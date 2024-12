Dans la province du Guangdong, le passage transocéanique de Huangmaohai, le plus grand pont routier à trois tours à haubans au monde, ouvre à la circulation. Il permet de relier Zhuhai et Jiangmen en 30 minutes seulement

ZHUHAI, Chine, 14 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Huangmaohai Link, un nouveau projet important de passage transocéanique dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, est passé en phase d’essai le 11 décembre. Cette infrastructure comprend six voies express avec une circulation dans les deux sens limitée à 100 km/h. D’une longueur de 31 km, ce passage relie Pingsha Town dans la ville de Zhuhai à Doushan Town dans la ville de Taishan, appartenant à l’agglomération de Jiangmen. Une fois le passage ouvert, le trajet entre les deux villes sera réduit à 30 minutes, au lieu d’une heure.

Ce lien renvoie vers une photo annexée au présent communiqué.

Pour cette extension occidentale du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, les travaux de construction ont débuté en juin 2020 et l’inspection d’homologation a eu lieu avec succès en novembre 2024. Cette infrastructure comprend deux ponts principaux : le pont du port de Gaolan et le pont Huangmaohai, le plus grand pont routier à trois tours à haubans au monde. En reliant Hong Kong et Macao via le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, le passage offre une vue imprenable sur les tours sveltes qui se dressent au-dessus de la mer et des nuées d’aigrettes au vol gracieux. Il permet aux touristes d’accéder à des sites de Jiangmen, comme d’anciennes tours d’observation et la réserve naturelle Birds’ Paradise, sans oublier des restaurants de fruits de mer locaux.

Le projet a été supervisé par Guangdong Provincial Communication Group et a impliqué 31 organisations et près de 10 000 travailleurs. Selon le centre administratif du Huangmaohai Link, le projet a relevé d’importants défis, comme des super typhons fréquents. Il a été achevé en seulement six ans, à un rythme que les responsables ont surnommé la « vitesse Huangmaohai ». Grâce à son esthétique remarquable, cette infrastructure ne se contente pas d’être fonctionnelle. Deux ponts principaux, le pont du port de Gaolan et le pont Huangmaohai, sont dotés de cinq tours à haubans qui se dressent gracieusement au-dessus de la mer. Au-delà de l’esthétique, le projet présente sept innovations, dont la structure de la tour unipolaire en béton armé à face courbe et des commandes aérodynamiques pour supprimer les vibrations induites par le flottement et les vortex dans les poutres-caissons en acier de type fendu. Surnommé le « passage transocéanique le plus écologique », le projet contourne des réserves naturelles protégées et offre une vue sur des aigrettes volant en tandem à la hauteur du passage, présentant une vision d’une beauté naturelle, humaniste et culturelle.

Pour les résidents de la RAS de Hong Kong, de la RAS de Macao et les Chinois d’outre-mer, le passage offre l’itinéraire le plus rapide pour rejoindre Jiangmen via le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. Avec d’autres grandes infrastructures de la région de la Grande Baie, telles que les ponts Huangpu, Nansha, Humen, Hong Kong-Zhuhai-Macao et le Shenzhen-Zhongshan Link, ce passage forme un vaste réseau permettant de traverser mer et rivières dans la région de la Grande Baie. Ce réseau ambitieux accélèrera la transformation de la région en une plaque tournante de renommée mondiale. Il favorisera une meilleure intégration des diverses industries, de la technologie, de la culture et du tourisme entre la région de la Grande Baie et la partie occidentale de la province de Guangdong.

Source : The Administration Center of the Huangmaohai Cross-Sea Passage