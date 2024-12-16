EBC Financial Group 推出美股，让全球差价合约交易者能够投资于美国顶尖企业

伦敦, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 欣然宣布在其交易平台上推出美国股票差价合约 (CFD)。 这项备受期待的新产品进一步扩展了 EBC 已有的多元化交易产品系列，其中包括外汇、大宗商品、指数等。 有赖于此次新产品登场，全球交易者现在可以顺畅投资于世界上最具影响力的公司股票，包括 NVIDIA、Tesla、Apple、Microsoft 和 Meta。 EBC 由此向前迈进一步，处于业界前沿，为亚太地区、拉丁美洲、非洲及其他地区的客户提供创新型交易机会。

这次新产品面世恰逢全球市场的关键时刻：此前的美国总统大选重新引发了市场波动并带来交易机会。 得益于 EBC 的美国股票差价合约，全球交易者能够把握这些市场动态，通过这种创新的方式来实现投资组合多元化，同时应对不断变化的全球金融格局。

弥合差距：让全球投资者参与美国股市

美国股市占全球市值的 65% 以上，是公认的全球金融和创新中心。 通过推出美国股票差价合约，EBC 帮助客户进入这个充满活力的市场，充分利用科技、银行和零售行业中具有代表性的美国品牌表现实现盈利。

相关产品包括以成长潜力和韧性而闻名的精选股票，例如 NVIDIA（其在人工智能领域的领先地位已推动其股价在今年飙升 170%），以及 Apple（科技和消费产品领域的开拓者）。

通过 EBC 的最新产品，交易者可以轻松根据市场趋势建立仓位，并可根据市场情况灵活地做多或做空，而且无需缴纳印花税，从而确保成本效益。 通过优化资本要求，投资者在该平台可以在不占用大量资金的情况下投资于美国顶尖企业，兼具便利性和投资组合灵活性。

另一个关键亮点是有机会受惠于公司股息派发。 在除息日持有仓位的客户将获得等值收益，如同直接持有股票一样。 EBC 提供了一个简化且高效的平台，让交易者通过单一账户即可直连美国市场，在这个全球最具活力的金融市场中获得顺畅便捷的交易体验。

全球投资者的共同愿景

作为在线交易领域的全球领导者，EBC 持续创新，以满足客户不断变化的需求。 此次新增美股交易产品，表明该公司致力于提供整套全面的金融解决方案，帮助交易者在复杂的市场中取得成功。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于久负盛名的伦敦金融区，是一家集金融券商、资产管理和综合性投资解决方案等服务为一体的综合性金融集团。 EBC 迅速确立其作为全球经纪商的地位，在伦敦、香港、东京、新加坡、悉尼、开曼群岛等主要金融中心以及拉丁美洲、东南亚、非洲和印度等新兴市场广泛开展业务。 EBC 为全球个人投资者、专业投资者和机构投资者等多元化客户提供服务，满足他们的需求。

EBC 屡获殊荣，始终遵守最高道德标准和国际法规，并引以为傲。 EBC Financial Group 的子公司受到当地司法管辖区的监管并获得许可。 EBC Financial Group (UK) Limited 由英国金融行为监管局 (FCA) 监管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 由开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 由澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管。

EBC Group 核心人员由经验丰富的专业人士组成，他们拥有逾 30 年大型金融机构的深厚经验，成功地应对了从《广场协议》到 2015 年瑞士法郎危机等多个重大经济周期。 EBC 秉持诚信、尊重和客户资产安全至上的文化，确保认真对待每一位投资者，给予他们应有的重视。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇合作伙伴，在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 EBC 也是联合国基金会“United to Beat Malaria”（联合战胜疟疾）行动的合作伙伴，该行动旨在改善全球健康状况。 从 2024 年 2 月起，EBC 开始支持牛津大学经济系“What Economists Really Do”（经济学家的工作）系列公众活动，旨在阐释经济学的原理及其在解决重大社会挑战中的应用，以增进公众理解并促进相关讨论。

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