eGain è stata nominata Visionaria del Gartner® Magic Quadrant™ edizione 2024 per il CRM Customer Engagement Center

SUNNYVALE, California, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), la piattaforma di conoscenza IA per il servizio clienti, ha annunciato oggi di essere stata nominata Visionaria nel Gartner Magic Quadrant per il CRM Customer Engagement Center. Pubblicato l'11 dicembre 2024, il rapporto ha valutato 12 fornitori che hanno soddisfatto i requisiti di inclusione in base a 15 criteri.

Alimentata dall'IA conversazionale e generativa e fondata su una base di conoscenze affidabili, la Customer Engagement Suite di eGain è una soluzione pluripremiata per il coinvolgimento omnichannel e digital-first. Comprende tre hub ricchi di funzionalità – AI Knowledge Hub, Conversation Hub e Analytics Hub - costruiti su una piattaforma di esperienza composita.

Ashu Roy, CEO di eGain, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere stati nominati Visionari nel rapporto Gartner.” “I nostri clienti apprezzano l'innovazione leader di mercato, come dimostrato dal recente lancio di eGain AI Agent, e la facilità dei modelli di consumo come Innovation in 30 Days™ e SafeSwitch™. ”

I clienti Gartner possono fare clic qui per accedere al rapporto.

Informazioni su eGain

l'eGain AI Knowledge Hub aiuta le aziende a migliorare l'esperienza e a ridurre i costi fornendo risposte affidabili e fruibili. Visitare il sito web www.eGain.com per maggiori informazioni.

