 我們同心協力,提供客戶所需的精闢見解,藉此迴避風險、把握機遇,並且在關鍵時刻協助他們當機立斷作出決策。 如需了解更多資訊,請瀏覽 woodmac.com。

