定義能源轉型的五張圖表

倫敦、侯斯頓及新加坡, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隨著能源格局因減碳、電氣化和地緣政治變化而迅速轉變，Wood Mackenzie 在最新的 Horizons 報告中發佈了五張引人注目的圖表，重點說明了影響該行業的主要趨勢。

題為「Conversation Starters: Five Energy Charts to Get You Talking」(交談話題：五張能源圖表讓您展開對話) 的報告內列有五張圖表，為能源市場動態提供寶貴見解，當中涵蓋了各個領域，從主要經濟體的電力系統到電動汽車日益普及的情況。

報告作者為 Wood Mackenzie 上游和碳管理諮詢部副總裁 Malcolm Forbes-Cable，他表示：「在美國和中國的電力市場、北海轉型的奇特案例、CCS 的遠大計劃和電動汽車的驚人崛起之間，這些圖表追蹤了 2025 年及往後能源轉型的重大事蹟。」

在 Horizons 報告「Top of the Charts: Five Energy Charts to Make You Think」（圖表之首：讓您深思的五張能源圖表）中，各圖表都根據其令人驚豔的因素 (Wow Factor)、對話吸引力、行業指標和不協調性進行評估，提供觀察能源轉型的新視角。

中國交通：真正驚人的電氣化水平

根據 Wood Mackenzie 報告，中國繼續引領能源轉型，到 2028 年將有 50% 的電力來自低碳能源，包括水力、太陽能、風能、核能和能源儲存。 該報告還預測，到 2037 年，太陽能和風能發電量將超過燃煤發電量。

Forbes-Cable 表示：「中國目前實現的能源體系增長或轉型速度在世界上前所未見。 到 2025 年，中國太陽能和風能裝置容量將超越歐洲和北美。」





資料來源：Wood Mackenzie Lens

中國的運輸行業亦正在經歷重大轉型。 到 2034 年，電池電動汽車 (BEV) 將主導客車銷售，市場佔有率達到 66%。 根據 Wood Mackenzie 報告，將電池電動車（BEV）和混合動力汽車合併計算，電動汽車將佔總銷量 89%。

Forbes-Cable 表示：「預計到 2030 年，電池電動車將每年增長 8%，而內燃機汽車的銷量預計每年下降11%。 無論您身在何處，都會看到中國電動汽車出現馬路上。」





資料來源：Wood Mackenzie

美國電力：數據日益增長的電力習慣

與此同時，美國的電力需求經歷多年停滯後亦將穩步增長，這主要是由於第四次工業革命和電氣化程度增加所致。 推動這一需求的關鍵領域包括數據中心、潔淨技術製造以及可再生能源設備生產。

Forbes-Cable 表示：「預計到 2034 年，電力需求將以高達 1.9% 的複合年增長率增長，突顯出加速電網現代化的必要性，以在不斷加劇的全球競爭中維持美國的競爭優勢，尤其在競爭對手是中國的情況下。」





資料來源：Wood Mackenzie、Energy Information Administration（美國能源信息署）

碳捕集與封存：年輕一代的遠大抱負

將碳捕集與封存 (CCS) 產能與液化天然氣生產並列，可以有趣地說明 CCS 的雄心壯志。 此圖表並非將兩個產業畫上等號，而是比較兩個處理冷卻液態天然氣的大型工業系統的增長。

Forbes-Cable 指出：「即使在延遲能源轉型的情況下，預計到 2050 年，CCS 產能將是液化天然氣供應量的三倍，在基本情況下則為四倍。 這將需要驚人的增長速度！」





資料來源：Wood Mackenzie Lens

北海能源：龜兔賽跑

北海曾經是石油和天然氣的重要產地，亦曾是離岸風能產業的先驅。 本圖表透過量化累計的最終能源輸出，繪製出石油和天然氣與離岸風能的對比圖。 目前，離岸風電容量為 36 吉瓦（GW），預計到 2050 年將超過 240 吉瓦。 即使如此，離岸風能的累計能源輸出亦要到本世紀末方能超越石油和天然氣。

Forbes-Cable 表示：「我曾在北海的鑽井平台上工作多年，體驗過令人驚歎的天氣，我一直對海上和海底的能源輸出感到好奇。」

北海石油和天然氣與離岸風能的累計最終能源輸出比較





資料來源：Wood Mackenzie Lens

註：為尋找交點，假設 2050 年以後，離岸風力發電量每年增長 2%。

如需了解更多資訊，請聯絡：

Mark Thomton

+1 630 881 6885

Mark.thomton@woodmac.com

Hla Myat Mon

+65 8533 8860

hla.myatmon@woodmac.com

The Big Partnership（英國公關機構）

woodmac@bigpartnership.co.uk

關於 Wood Mackenzie

Wood Mackenzie 是一家能洞悉全球可再生能源、能源和天然資源業務的公司。 由數據驅動。 由人民推動。 在能源變革過程中，企業和政府需要可靠可行的洞悉力，引領過渡至可持續未來。 為此，我們以超過 50 載於天然資源方面的豐富經驗為基礎，為整個供應鏈提供廣、深度兼備的支持。 如今，我們由 2,000 多名專家組成的團隊在全球 30 個地點開展業務，透過即時分析、諮詢、活動和思想領導力為客戶決策提供意見。 我們同心協力，提供客戶所需的精闢見解，藉此迴避風險、把握機遇，並且在關鍵時刻協助他們當機立斷作出決策。 如需了解更多資訊，請瀏覽 woodmac.com。

閣下收到本 Wood Mackenzie 新聞稿，是由於我們持有閣下的聯絡資料。 若我們持有的資料有誤，閣下可以聯絡我們的傳媒關係團隊，提供更新偏好設定。 若閣下不希望以後收到此類電郵，請回覆本電郵，並在主題欄中以英文註明「unsubscribe」（取消訂閱）。

此公告隨附的照片可在以下網址獲取：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94f72cae-60bf-4b7a-adf6-b9e748397ab0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c853cd8-46fb-42ae-8ef0-533b3baa8652

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a86b26bb-9f36-44c3-acf9-2438ea04d5a0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22e0414c-cdf3-4518-b5e2-165ea49f7bd6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c0d1bca-59af-4b12-b78b-3a169e163ea4