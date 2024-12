eGain uitgeroepen tot een Visionary voor het CRM Customer Engagement Center in het 2024 Gartner® Magic Quadrant™

SUNNYVALE, Californië, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), het AI-kennisplatform voor klantenservice, maakte vandaag bekend dat het is uitgeroepen tot Visionary voor het CRM Customer Engagement Center in het Gartner Magic Quadrant. Het rapport, dat op 11 december 2024 werd gepubliceerd, bevat een evaluatie van 12 leveranciers die aan de inclusievereisten voldeden, op basis van 15 criteria.

De eGain Customer Engagement Suite, ondersteund door conversationele en generatieve AI en gebouwd op een vertrouwde kennisbasis, is een bekroonde oplossing voor digital-first, omnichannel engagement. Het omvat drie zeer functionele hubs: de AI Knowledge Hub, de Conversation Hub en de Analytics Hub, elk gebaseerd op een volledig configureerbaar ervaringsplatform.

"We zijn heel blij met onze benoeming tot Visionary in het Gartner-rapport," vertelt Ashu Roy, CEO van eGain. "Onze klanten stellen marktleidende innovatie op prijs, zoals de recentelijke lancering van de eGain AI Agent, en gebruiksvriendelijke consumptiemodellen zoals Innovation in 30 Days™ en SafeSwitch™."

Klanten van Gartner kunnen hier klikken om toegang te krijgen tot het rapport.

GARTNER en MAGIC QUADRANT die hier met toestemming worden gebruikt, zijn geregistreerde handelsmerken van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en daarbuiten. Alle rechten voorbehouden. Gartner beveelt geen in onderzoekpublicaties vermelde leveranciers, producten of diensten aan en adviseert gebruikers van technologie niet om alleen leveranciers met de hoogste waarderingen of andere kwalificaties te selecteren. De onderzoekspublicaties van Gartner omvatten de opinies van de onderzoeksorganisatie van Gartner en dienen niet te worden opgevat als officiële uitspraken. Gartner wijst zowel expliciet als impliciet alle garanties met betrekking tot dit onderzoek af, met inbegrip van garanties met betrekking tot de commerciële bruikbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

De eGain AI Knowledge Hub helpt bedrijven hun ervaring te verbeteren en kosten te verlagen aan de hand van betrouwbare, praktische antwoorden. Ga naar www.eGain.com voor meer informatie.

eGain, het logo van eGain en alle andere productnamen en slogans van eGain zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van eGain Corp. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere in dit persbericht vermelde bedrijfsnamen en producten zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van die bedrijven.

